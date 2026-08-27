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Hé, espèce de poireau ! Voici le deepdive sur « GTA VI » !

Simon Balissat Traduction : traduction automatique 27/8/2026

Repoussé deux fois, fuité deux fois : le lancement de « GTA VI » le 19 novembre est avant tout un drame. Netflix s'est assuré l'exclusivité des droits sur la première bande-annonce de gameplay. Voici ce qui se passe dans la vidéo de 27 minutes.

Le lancement de «GTA VI» est un événement majeur de la culture pop. Lorsque l'épopée de gangsters sortira le 19 novembre exclusivement en version numérique, le monde s'arrêtera pour des millions de fans. Officiellement, le développeur «Rockstar» n'a publié jusqu'à présent que des bandes-annonces, mais aucune séquence de gameplay. Cela n'avait été vu que via des fuites de Cyberleek, incluant de la publicité pour un memecoin. Grâce à un accord exclusif avec Netflix, nous avons maintenant droit à un premier gameplay officiel. La bande-annonce ne sera diffusée sur les canaux officiels que six heures plus tard...

Voici à quoi ressemble «GTA VI»

La bande-annonce nous accueille avec un deal de drogue qui tourne mal. Le duo de protagonistes, Lucia et Jason, veut simplement récupérer un paquet de drogue lorsqu'une unité spéciale prend d'assaut le laboratoire et que tout dérape. Sac sur l'épaule, il faut s'échapper et fuir à travers l'appartement privé d'une retraitée indignée. Cela rappelle l'épilogue de GTA V.

Fusillade dans le laboratoire de drogue.

Source : Rockstar Games

S'ensuit un court extrait dans l'appartement du couple. On les voit se préparer pour une soirée avec des cocktails chez un type important. Un sketch sur le thème « elle ne sait pas quoi mettre et on est donc en retard » n'aurait pas pu être mieux raconté.

Au moins, les dialogues semblent très authentiques, presque romantiques. L'extrait avec les deux tourtereaux ne dure pas longtemps, l'action reprend immédiatement avec un montage de différentes scènes sur la bande-son de « People are People » de Depeche Mode. Nous découvrons l'éventail des personnages de l'État fictif de Leonidas.

Lucia a trouvé la bonne robe.

Source : Rockstar Games

Le vol de voiture est désormais un mini-jeu.

Source : Rockstar Games

Le catch dans le jardin est aussi de la partie.

Source : Rockstar Games

Lucia au développé couché.

Source : Rockstar Games

Bien sûr, une course-poursuite est indispensable, où le gameplay semble passer de manière fluide entre Jason à l'arme et Lucia au volant. Ensuite, un montage montre Lucia dans diverses situations sur le titre « Devil Woman » de Cliff Richard. Oui, Rockstar fait rarement dans la discrétion, nous en avons l'habitude.

Indissociables de l'ADN de GTA : les courses-poursuites.

Source : Rockstar Games

Dans la dernière partie, Lucia et Jason assurent la sécurité d'une société (immobilière) qui vient d'ouvrir son siège américain. En fond sonore, on entend « Against all odds » de Phil Collins. Le directeur marketing s'éclipse pour brainstormen prendre de la coke avec ses gars au bureau. C'est alors que la pose de la première pierre est transformée par un gang en pose de pierre tombale. Encore des tirs, suivis d'un dernier montage avec la skyline de Vice City, accompagné du premier morceau de cette décennie, « Innerlight » d'Elderbrook.

Maintenant, c'est aux autres d'examiner chaque image de la bande-annonce à la recherche de détails, dont il y en a des milliers : aéroglisseurs, publicités télévisées, sauts en parachute, courses sur circuit ont été mes moments forts. Un braquage de restaurant dans le style de « Pumpkin et Honeybunny » ne pouvait pas manquer non plus.

Wow.

Après les fuites, la polémique sur la version numérique et l'accord avec Netflix, je n'avais en fait aucune envie de «GTA VI». Eh bien. Rockstar reste Rockstar, bon sang. J'ai finalement une envie folle de jouer à ce jeu.

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Photo d’en-tête : Jeux Rockstar

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