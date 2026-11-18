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Nous diffusons trois heures de « GTA 6 »

« GTA 6 » est enfin arrivé. Du moins pour les Kiwis ou ceux qui possèdent un compte néo-zélandais. Ce qui est notre cas. Regardez-nous semer le trouble à Leonida.

13 ans ! C'est le temps qu'il nous a fallu attendre pour que les dames et messieurs de Rockstar Games sortent la suite de «GTA 5». Les attentes sont au moins aussi gigantesques que les chiffres liés au processus de développement. Un milliard de dollars américains auraient été engloutis par «GTA 6». Environ 5000 personnes ont participé au développement. Nous découvrirons dans notre livestream si ces investissements portent leurs fruits.

Calendrier

Nous avons diffusé en direct de 12h à 15h sur Twitch et Youtube. «GTA 6» sera débloqué en Nouvelle-Zélande à 12h, heure suisse. Avec notre compte kiwi, nous devrions également avoir accès au jeu à ce moment-là. Le jeu sort officiellement chez nous le jeudi à minuit.

Concours

Simon, Domi et moi nous sommes mis sur notre trente-et-un pour le livestream. Si vous devinez quelles sont les trois personnes des captures d'écran officielles qui nous ont servi de modèle, vous aurez la possibilité de gagner une version de «GTA 6».

Pour participer, envoyez un e-mail avec les trois captures d'écran correctes avant la fin du livestream à redaktion@digitecgalaxus.ch avec pour objet «Gewinnspiel GTA 6». Parmi tous les participants, nous tirons au sort un exemplaire de «GTA 6» pour la PS5. N'oubliez pas de nous indiquer votre nom et votre adresse, ainsi que si nous devons vous envoyer le code directement par e-mail ou si un envoi par courrier suffit.

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