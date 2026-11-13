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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (du 7 au 14 novembre)

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 14/11/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 7 au 14 novembre).

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed», «Marathon: Symbiosis», «Cities: Skylines 2», «Project Rabbit».

Bonne navigation et bon ajout à vos listes de souhaits !

Jeux nouvellement annoncés

«Conan: The Black Pyramid»

Un RPG d'action roguelite dans l'univers de «Conan». Ni le genre ni la franchise ne m'attirent. Mais les fans de «Conan» semblent satisfaits dans la section des commentaires sur YouTube.

Date : 2027

Sortie sur : PC

«All Army Attack»

L'éditeur indépendant Devolver qualifie «All Army Attack» de son «premier jeu AAA». Ha. Ha. Mis à part le jeu de mots douteux, la bande-annonce d'annonce semble plutôt sympa. Vous élevez des animaux et les faites s'affronter dans des combats automatiques contre d'autres armées d'animaux. Je sens le potentiel addictif.

Date : 2027

Sortie sur : PC

«Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle»

Un nouveau «Dragon Quest», yay ! Mais seulement sur mobile, bouh.

Date : 2027

Sortie sur : Mobile

«EA Classics»

EA propose 25 classiques sur Steam. Parmi eux, «Road Rash», «Wing Commander» et «Ultima».

Date : dès maintenant

Sortie sur : PC

Mises à jour de bandes-annonces pour des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces montrant davantage de gameplay et d'histoire.

«Grand Theft Auto 6»

Plus que quelques nuits à dormir avant de pouvoir passer des nuits blanches avec «GTA 6». Avant le lancement, Playstation publie une bande-annonce montrant les fonctionnalités exclusives à la PS5 :

De plus, Rockstar vous rappelle avec une courte vidéo que le pré-chargement a commencé. Vous pouvez télécharger le jeu dès maintenant pour être prêt à jouer le 19 novembre.

Date : 19 novembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S

«Fable»

Microsoft montre du nouveau gameplay de «Fable». Et ça a l'air... eh bien, assez ennuyeux. Pourquoi diable choisir une mission qui consiste à 90 % à marcher et à avoir des dialogues insignifiants ? Ce que j'ai joué et vu à la Gamescom m'avait bien plus convaincu.

En coulisse J'ai joué à « Fable » – et c'était absolument génial ! Domagoj Belancic 51 likes 51 10 commentaires 10

Date : 23 février

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Temtem: Pioneers»

La copie de «Pokémon», «Temtem», copie la copie de «Pokémon», «Palworld». Presque poétique. Ce jeu de collection de créatures avec des mécaniques de survie et de craft semble au moins un peu plus original dans le design des monstres.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Project Rabbit»

Un peu de peau nue et une musique épique. Pour finir, un combat contre un dragon laid. Et voilà la bande-annonce du jeu multijoueur type Soulslike «Project Rabbit». Il est beau et se distingue au moins un peu des mille autres titres Souls grâce à son aspect multijoueur.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Pactmaker»

De beaux graphismes en pixels, un gameplay point-and-click old-school, une bande-annonce réussie. Trois raisons pour lesquelles «The Pactmaker» mérite sa place sur cette liste.

Date : 2027

Sortie sur : PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Microsoft Flight Simulator»

Dans «Microsoft Flight Simulator», vous pouvez désormais voler dans le D77-TC Pelican, connu dans l'univers de «Halo». Amusant. Mais pourquoi ne pas plutôt sortir un nouveau jeu «Halo» ?

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Marathon: Symbiosis»

«Marathon» sort de son carcan de jeu de tir d'extraction et propose de nouveaux modes PvE et PvP avec la mise à jour «Symbiosis». Très bien, peut-être que je donnerai une nouvelle chance au jeu.

Date : 8 décembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Wardogs: Season 3»

Le jeu de tir militaire «Wardogs» reste une alternative populaire sur PC aux grands noms établis comme «Call of Duty» ou «Battlefield». La troisième saison commence maintenant, avec notamment une nouvelle carte urbaine et un nouveau mode de jeu avec une sélection d'armes limitée.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PC

«The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed»

Le RPG spatial d'Obsidian reçoit son premier DLC narratif. La bande-annonce promet de nouvelles missions, du contenu cosmétique, des mécaniques de gameplay et l'humour excentrique habituel. Si vous n'avez pas encore joué au jeu : rattrapez-vous absolument !

Critique Test de « The Outer Worlds 2 » : le meilleur d’Obsidian Domagoj Belancic 43 likes 43 41 commentaires 41

Date : 2 décembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cities: Skylines 2»

Dans la nouvelle extension de «Cities: Skylines 2», vous construisez des destinations de loisirs pour les habitants de vos villes. Qu'il s'agisse de parcs d'attractions, de zoos ou de réserves naturelles idylliques, l'essentiel est d'éviter l'ennui le week-end.

Date : 3 décembre

Sortie sur : PC

«Assassin's Creed Valhalla»

Ubisoft offre une mise à jour gratuite à «Valhalla», vieux de six ans maintenant. Elle inclut, entre autres, des améliorations visuelles pour la PS5 Pro et un mode New Game Plus, au cas où les 1000 heures ressenties lors de votre première partie ne vous auraient pas suffi.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed», «Marathon: Symbiosis», «Cities: Skylines 2», «Project Rabbit».

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