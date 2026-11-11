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«Fairgames» annulé : Sony abandonne le prochain jeu de service en direct

Rainer Etzweiler Traduction : traduction automatique 11/11/2026

Playstation arrête le développement de « Fairgames ». C'est le huitième jeu de service en direct qui tombe à l'eau.

Bienvenue dans un nouvel épisode de «WTF se passe-t-il réellement avec Playstation ?». À la surprise de – petit tour d'horizon – absolument personne, la dernière nouvelle en provenance de chez Sony est déprimante : le jeu de tir en équipe «Fairgames» est annulé et le studio associé est rétrogradé au rang de force de soutien. Selon un rapport de Bloomberg, les retours des tests étaient si décevants que Sony a tout simplement débranché la prise.

Le jeu a été annoncé en 2023 dans le cadre de l'offensive de Sony sur les jeux en service direct (live-service) et a réussi l'exploit de se distinguer par le bas dans un domaine déjà médiocre. La bande-annonce est un festival de malaise sans précédent, rempli d'une critique maladroite du capitalisme, d'un visuel turbo-générique et du message stupide selon lequel vous aussi pouvez devenir riche si vous abattez suffisamment d'autres pauvres bougres.

Que cette œuvre soit mise au rebut n'est pas une perte, mais le fait qu'un studio supplémentaire soit ainsi amputé en est une. Même si (pour l'instant ?) aucun licenciement n'est prévu.

Qui se cache derrière le studio Haven

Haven Studios a été fondé en 2021 par Jade Raymond. La Canadienne a travaillé pendant dix ans pour Ubisoft, où elle a dirigé la destinée de la série «Assassin’s Creed» et a posé les bases de l'une des franchises de jeux les plus réussies de tous les temps.

Sans Jade, pas d'Altaïr.

Source : gamesindustry.biz

Par la suite, Raymond a rejoint Electronic Arts avant que Google ne l'embauche en tant que patronne de Stadia Games and Entertainment. Le service de streaming a connu, comme on le sait, un flop spectaculaire. Google a fermé ses studios internes début 2021, et la développeuse a choisi l'indépendance en créant sa propre structure : Haven Studios. Raymond a rassemblé environ 50 personnes, dont beaucoup d'anciens compagnons de route d'Ubisoft. Avec un objectif clair.

«Ma plus grande motivation était que nous avions déjà tellement de grands talents réunis. Je voulais conserver cet élan et créer un ‹havre de paix› où l'équipe peut continuer à faire de l'excellent travail», a déclaré Raymond dans une interview avec gamesindustry.biz.

Cependant, Haven n'était indépendant que sur le papier : Sony a financé le studio dès le premier jour et l'a racheté entièrement en 2022. Un an plus tard, l'annonce de «Fairgames» suivait. On ne sait pas à quel point le groupe a poussé l'équipe vers le modèle live-service. Deux choses sont certaines. Premièrement, Raymond et son équipe ont pu présenter trois projets. Deuxièmement, le patron de Playstation de l'époque, Jim Ryan, voulait voir autant de jeux live-service que possible. On peut douter qu'une autre idée aurait pu obtenir un financement dans ce climat.

Nous ne saurons probablement jamais ce qui se cachait derrière les deux autres projets. Mais une nouvelle licence solo de la femme derrière «Assassin's Creed» aurait été plus excitante que tout ce que «Fairgames» a jamais promis.

Raymond elle-même en avait d'ailleurs assez depuis un bon moment : en mai 2025, la fondatrice a quitté son studio.

Playstation sur la mauvaise voie

Sony ne parvient pas à sortir des gros titres négatifs depuis des années. Sur dix studios rachetés, seuls quatre s'en sont sortis indemnes. Parmi les victimes, on trouve également les spécialistes du remake de Bluepoint. Japan Studio a été dissous, le cratère de «Concord» engloutit probablement une somme à neuf chiffres, et des marques solo comme «God of War» ou «Horizon» devaient recevoir des déclinaisons en ligne que personne n'attendait.

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À cela s'ajoute une hostilité envers les clients annoncée : à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux Playstation ne sortiront qu'en version numérique. Sony étrangle ainsi de ses propres mains le marché de l'occasion, choque ses fans de longue date et s'arroge la liberté de dicter à l'avenir tous les prix sur son propre système.

Point de vue Sony et le tout numérique : une révolution qui impacte toute la communauté gaming Rainer Etzweiler 73 likes 73 66 commentaires 66

Le fait que le groupe ait récemment mis fin de manière inattendue à sa collaboration avec Hideo Kojima, le papa de «Metal Gear» et «Death Stranding», en devient presque anecdotique.

Pourquoi n'y a-t-il aucune conséquence ?

On pourrait théoriquement s'attendre à ce que ce désastre ait des conséquences sur le personnel. En premier lieu pour le chef de studio Hermen Hulst, qui, bien qu'il ne soit pas le seul responsable, tient les rênes les plus importantes depuis 2019.

En réalité, personne ne s'en soucie tant que les comptes sont bons. Et c'est le cas. La branche gaming de Sony a augmenté son bénéfice opérationnel de 83 % au dernier trimestre par rapport à l'année précédente, malgré un recul des ventes de consoles. La sortie de «GTA 6» devrait permettre à cette tendance de se poursuivre. Probablement jusqu'à la prochaine console. Un peu de critique du capitalisme ne serait pas déplacé. Mais avec un peu moins de maladresse que dans «Fairgames».

Photo d’en-tête : Playstation

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