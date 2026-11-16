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Après plus de 20 ans : un jeu Pokémon disparu pour la Nintendo DS a refait surface

Debora Pape Traduction : traduction automatique 16/11/2026

En 2005, les visiteurs d'un parc à thème Pokémon au Japon ont pu jouer pendant une courte période à un mini-jeu exclusif sur Nintendo DS. Après peu de temps, celui-ci s'effaçait automatiquement de la console. C'est pourquoi il ne reste pratiquement plus aucune version.

Exactement 139 jours : c'est la durée pendant laquelle le mini-jeu «PokéPark Fishing Rally DS» a été jouable. En 2005, quiconque visitait le parc d'attractions Pokémon PokéPark à Nagoya, au Japon, entre le 10 mai et le 25 septembre, pouvait télécharger le jeu sur sa Nintendo DS. Le détail important : après douze heures de jeu ou lors de l'extinction de la console, le jeu s'effaçait automatiquement.

Pendant plus de 20 ans, «PokéPark Fishing Rally DS» a été considéré comme perdu. Aujourd'hui, l'une des cartouches de jeu extrêmement rares a refait surface. L'authenticité de la cartouche a été confirmée par la plateforme d'évaluation PSA.

Un jeu temporaire pour un parc d'attractions temporaire

«PokéPark Fishing Rally DS» était un jeu de pêche que The Pokémon Company a publié pour les visiteurs du PokéPark. Le parc d'attractions a résidé à Nagoya dans le cadre de l'EXPO 2005 de mars à septembre de cette année-là, après quoi les 14 attractions ont été démontées et utilisées à d'autres fins.

Pour jouer à «PokéPark Fishing Rally DS», les personnes intéressées devaient se rendre sur place avec leur console portable à une station de jeu. Le personnel du parc transférait le jeu sans fil depuis une cartouche de test physique vers l'appareil du visiteur.

Ensuite, le joueur ou la joueuse n'avait que quelques heures pour pêcher les onze Pokémon inclus. Selon le poids et la rareté du monstre de poche capturé, un nombre variable de points était attribué. Les participants pouvaient s'affronter dans un classement. Dans cet article de blog, une participante a raconté son expérience du jeu lors de sa visite au parc.

Comme le jeu n'a jamais été publié régulièrement sur un support physique, il ne reste aujourd'hui que quelques cartouches de test.

De relique disparue à objet de collection

Déjà en juillet 2026, une cartouche du jeu a été proposée sur Ebay pour environ 9 000 dollars américains. Il s'est toutefois avéré qu'elle ne contenait qu'un classement.

Le collectionneur Daniel Quadri s'est maintenant adressé à IGN. Il est en possession de l'une des cartouches de test à partir desquelles le jeu était copié sur les consoles des visiteurs au PokéPark. La manière dont il a obtenu cet exemplaire n'est pas précisée dans l'article d'IGN. Ce qui est sûr, cependant, c'est qu'à l'aide de ce support, «PokéPark Fishing Rally DS» peut non seulement être joué, mais aussi copié sur d'autres appareils.

Cela n'arrivera cependant pas : pour vérification, la cartouche a également été envoyée à la plateforme d'évaluation PSA. Celle-ci a confirmé son authenticité et l'a ensuite scellée dans une capsule de protection.

La cartouche de jeu avec «PokéPark Fishing Rally DS» a trouvé un nouveau foyer.

Source : Daniel Quadri

Une vérification PSA est importante dans le commerce des cartouches de jeu rares, car elle vérifie l'authenticité et évalue en même temps l'état de conservation. Cela permet d'atteindre parfois des prix exorbitants lors des enchères. Parallèlement, il existe également des critiques, car des sommes de plus en plus élevées ont été payées lors de telles enchères ces dernières années. Les entreprises d'évaluation sont accusées de générer un battage médiatique autour des jeux rares afin d'obtenir des commissions élevées lors des ventes.

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Sur Reddit, de nombreux utilisateurs expriment en tout cas leur déception quant au fait que «PokéPark Fishing Rally DS» va désormais finir ses jours dans une coque en plastique, au lieu que le jeu soit rendu accessible aux autres.

Photo d’en-tête : The Pokémon Company

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