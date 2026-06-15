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Les prix des jeux rétro s'envolent : 3 millions de dollars pour « Super Mario Bros. »

Debora Pape Traduction : traduction automatique 15/6/2026

Un exemplaire non déballé du jeu «Super Mario Bros.» datant de 1985 bat tous les records avec un prix de vente de trois millions de dollars américains.

Avec trois millions de dollars, on pourrait faire pas mal de choses. Vous pourriez par exemple acquérir aux enchères une cartouche du jeu « «Super Mario Bros. »» datant de 1985 pour la Nintendo Entertainment System (NES), dans son emballage d'origine et scellée. C'est exactement ce qu'a fait quelqu'un : il y a quelques jours, l'article selon la description

) exemplaire scellé le mieux conservé d’ «Super Mario Bros.» issu de la plus ancienne série de production encore existante a été vendu par la maison de ventes aux enchères Heritage Auctions.

Cela fait beaucoup de superlatifs, et un autre vient s’y ajouter : Avec un prix d'achat de trois millions de dollars, la cartouche de jeu le plus cher jamais vendu. Il détrône un autre module du même jeu, qui avait changé de mains en 2021 pour deux millions de dollars.

Autocollant brillant et état comme neuf

Dans la description de la vente aux enchères, Heritage mentionne plusieurs éléments qui rendent cette cartouche si particulière. Il y a tout d’abord le scellé spécial : un autocollant intact et brillant, qui indique que l’emballage n’a jamais été ouvert. Le sceau est donc intact – et il indique que le jeu appartient à la deuxième série de production, que les collectionneuses et collectionneurs connaissent sous le nom d’« «Gloss Sticker Second Production »».

L'autocollant est brillant, intact et en excellent état.

Source : Heritage Auctions

La première série de production comportait des autocollants mats. Cependant, aucun exemplaire non ouvert de cette série n'est connu. Les jeux « «» et «Super Mario Bros.» » de la deuxième série, dotés d’autocollants brillants et encore scellés, sont également très rares : il n’en existerait que trois exemplaires dans le monde. La cartouche mise aux enchères compte donc parmi les plus anciennes copies intactes et non ouvertes de ce grand classique du jeu vidéo.

Son état de conservation, qualifié de « comme neuf », est également remarquable. Cet exemplaire date d’une époque où Nintendo n’enveloppait pas encore les boîtes de jeux dans des films protecteurs. C'est pourquoi les surfaces en carton présentent généralement des rayures et des dommages, même lorsque les propriétaires les traitent avec la plus grande précaution.

Si une jaquette de jeu vieille de plus de 40 ans a l'air neuve, c'est parce qu'elle faisait partie d'un pack : elle a été bien protégée tout ce temps dans l’emballage d’une console NES dans son emballage d’origine, ce qui est déjà une rareté en soi. Apparemment, le jeu n’a été redécouvert qu’il y a quelques mois.

L'excellent état de la cartouche « «» de Super Mario Bros.» lui a valu la note «9.6 A++» dans le système de notation PSA standardisé pour les objets de collection. À l’instar d’autres systèmes similaires, tels que Wata, le PSA (Professional Sports Authenticator) évalue l’état de conservation et le scellage de ces pièces. Une note «PSA 10» atteste de la meilleure conservation possible. «A++» signifie un scellage d’origine parfait.

Depuis quelques années, une note Wata ou PSA élevée, associée à la rareté de l'article, entraîne régulièrement des prix vertigineux lors des ventes aux enchères de jeux.

Voici à quoi ressemblent trois millions de dollars : la cartouche de jeu vendue aux enchères à un prix record.

Source : Heritage Auctions

Sa valeur est-elle artificiellement gonflée ?

La troisième place du classement des prix les plus élevés atteints lors d’enchères de jeux rétro revient désormais à une cartouche d’ «Super Mario 64» vendue pour environ 1,5 million de dollars américains, suivi de «The Legend of Zelda» (NES) pour 870 000 dollars américains et d’une autre cartouche «Super Mario Bros.»(660 000 dollars américains). Seuls des jeux Nintendo figurent dans ce top 5. À l'exception du nouveau numéro un, toutes ces ventes aux enchères ont eu lieu en 2021.

Cette succession rapide de prix records a attiré l'attention. En 2022, un recours collectif a été intenté contre Wata et la maison de ventes aux enchères Heritage. Le reproche : les deux entreprises auraient artificiellement gonflé le marché des jeux rétro afin de faire grimper la valeur des jeux de quelques centaines de dollars américains à plusieurs millions. En 2017, le prix record d’une vente aux enchères de jeux s’élevait encore à 30 000 dollars américains.

Les dirigeants des deux entreprises auraient ainsi, par le biais de communiqués de presse et d’interviews, donné l’impression d’un engouement sur le marché des jeux rétro. Ils auraient surévalué la valeur des jeux. Et, fait particulièrement explosif : les premières ventes record auraient été mises en scène. Jim Halperin, cofondateur d'Heritage et conseiller chez Wata, s'est lui-même impliqué en 2019 dans l'achat d'un jeu «Super Mario Bros.» mis aux enchères par sa maison de vente aux enchères.

Les plaignants sont apparemment plus de 10 000 personnes ayant eu recours au service d’évaluation payant de Wata. Les deux entreprises ont directement profité de prix de vente élevés : Wata prélève, à titre de frais d’évaluation, un pourcentage de la valeur marchande de l’article à évaluer, tandis qu’Heritage, par l’intermédiaire de laquelle la plupart des jeux ayant atteint des prix records ont été vendus aux enchères, perçoit une commission de vente proportionnelle.

À ce jour, aucune information n'est disponible quant à l'issue de cette action en justice. Aucun jugement ni accord n'a encore été rendu public.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Kyle Hatfield

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