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«EA Sports FC» classé 16+ : PEGI relève la classification des jeux avec loot boxes

Martin Jud Traduction : traduction automatique 21/10/2026

L'organisme européen de classification PEGI revoit à la hausse l'âge minimum requis à 16 ans pour les jeux numériques existants contenant des lootboxs. De grands noms comme « EA Sports FC » sont également concernés.

Les jeux précédemment classés PEGI 3, 7 ou 12 contenant des éléments aléatoires payants sont désormais reclassés avec une limite d'âge de 16 ans. Cela s'applique également aux titres déjà acquis. Ce changement avait déjà été annoncé en mars. PEGI étend son système d'évaluation avec ce que l'on appelle des risques interactifs : cela inclut les éléments aléatoires payants tels que les loot boxes, mais aussi les offres à durée limitée, les NFT et les mécanismes incitant les joueurs à continuer de jouer.

Depuis juin 2026, les nouveaux jeux sont déjà évalués selon ces critères. Depuis octobre, les titres déjà parus sont également reclassés rétroactivement. Cette dernière vague de reclassement ne concerne toutefois que les jeux avec des loot boxes. Les titres plus anciens contenant des NFT ou des offres à durée limitée ne sont pas encore concernés. La mise à jour des jeux concernés prendra encore un certain temps.

Ce que cela signifie pour les joueurs

Certains jeux ont déjà été reclassés. «EA Sports FC», qui était auparavant classé PEGI 3, est désormais classé PEGI 16. «Zenless Zone Zero» de HoYoverse est également passé de PEGI 12 à PEGI 16. Comme le rapportent plusieurs portails spécialisés, cela concerne également «Pokémon TCG Pocket», «Fire Emblem Heroes» ainsi que de grands titres free-to-play comme «League of Legends», «Overwatch», «Brawl Stars», «Genshin Impact» et «Clash Royale».

Le fait que PEGI procède à ces ajustements a une raison logique : les jeux en ligne restent disponibles pendant des années. Sans cette mise à jour, les anciennes évaluations ne correspondraient plus aux normes actuelles.

Photo d’en-tête : EA Sports

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