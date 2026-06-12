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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 13/6/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la dernière semaine du "Summer Game Fest".

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Stronghold 4», «Super Yooka-Laylee Kart», «Exodus».

Le Summer Game Fest est terminé. Après avoir assisté à des centaines de showcases avec des milliers de jeux, nous jetons un regard en arrière. Vous trouverez ici tous les trailers et les annonces qui se sont perdus dans l'agitation des grands acteurs (Sony, Microsoft, Nintendo).

Beaucoup de plaisir à parcourir et à faire des listes de souhaits!

Les nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Oh my Doug»

La bande-annonce ressemble à un épisode de «Ren & Stimpy». C'est tout ce que j'ai besoin de savoir sur le jeu. Je suis partant. Jubilation, jubilation, joie, joie!

Date: ???

Publication pour: PC

«Stronghold 4»

Le quatrième opus de la célèbre série de stratégie entend marier une campagne à la mise en scène cinématographique avec de nombreuses nouveautés de gameplay. Une démo sera disponible le 23 juin.

Date : 2026

Paraît sur : PC

«Donjon»

Vous voulez d'autres châteaux ? Vous pouvez les avoir. L'USP du jeu de stratégie : la construction organique de châteaux avec un système de grille qui doit reproduire de manière authentique les formes irrégulières des châteaux médiévaux européens.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Tenebris Somnia»

Un jeu d'horreur vraiment unique. «Tenebris Somnia» mêle pixel art et séquences FMV. Le résultat fait froid dans le dos.

Date : 16 octobre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Super Yooka-Laylee Kart»

Vous n'avez pas envie d'un Mario Kart moderne «» ? «Super Yooka-Laylee Kart» propose de l'action en karting comme on le faisait à l'époque de la SNES. Je trouve particulièrement excitant le concept de rage qui est suggéré à la fin de la bande-annonce. Si vous êtes (trop) souvent touché par des objets, votre personnage s'énerve. Je me demande quelles seront les conséquences?

Date: ???

Publication pour: PC

«Thief : The Dark Project Remastered»

Les experts en remasterisation de Nightdive Studios annoncent leur prochain projet. Comme toujours, les fans du classique furtif peuvent s'attendre à une réédition affectueuse de l'original poussiéreux.

Date: ???

Publication sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Arizona Sunshine»

Le shooter de zombies en VR a droit à un remake «Flatscreen». Nécessaire ? Non. Amusant ? Oui. Et je peux jouer en tant que chien - hell yeah.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Clown Town»

Un jeu en coopération dans lequel vous devez vous coordonner précisément avec vos coéquipiers. En regardant la bande-annonce, je suis sûr que ce jeu hétéroclite va provoquer de nombreuses amitiés brisées.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Star Trek : Outposts Unknown»

Vous avez toujours voulu construire un avant-poste sur une planète inconnue dans l'univers de «Star Trek»? Alors c'est votre jour de chance. «Anno» rencontre «Star Trek». J'aime l'aspect coloré du jeu.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Slayblade»

Connaissez-vous encore «Beyblade»? Alors offrez-vous cette bande-annonce de «Slayblade» - un jeu d'action roguelite aux jolis graphismes rétro. Ce que j'aime le plus, c'est l'écran de démarrage Nintendo DS.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Into the Wind»

Dans les commentaires de la vidéo, quelqu'un a écrit que le jeu ressemblait à un «Death Stranding italien». Je pense que c'est bien plus cool que «Death Stranding». Coloré, beau, «Porco Rosso»-Vibes. A mettre sur la wishlist.

Date: ???

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Exodus»

L'épopée de science-fiction «Exodus» offre un aperçu détaillé de son gameplay. Si vous avez aimé «Mass Effect», vous devriez définitivement réserver «Exodus».

Date: 2027

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Wildblue Skies»

Il est vrai que la bande-annonce dégage des vibrations «we have Star Fox at home». Mais ça a l'air sympa. Pour ceux qui n'en ont pas assez après le remake de Star Fox» sur «le 25 juin et pour ceux qui n'ont pas de Switch 2 chez eux, «Wildblue Skies» pourrait être intéressant.

Date : 13 août

Lancement sur : PS5, PC

«Wardogs»

La bande-annonce annonce fièrement : «Pas de Battle Royale. Pas de jeu de tir d'extraction.» Au lieu de cela, il y aura des batailles de masse avec 100 joueurs, trois équipes et beaucoup de destruction, d'explosions et de bang bang.

Date: ???

Publication sur: PC

«Wheel Mates»

Un jeu de coopération à la «It Takes Two» - mais avec des voitures télécommandées au lieu de personnes.

Date : ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Don't Fret»

Un jeu musical et un jeu d'horreur ont une relation d'une nuit. Le résultat est «Don't Fret». Vous êtes pris au piège dans une école de musique maudite, où vous combattez toutes sortes de monstres et résolvez des puzzles musicaux.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Chronoscript : The Endless End»

Vous êtes pris au piège dans un manuscrit sans fin qui s'écrit tout seul. C'est ce que je ressens à chaque fois que j'écris ces interminables résumés de bandes-annonces.

Date : fin 2026

Lancement sur : PS5, PC

Résumés de showcases

Voici un aperçu des showcases que nous avons déjà résumés :

Nintendo:

Nouveautés + tendances Nintendo Direct (9 juin 2026) : "Remake d'Ocarina of Time, Kingdom Hearts IV et plus encore Domagoj Belancic 33 47

Microsoft:

Nouveautés + tendances Xbox Showcase : ces jeux ont été présentés Philipp Rüegg 29 34

Sony:

Nouveautés + tendances Ces jeux ont été présentés lors du State of Play de juin 2026 Kevin Hofer 45 27

Summer Game Fest Showcase:

Nouveautés + tendances Summer Game Fest Showcase 2026 : Ces nouveaux jeux ont été présentés Domagoj Belancic 42 34

Wholesome Direct:

Nouveautés + tendances Wholesome Direct 2026 : Ces jeux confortables pour se sentir bien viennent d'être présentés Michelle Brändle 13 0

Tous les showcases en un coup d'œil :

Nouveautés + tendances Summer Game Fest 2026 : Tous les spectacles, les flux et les dates en un coup d'œil Domagoj Belancic 32 13

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