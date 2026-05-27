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Summer Game Fest 2026 : Tous les spectacles, les flux et les dates en un coup d'œil

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 27/5/2026

Le Summer Game Fest est le successeur de l'E3, le salon du jeu vidéo, et est devenu la plus grande scène pour les nouveaux jeux et les annonces. D'innombrables livestreams avec des centaines de jeux vous attendent. Vous trouverez ici un aperçu.

Le Summer Game Fest est à nos portes. C'est un peu comme Noël pour les gamers. Mais en été. A la place des cadeaux, il y a des tonnes de trailers avec de grandes promesses et des dates de sortie dans un futur lointain.

Vous trouverez ici un aperçu de tous les showcases - qu'ils fassent officiellement partie du Summer Game Fest ou qu'ils aient lieu indépendamment à une date proche. La liste sera mise à jour en permanence. Les diffusions en direct sur Youtube sont intégrées - les événements en direct manquants sont mis à jour dès qu'ils sont mis en ligne. En cliquant sur les sous-titres, vous accédez aux canaux officiels des showcases.

Que les Jeux Olympiques d'été commencent

Les moments forts

Ces livestreams à ne pas manquer.

Playstation State of Play - 2 juin, 23h00

Mark my words : ce State of Play va devenir légendaire. Atypique pour Sony, l'entreprise a annoncé son showcase estival deux semaines à l'avance. Aux Etats-Unis, il sera également diffusé dans les cinémas. Sony semble donc être assez sûr de son coup.

Plus de 60 minutes de bandes-annonces et d'informations sur les prochaines exclusivités PS5 et les titres tiers les plus attendus vous attendent. Le showcase débutera avec «Marvel's Wolverine», qui sortira le 15 septembre. «D'autres jeux first party pourraient également être présents : le spin-off God of War» de Sony Santa Monica, Naughty Dogs «Intergalactic : The Heretic Prophet» et le titre live service «Fairgames».

Summer Game Fest Showcase - 5 juin, 23:00

Chaque année, le pape du jeu vidéo Geoff Keighley organise son showcase, au cours duquel de nombreux titres AAA du monde entier sont présentés. On ne sait pas encore quels seront ces jeux. Les rumeurs font état d'un remake de «Resident Evil : Code Veronica». Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous attendre à beaucoup de nouvelles annonces et de surprises pendant deux heures.

Future Games Show - 6 juin, 21:00

C'est en quelque sorte une version plus petite et plus décontractée du Summer Game Fest Showcase. L'événement est organisé par Gamesradar. Les acteurs Troy Baker (notamment «The Last of Us», «Death Stranding») et Alix Wilton Regan (notamment «Dragon Age Inquisition», «Cyberpunk 2077») seront les hôtes de la caméra. Vous trouverez un aperçu des jeux présentés sur Steam. Le showcase sera suivi d'une présentation détaillée du gameplay du Sci-Fi RPG «Exodus».

Microsoft fait également l'honneur d'un grand showcase. Il s'agit du premier événement d'envergure depuis que Asha Sharma a pris la succession de Phil Spencer. Des détectives en ligne ont déjà trouvé, grâce aux informations du Game Pass, quelques jeux qui seront présents au showcase. Parmi eux : «Fable», «Clockwork Revolutions» et «Resonance : A Plague Tale Legacy».

PC Gaming Show - 7 juin, 21:00

Un showcase organisé par PC Gamer. De nombreux jeux PC (exclusifs) et de nouvelles annonces vous attendent.

Perles indie

Les petits jeux méritent aussi de l'attention. Dans ces livestreams, les productions indie du monde entier sont mises en avant.

Insider Gaming Showcase - 28 mai, 15:00

Ce showcase est exclusivement consacré aux jeux indépendants moins connus. L'événement vise à aider les petits studios à trouver un éditeur ou un financement supplémentaire. Excellente idée.

The Mix Summer Game Showcase - 1er juin, 18h00

«The Mix» (acronyme de Media Indie Exchange) est une association de studios indépendants. Lors de ce showcase, plus de 60 jeux indépendants pour PC et consoles seront présentés, y compris quelques nouvelles annonces.

Day of the Devs - 6 juin, 1:00

Dès la fin du grand showcase du Summer Game Fest, la légende du développement Tim Schafer et son organisation à but non lucratif «Day of the Devs» prendront les rênes du showcase. Les plus grands et les plus passionnants projets indépendants y seront présentés. Les développeurs prennent également la parole et donnent des impressions sur les coulisses du développement. Un must pour tous les fans d'indie.

Showcases de régions spécifiques

Les showcases, qui présentent des jeux et des studios de certains pays ou régions, sont très tendance. Cette année, il y en aura pas moins de six.

Actu Gaming French Direct - 27 mai, 17h45

Depuis «Clair Obscur : Expedition 33» devrait être clair : Les Français savent jouer aux jeux. Découvrez ce que nos voisins ont en stock dans ce showcase.

Latin American Games Showcase - 4 juin, 23:00

Vous voulez savoir ce que les studios d'Amérique du Sud ont dans le ventre ? Alors notez ce showcase dans votre agenda. L'expérience montre qu'il n'y a pas beaucoup de titres présentés - mais vous aurez des impressions approfondies et beaucoup de gameplay.

Southeast Asian Games Showcase - 6 juin, 17:00

Vous trouverez ici des jeux provenant de pays comme Singapour, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines.

Frosty Games Showcase - 7 juin, 0:00

Vous pourrez vous rafraîchir en participant aux Frosty Games. Le showcase s'appelle ainsi parce que les jeux sont cool (duh !). On peut y voir des titres d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

Deutsche Indie Showcase - 7 juin, 23:00

Dans ce showcase, vous aurez non seulement des titres indés allemands, mais aussi suisses et autrichiens.

India Games Showcase - 8 juin, 19:00

Qu'est-ce qui se passe en Inde ? Vous le saurez ici. Une cinquantaine de jeux vous attendent dans le showcase.

Showcases de genre et de format

Les showcases ciblés, qui couvrent des genres, des formats ou des séries de jeux spécifiques, sont également de plus en plus populaires

Update from the «Dragon Quest» Team - 27 mai, 15:00

Pour le 40e anniversaire de la série de jeux de rôle, le créateur Yuji Horii présente un nouveau jeu et d'autres surprises

Thinky Direct - 28 mai, 19:00

Tout tourne autour des jeux d'énigmes et de puzzle. Ou, comme l'écrivent affectueusement les organisateurs : thinky Games. Plus de 40 bandes-annonces et annonces sont attendues.

Indie Quest - 29 mai, 2:00

Lors de cet événement, seuls les JRPG indépendants seront présentés. En plus des mises à jour des titres déjà présentés, vous pouvez vous attendre à six nouvelles annonces.

Midsummer Nights Scream - 1er juin, 20h00

Vous aimez les jeux d'horreur ? Ce showcase va vous faire paniquer avec toutes sortes de jeux d'horreur.

Wholesome Direct - 6 juin, 18:00

C'est tout le contraire du spectacle d'horreur. Dans le Wholesome Direct, il n'y a que des jeux cozy de bonne humeur. Branchez-vous et détendez-vous.

Story Rich Showcase - 6 juin, 19:00

L'éditeur indépendant Fellow Traveller («Citizen Sleeper») organise un showcase au cours duquel sont présentés des jeux à grand intérêt narratif. Le livestream a lieu pour la première fois cette année.

Upload VR Showcase - 12 juin, 19:00

Si vous voulez savoir quels jeux VR vous attendent dans un futur proche, connectez-vous au livestream du magazine en ligne Upload VR.

Les showcases de la communauté et de la diversité

Des showcases traitant de communautés gaming sous-représentées, d'initiatives de promotion ou de focus thématiques autour de l'inclusion et de la représentation se sont également imposés dans le calendrier gaming estival.

Black Voices in Gaming - 2 juin, 18h00

L'organisation à but non lucratif Black Voices in Gaming est de retour et présente dans son showcase des jeux sur lesquels ont travaillé des développeurs noirs.

Women Led Games Showcase - 4 juin, 18:00

Women Led Games suit un concept similaire. Des studios fondés par des femmes y présentent leurs jeux.

Access-Ability Summer Showcase - 5 juin, 17h00

L'accessibilité dans les jeux devient un thème de plus en plus important. Nous présenterons ici des jeux qui peuvent être joués par des joueurs handicapés physiques.

Green Games Showcase - 6 juin, 20:00

Vous trouverez ici des jeux qui traitent de l'environnement et du développement durable. Le Showcase est organisé par l'organisation à but non lucratif PlanetPlay.

Parade de la Gay Pride - 6 juin, 21h00

Préalablement, je donne 5 étoiles sur 5 pour le jeu de mots. Ce showcase met à l'honneur des jeux réalisés par des développeurs issus de la scène LGBTQ+.

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