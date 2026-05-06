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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de mai 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 6/5/2026

"Forza Horizon 6", "DOOM : The Dark Ages" et "Subnautica 2" font partie des principaux ajouts au Game Pass de mai. S'y ajoutent d'autres titres dans les domaines de l'aventure, du sport, du survival, du jeu de rôle et de l'action multijoueur.

Après l'annonce d'une nouvelle politique de prix, Microsoft entame le mois de mai avec la première vague de Game-Pass fraîches. Le 5 mai 2026, Xbox a présenté les nouveaux jeux suivants pour son service d'abonnement.

«Final Fantasy V» fait également partie de cette nouvelle vague. J'ai déjà présenté ce jeu de rôle classique dans l'article précédent sur le Game Pass.

Nouveautés + tendances Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'avril et mai 2026 par Kim Muntinga

Quels sont les niveaux du Game Pass Xbox ? Le Game Pass Xbox est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, il existe le PC Game Pass. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Ben 10 Power Trip»

Quand: 6 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Action-Adventure / Jeu familial



«Ben 10 Power Trip» est basé sur la série d'animation mettant en scène Ben Tennyson. L'intrigue conduit Ben à travers plusieurs lieux européens après que le sorcier Hex a libéré une nouvelle menace grâce à ses pouvoirs de cristal. Dans le jeu, vous alternez entre différentes formes d'aliens, chacune ayant ses propres capacités. Vous les utilisez dans les combats, les énigmes et l'exploration de l'environnement. La structure reste claire : vous vous déplacez dans des zones ouvertes, vous accomplissez des tâches, vous collectez des objets et vous affrontez à plusieurs reprises des petits groupes d'ennemis.

En plus de la campagne solo, un mode coopératif local est disponible. La mise en scène reste proche de l'original et privilégie des environnements colorés, des dialogues simples et des objectifs de mission directs. L'accent est mis sur la transposition de l'idée de la série dans un jeu d'action-aventure accessible.

«Descenders Next» (Game Preview)

Quand: 6 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre: Sport extrême / jeu de sport



Des descentes rapides, des figures et des sauts risqués sont au cœur de «Descenders Next». Son successeur étend la formule du jeu de sport à plusieurs disciplines, dont le snowboard et le mountainboard. Sur les pentes, les pistes et les parcs, il s'agit d'équilibrer vitesse et contrôle.

La progression de carrière et le Grand Tour sont plus étroitement liés, ce qui permet de débloquer de nouveaux lieux, styles de parcours et défis. Les erreurs se répercutent directement sur les courses individuelles, car le rythme et le tracé laissent peu de place à l'inattention.

Les éléments multijoueurs jouent également un rôle plus important. Il est possible d'effectuer des tâches ou de comparer des résultats avec d'autres personnes.

«Wheel World»

Quand: 6 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

**Genre:**Vélo d'aventure / Jeu de course / Aventure



Dans «Wheel World», un vélo devient la clé d'un monde menacé. La jeune cycliste Kat recherche des pièces de vélo légendaires nécessaires au rituel «Great Shift». Les courses constituent le cœur du jeu, mais sont complétées par de l'exploration, des conversations et des améliorations du vélo.

Différentes zones combinent des paysages naturels avec des éléments de couleur fluo et des personnages fantastiques. De nouveaux composants modifient le vélo et poussent visiblement à la progression. L'histoire encadre les différents parcours sans trop limiter la structure ouverte.

«Wildgate»

Quand: 6 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Jeu de tir PvPvE / Action multijoueur



Les combats spatiaux et les passages de tir s'imbriquent directement dans «Wildgate». Plusieurs équipages se rencontrent dans une zone spatiale dangereuse, collectent de l'équipement et se battent pour obtenir des avantages. Les équipes adverses ne sont pas les seules à représenter une menace, les dangers environnementaux influencent également le déroulement des parties.

La structure PvPvE combine des combats contre d'autres joueurs et des risques liés à l'environnement. Tantôt votre propre vaisseau est au centre de l'action, tantôt le combat direct en vue subjective. Les armes, les améliorations et le butin changent la donne au cours d'un match.

«Wuchang : Fallen Feathers»

Quand: 6 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre: Soulslike / Action-RPG



Une version sombre de la fin de la dynastie Ming constitue la toile de fond de «Wuchang : Fallen Feathers». La guerre, la décadence et une épidémie surnaturelle marquent le monde. Au centre de l'histoire se trouve Wuchang, une guerrière pirate sans mémoire qui souffre également d'une malédiction.

Le système de combat s'inspire du genre Soulslike. Les ennemis attaquent durement, les schémas de déplacement doivent être lus et les erreurs payées directement. Les armes de mêlée, les compétences, l'équipement et l'évolution du personnage déterminent la progression. L'exploration se fait à travers des villages détruits, des temples et des paysages menaçants. Au fur et à mesure, le jeu rassemble des indices sur le passé du personnage principal et sur l'état du monde.

«Mixtape»

Quand: 7 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Aventure narrative / Jeu de coming-of-age



Une dernière soirée ensemble est au centre de «Mixtape». L'aventure narrative de Beethoven & Dinosaur suit un groupe d'adolescents avant une nouvelle étape de leur vie. La musique, les retours en arrière et les scènes stylisées structurent le récit. Les systèmes de jeu classiques sont relégués au second plan, tandis que l'ambiance, les dialogues et la mise en scène donnent le tempo.

L'amitié, les adieux et l'incertitude caractérisent les différents moments. Certaines scènes semblent exagérées, d'autres délibérément silencieuses. On a toujours l'impression d'un film sur le passage à l'âge adulte, qui ne reproduit pas les souvenirs de manière réaliste, mais les condense de manière émotionnelle. Le cadre musical relie les différentes expériences entre elles et fixe un moment de vie précis.

«Outbound»

Quand: 11 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Cozy Survival / Construction / Coopération



Un véhicule aménagé sert de maison, d'atelier et de moyen de transport dans «Outbound». Le voyage se fait à travers un monde coloré où les ressources sont collectées et de nouveaux composants sont fabriqués. L'énergie solaire, éolienne et hydraulique alimente la base mobile. L'agriculture, l'artisanat et l'exploration s'imbriquent les uns dans les autres, sans mettre en avant une mise en scène de survie musclée. Au lieu de cela, il s'agit de construire, de planifier et de s'adapter.

En mode coopératif, jusqu'à quatre personnes peuvent voyager ensemble et travailler sur le véhicule. Les progrès se voient directement sur votre propre véhicule, qui devient progressivement plus grand, plus utile et plus personnel. L'idée du road trip et les systèmes de construction se fondent en une aventure de survie tranquille.

«Black Jacket»

Quand: 12 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Jeu de cartes / Stratégie proche du roguelite / Dark Fantasy



Le blackjack se transforme en un jeu macabre de dettes, d'âmes et de manipulation dans «Black Jacket». Le décor est un purgatoire où des personnages perdus sont assis à la table et où le passeur demande son prix. La base de règles connue reste visible : le nombre 21 constitue toujours le noyau. Cependant, des mécaniques propres, des règles spéciales et des possibilités de tricherie modifient le déroulement des événements.

Cela ne donne pas une simulation de casino classique, mais une variante tactique avec un cadre narratif. Des images sombres, des personnages marquants et une atmosphère entre le tribunal des morts et l'arrière-salle caractérisent la présentation. Les décisions prises à la table influencent les tours individuels et la suite des événements. Le jeu de cartes familier prend ainsi une forme nettement plus inquiétante.

«Call of the Elder Gods»

Quand: 12 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Puzzle-aventure narratif / Lovecraft-horror

Des lieux reculés et des horreurs ancestrales définissent «Call of the Elder Gods». Ce puzzle-aventure narratif poursuit l'histoire de «Call of the Sea» et combine l'exploration avec l'horreur cosmique. Les énigmes, les indices et la narration de l'environnement font progresser le joueur. L'action n'est pas au centre du jeu. Au lieu de cela, le suspense est créé par des symboles étranges, des informations incomplètes et la question de savoir quelles forces se cachent derrière les événements.

Les lieux apparaissent comme faisant partie d'un mystère plus vaste, qui est révélé pas à pas. Les motifs de Lovecraft fournissent le cadre thématique, sans pour autant réduire le jeu à de simples moments de choc. L'accent est mis sur le lent décryptage d'une vérité menaçante.

«Elite Dangerous»

Quand: 12 mai

Où: Cloud et Xbox Series X|S

Comment: Premium, Ultimate

Genre: Simulation spatiale / Sandbox



Une immense galaxie remplace la campagne linéaire classique dans «Elite Dangerous». Vous contrôlez votre propre vaisseau spatial, vous acceptez des missions, vous faites du commerce, vous combattez ou vous explorez des systèmes inconnus. Le monde du jeu permet de jouer différents rôles sans imposer un itinéraire fixe. L'économie, la navigation et les commandes demandent un apprentissage, mais donnent aussi du poids à la progression. Chaque voyage commence par des décisions concrètes : Quelle cargaison vaut la peine d'être transportée, quelle route est sûre, quels risques sont acceptables?

A partir de vols individuels, une carrière personnelle dans l'espace se construit peu à peu. La structure ouverte fait du titre un sandbox spatial à long terme plutôt qu'un jeu d'action rapide.

vidéo Test de produit "Elite Dangerous" : Au secours, les Thargoids arrivent ! par Aurel Stevens

«DOOM : The Dark Ages»

Quand: 14 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment: Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre: Jeu de tir à la première personne / Action



Avant les événements de «DOOM» et «DOOM Eternal», «DOOM : The Dark Ages» prend place. Le Doom-Slayer moderne se bat ici contre l'enfer dans une guerre sombre aux accents médiévaux. L'action rapide du jeu de tir à la première personne reste le cœur de la série. Les démons ne sont pas gérés à distance, mais attaqués de front.

Le nouveau décor déplace cependant l'imagerie : châteaux, armures lourdes et éléments fantastiques sombres remplacent une partie des décors futuristes. Cela donne un autre poids à la formule connue, sans pour autant abandonner son rythme.

Critique Test de "Doom : The Dark Ages" : massacre de démons sur fond de métal par Philipp Rüegg

«Subnautica 2» (Game Preview)

Quand: 14 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment : Ultimate, PC Game Pass

Genre: Survival-Adventure / Exploration sous-marine



Un monde aquatique étrange constitue le point de départ de «Subnautica 2». Unknown Worlds emmène la série de survie sur une nouvelle planète. La collecte de ressources, la fabrication d'outils et la construction de bases restent des éléments centraux. La nouveauté est le mode coopératif jusqu'à quatre personnes, qui permet des expéditions communes dans les profondeurs.

Sous la surface, l'exploration tranquille, la biodiversité et le danger concret alternent. Chaque nouvelle zone peut contenir des matériaux utiles, des créatures inconnues ou des risques majeurs. La mer semble ainsi à la fois ouverte et menaçante.

«Forza Horizon 6»

Quand: 19 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Jeu de course en monde ouvert



Le Japon sert de nouveau monde de jeu ouvert pour le festival Horizon dans «Forza Horizon 6». Selon Xbox, le parc automobile comprend plus de 550 voitures réelles. Les courses, l'exploration, le changement de véhicule et la progression des collections rythment à nouveau le jeu. Différents paysages rassemblent des rues urbaines, des passages en montagne, des routes de campagne et d'autres environnements.

La série s'appuie traditionnellement sur une physique de conduite accessible et une structure ouverte, alternant courses, défis et conduite libre. Le festival constitue le cadre de la progression et de la mise en scène. De nouveaux véhicules élargissent les possibilités, tandis que la carte devient la scène centrale de la vitesse et de la variété. Notre collègue Domagoj a déjà pu jeter un coup d'œil au jeu.

En coulisse « Forza Horizon 6 » : le jeu de course de l’année 2026 ? par Domagoj Belancic

Ces jeux quittent le Game Pass

Le 15 mai 2026, cinq jeux quitteront la bibliothèque du Game Pass. Sont concernés «Galacticare», «Go Mecha Ball», «Kulebra and the Souls of Limbo», «Paw Patrol Rescue Wheels : Championship» et «Planet of Lana».

Photo d’en-tête : Unknown Worlds Entertainment

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