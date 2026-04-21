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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'avril et mai 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 21/4/2026

Dans le Xbox Game Pass, à la fin du mois d'avril, vous mènerez des armées fantastiques au combat dans Heroes of Might & Magic : Olden Era, vous vous fraierez un chemin à travers des hordes d'ennemis dans Trepang2 et vous vous battrez pour survivre sur une planète glacée dans Aphelion.

Microsoft en remet une couche sur le Game Pass Xbox. Après la première vague d'avril, d'autres jeux seront ajoutés au service d'abonnement entre le 21 avril et le 5 mai. La sélection va d'une aventure de science-fiction à un jeu de tir sanglant, en passant par la stratégie, les sports de neige et le jeu de rôle classique.

J'ai déjà présenté certains titres de cette nouvelle annonce dans l'article précédent. Il s'agit notamment de «Little Rocket Lab», «Sopa : Tale of the Stolen Potato», «Vampire Crawlers : The Turbo Wildcard from Vampire Survivors» et «Kiln».

Nouveautés + tendances Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'avril 2026 par Kim Muntinga

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, il existe le PC Game Pass. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Aphelion»

Quand: 28 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass



«Aphelion» est un jeu d'aventure de science-fiction à la troisième personne créé par Don't Nod. Vous commencez dans la peau de l'astronaute Ariane, qui doit survivre après un atterrissage en catastrophe sur une planète gelée. Elle cherche son partenaire blessé Thomas et se bat dans un environnement hostile.

Plus tard, vous contrôlez également Thomas. Ainsi, le jeu raconte son histoire de deux points de vue. L'accent est mis sur l'exploration, l'orientation et la relation entre les deux personnages.

«Trepang2»

Quand: 29 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Le jeu de tir à la première personne «Trepang2» vous projette dans un futur proche, vous donne des capacités surhumaines et vous précipite dans des salles remplies d'ennemis. Vous vous déplacez rapidement, esquivez les attaques et utilisez la puissance de feu brute. Au lieu d'une longue préparation, c'est le prochain pas agressif en avant qui compte. Les fusillades s'intensifient rapidement, les explosions et les attaques au corps à corps vous maintiennent en mouvement en permanence.

Le jeu mise sur la pression, le rythme et une mise en scène sanglante. La tactique existe, mais elle est subordonnée au rythme élevé. Ce qui compte, c'est votre rapidité de réaction, votre capacité à contrôler les groupes d'ennemis et votre cohérence dans l'utilisation de vos compétences.

«Heroes of Might & Magic : Olden Era» (Game Preview)

Quand: 29 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Avec «Heroes of Might & Magic : Olden Era», c'est le retour d'une série de stratégie riche en traditions. Cette préquelle met l'accent sur la stratégie fantastique au tour par tour avec des héros, des armées, des sorts et des cartes disputées. Vous explorez le monde du jeu tour par tour, sécurisez les ressources, recrutez des unités et développez votre base de pouvoir. Dans les combats, ce n'est pas la réaction qui compte, mais la planification : quelles unités utiliser ? Où les placer ? Quand utilisez-vous la magie ?

«Sledding Game» (Game Preview)

Quand: 30 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass



«Sledding Game» transforme les sports d'hiver en terrain de jeu social. Vous ne faites pas simplement des courses, mais vous dévalez des pentes enneigées avec d'autres joueurs, vous construisez des rampes, vous essayez des figures et vous vous retrouvez régulièrement dans la neige.

Un chat vocal de proximité devrait rendre les rencontres plus spontanées : Celui qui tombe à côté de vous ne se contente pas d'un chat textuel, il vous crie directement dans l'oreille. A cela s'ajoutent des avatars d'animaux personnalisables, des accidents de ragdolls et un yéti qui crée une agitation supplémentaire dans le monde du jeu.

«TerraTech Legion»

Quand: 30 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Ultimate, PC Game Pass



Dans «TerraTech Legion», chaque bataille commence dans l'atelier. Vous construisez votre propre véhicule de combat à partir de blocs individuels, vous équipez des armes et des composants, puis vous lancez votre construction contre des masses d'ennemis robotiques.

Le jeu combine la construction de véhicules avec l'action Bullet Heaven : de plus en plus d'ennemis, de projectiles et d'explosions s'accumulent à l'écran. Le facteur décisif est de savoir si votre machine peut résister à la pression. Plus de puissance de feu aide, mais cela peut se faire au détriment de la mobilité ou de la stabilité. D'autres éléments modifient la façon dont votre véhicule se déplace, percute ou survit.

«Final Fantasy V»

Quand: 5 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Final Fantasy V» fait partie des volets classiques de la série de jeux de rôle et met l'accent sur la liberté de jeu au sein d'une aventure traditionnelle. L'histoire tourne autour de cristaux qui assurent l'équilibre du monde et d'un groupe de compagnons qui est entraîné dans une menace croissante.

Le système de jobs est déterminant. Les personnages peuvent endosser différents rôles, comme celui de guerrier, de mage ou d'autres classes spéciales, et apprendre ainsi de nouvelles compétences. Vous pouvez ainsi composer votre groupe de manière flexible et l'adapter aux combats ou aux préférences personnelles.

Ces jeux quittent le Game Pass

À la fin du mois, plusieurs titres disparaissent également du Xbox Game Pass. Le 30 avril, «Citizen Sleeper», «Creatures of Ava», «Dragon Ball Xenoverse 2», «Endless Legend 2», «Goat Simulator», «Goat Simulator Remastered», «Hunt Showdown 1896», «NHL 24» via EA Play et «Revenge of the Savage Planet» quitteront le service.

Les plates-formes concernées varient selon les jeux. Certains titres disparaissent du cloud, des consoles et des PC, d'autres seulement de certaines zones.

Photo d’en-tête : Cheval à capuche

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