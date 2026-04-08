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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'avril 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 8/4/2026

Des combats rapides dans "Hades II", une lutte acharnée pour la survie dans "DayZ", des constructions tranquilles dans "Planet Coaster 2" : C'est le mélange que propose le Game Pass en avril.

Avril, avril ! Il fait ce qu'il veut. Dans le cas du Xbox Game Pass, cela signifie surtout une chose : beaucoup de jeux à la fois. Microsoft a annoncé le 7 avril 2026 un total de 16 nouveaux titres pour la première vague. La mise à jour est donc inhabituellement vaste et couvre plusieurs genres à la fois : de la stratégie à la simulation en passant par l'action et les projets indépendants.

Ce qui est également frappant, c'est que certains jeux ne sont pas complètement nouveaux, mais sont étendus de manière ciblée pour des plates-formes et des niveaux d'abonnement supplémentaires.

Un titre apparaît également dans l'aperçu, mais ne fait pas partie, à proprement parler, des nouveaux arrivants. «Final Fantasy IV» faisait déjà partie des précédents drops de mars et avril dont j'ai déjà parlé.

Nouveautés + tendances Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass pour mars et avril 2026 par Kim Muntinga

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, il existe le PC Game Pass. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«DayZ»

Quand: 8 avril

Où: PC

Comment: Essentiel, Premium, Ultimate, PC Game Pass

Note: Déjà inclus dans le Game Pass, désormais disponible en plus sur PC

Dans «DayZ», vous vous battez pour survivre dans un monde post-apocalyptique ouvert. Le monde du jeu n'a pas de structure de mission fixe et vous laisse le contrôle de vos déplacements et de vos objectifs. Vous recherchez de la nourriture, de l'équipement et un abri, tout en gérant les maladies, les blessures et les conditions environnementales.

Les rencontres avec les autres joueurs restent imprévisibles et peuvent basculer à tout moment. Les ressources sont rares, les erreurs sont punies et les décisions ont un impact immédiat. C'est cette conséquence qui rend l'expérience de jeu dense et souvent imprévisible.

«Endless Legend 2» (Game Preview)

Quand: 8 avril

Où: PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Note: Déjà inclus dans le Game Pass, désormais disponible dans le Game Pass Premium



«Endless Legend 2» s'appuie sur la stratégie 4X classique, mais combine le genre avec un monde qui évolue au cours d'une partie et crée de nouvelles conditions. Vous dirigez une faction asymétrique, développez votre empire, sécurisez les ressources, explorez les technologies et luttez pour l'influence avec des puissances rivales.

L'une des caractéristiques principales est la présence de différentes factions, qui se distinguent les unes des autres non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan ludique. Ainsi, chaque campagne est différente et nécessite une approche spécifique.

L'expansion militaire n'est qu'une partie du jeu. La diplomatie, les décisions politiques et la planification à long terme jouent également un rôle important. Vous ne vous contentez pas d'envoyer des armées à la guerre, vous les utilisez dans le cadre d'une stratégie plus large. De plus, les personnages héroïques peuvent marquer votre progression et renforcer votre empire de manière ciblée.

«FBC : Firebreak»

Quand: 8 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Note: Déjà inclus dans le Game Pass, désormais disponible dans le Game Pass Premium



Dans «FBC : Firebreak», vous incarnez un membre de Firebreak, une unité spéciale au sein d'une mystérieuse agence fédérale qui est assaillie par des forces surnaturelles. Le jeu est conçu comme un jeu de tir à la première personne coopératif et met l'accent sur le travail d'équipe. Vous partez en mission au sein d'un complexe de bâtiments envahis par d'étranges phénomènes, le chaos et des créatures hostiles.

A la place d'un décor militaire classique, c'est un scénario qui combine action et ambiance paranormale délibérément étrange qui vous attend. L'équipement, les armes et la coordination des équipes jouent un rôle central, car vous ne devez pas seulement éliminer les menaces, mais aussi stabiliser les situations et reprendre le contrôle. Le jeu repose sur l'interaction entre les échanges de tirs immédiats et la dramaturgie inhabituelle des missions.

«Planet Coaster 2»

Quand: 9 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment : Premium, Ultimate, PC Game Pass



Avec «Planet Coaster 2», vous construisez et gérez votre propre parc d'attractions. Vous ne vous concentrez pas uniquement sur les montagnes russes, mais aussi sur les attractions aquatiques, les zones thématiques et l'infrastructure complète d'un parc. Vous concevez des installations, adaptez des chemins et des décorations, tout en essayant de transformer des idées créatives en une entreprise qui fonctionne. Le jeu associe donc étroitement création et gestion.

D'une part, le système de construction vous donne beaucoup de liberté pour réaliser votre propre vision. D'autre part, vous devez faire attention à la satisfaction des visiteurs, aux prix, à la capacité et à la maintenance. Chaque décision a un impact sur la façon dont votre parc est perçu et s'il fonctionne de manière rentable.

«Tiny Bookshop»

Quand: 10 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable, PC

Comment : Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Tiny Bookshop» adopte un ton nettement plus calme. Le jeu mise sur une gestion confortable et raconte l'histoire d'une petite librairie mobile en bord de mer. Vous quittez le quotidien et ouvrez une librairie d'occasion que vous installez dans différents endroits pittoresques. Ce faisant, vous constituez votre assortiment, y ajoutez des objets appropriés et essayez de faire le bon choix pour votre clientèle.

En même temps, vous apprenez à connaître les gens du coin, vous discutez avec eux et vous avez ainsi une meilleure idée des livres et des soldes qui conviennent à leur environnement. C'est justement cette combinaison de gestion et d'ambiance qui fait l'essence du jeu. Il ne s'agit pas de pression temporelle ou de stress, mais d'un flux de jeu calme, dans lequel l'observation, la sélection et la présentation sont plus importantes que l'optimisation frénétique.

«Football Manager 26»

Quand: 13 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Note: Déjà inclus dans le Game Pass, désormais disponible dans le Game Pass Premium



Dans «Football Manager 26», vous ne prenez pas le contrôle du terrain, mais la responsabilité de l'ensemble du club. Le jeu met l'accent sur la gestion, l'analyse et la planification. Vous décidez des transferts, de la structure de l'effectif, de l'entraînement, du développement et de l'orientation tactique. L'objectif est de former une image sportive globale cohérente à partir d'innombrables leviers de commande.

Critique Test de « Footbal Manager 26 » : une interface plus confuse que jamais par Kim Muntinga

«Hades II»

Quand: 14 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable, PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Hades II» reste fidèle aux points forts de son prédécesseur et étend le concept pour en faire un jeu d'action roguelike encore plus grand. Vous vous battez dans un monde mythologique, qui dépasse cette fois les Enfers classiques, au cours de parties répétitives. L'accent est mis sur les combats rapides, les esquives précises et l'alternance constante entre attaque, réaction et adaptation.

Chaque partie est légèrement différente, car les récompenses, les ennemis et les possibilités varient. C'est précisément ce qui explique la grande rejouabilité. Avec de nouvelles zones, un monde plus vaste et le combat contre le Titan du Temps, «Hades II» met davantage l'accent sur l'escalade, sans pour autant abandonner la sensation fondamentale de vitesse, de précision et de progression motivante.

«Replaced»

Quand: 14 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment : Ultimate, PC Game Pass



«Replaced» associe un platforming 2.5D cinématographique à une esthétique cyberpunk sombre. Il est centré sur R.E.A.C.H., une intelligence artificielle emprisonnée dans un corps humain. Le jeu pose ainsi la question, au niveau narratif, de la signification de l'humanité dans un monde dominé par la technologie.

L'action se déroule dans une Amérique alternative des années 1980, marquée par le mystère, le pouvoir des multinationales et une atmosphère de futur sombre. Du point de vue du jeu, «Replaced» combine exploration, passages en plateforme et action directe.

«The Thaumaturge»

Quand: 14 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«The Thaumaturge» est un jeu de rôle basé sur l'histoire qui met l'accent sur le dessin des personnages, les choix moralement difficiles et les combats au tour par tour. Vous utilisez des capacités mystiques pour lire les émotions, révéler les motivations et interagir avec des démons inspirés du folklore. Ces compétences ne servent pas seulement au combat, mais aussi à l'étude des gens et des situations. Cela confère au jeu une composante psychologique plus forte que dans de nombreux jeux de rôle classiques.

«The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered»

Quand: 16 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Note: Déjà inclus dans le Game Pass, désormais disponible dans le Game Pass Premium



«The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered» modernise le jeu de rôle classique de Bethesda sorti en 2006 avec un nouveau look et un gameplay retravaillé. Cyrodiil reste un vaste monde fantastique que l'on peut explorer librement, tandis qu'une menace venue des plaines d'Oblivion s'étend sur le pays.

L'intérêt du jeu réside dans son ouverture. Des quêtes principales et secondaires sont disponibles, tout comme le fait de rejoindre différentes factions, de faire évoluer son personnage dans différentes directions et d'avoir la liberté de gérer son temps de jeu comme on le souhaite.

La version remasterisée ne remplace pas cette structure, mais la transforme en une forme plus moderne. Une nouvelle qualité visuelle et des mécaniques de jeu affinées devraient en faciliter l'accès sans en modifier l'essence.

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«EA Sports NHL 26»

Quand: 16 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S

Comment: Ultimate, PC Game Pass



Avec «EA Sports NHL 26», le hockey sur glace revient sur le devant de la scène. Le jeu met l'accent sur les changements de direction rapides, le contrôle direct et le rythme typique de ce sport. Ice Q 2.0, alimenté par les données de NHL Edge, doit notamment permettre d'affiner encore les sensations de jeu. A cela s'ajoutent un mode Be-A-Pro repensé et des saisons HUT. Mais le cœur du jeu reste la dynamique sportive : des passes précises, un jeu de position intelligent, des conclusions difficiles et une transition rapide entre l'offensive et la défensive.

«Call of Duty : Modern Warfare»

Quand: 17 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Call of Duty : Modern Warfare» est synonyme d'action de tir directe et terre à terre avec une campagne mise en scène de manière cinématographique. Le jeu combine une scène de conflit moderne avec du multijoueur et des missions d'opérations spéciales en coopération.

La campagne met l'accent sur une grande intensité et une mise en scène serrée, tandis que le multijoueur exige des réactions rapides, une connaissance de la carte et un sens précis du tir. Les missions d'opérations spéciales ajoutent des défis coopératifs à l'ensemble.

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«Little Rocket Lab»

Quand: 21 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Note: Déjà inclus dans le Game Pass, désormais disponible dans le Game Pass Premium



«Little Rocket Lab» combine une ambiance chaleureuse avec des éléments de construction mécanique et de jeu de rôle. Vous incarnez Morgan, une ingénieure en herbe qui retourne chez elle à St Ambroise pour aider à construire la fusée familiale. Il ne s'agit pas seulement d'un système de bricolage technique, mais aussi d'un lien avec un lieu et ses habitants. Vous construisez des machines, aidez les gens sur place en leur proposant des solutions pratiques et progressez pas à pas vers un objectif plus ambitieux.

«Sopa : Tale of the Stolen Potato»

Quand: 21 avril

Où : Cloud, Xbox Series X|S, PC, console portable

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Note: Déjà inclus dans le Game Pass, désormais disponible dans le Game Pass Premium



«Sopa : Tale of the Stolen Potato» mise sur l'aventure narrative avec une touche d'émotion. Le point de départ est une petite tâche presque quotidienne : Miho doit aller chercher une pomme de terre dans le garde-manger pour sa grand-mère. Mais ce simple moment se transforme en un voyage dans un monde magique, peuplé de personnages singuliers, de lieux insolites et de rencontres symboliques.

Le jeu nous entraîne dans les profondeurs de l'Amérique du Sud et s'intéresse à la signification de ce que les gens transmettent.

«Vampire Crawlers»

Quand: 21 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable, PC

Comment : Ultimate, PC Game Pass



«Vampire Crawlers» reprend des éléments connus des jeux dits de survivants et les transpose dans un système au tour par tour. Vous vous déplacez dans des donjons, vous prenez des décisions sur les cartes et les compétences et vous créez progressivement votre propre build.

A la différence des jeux en temps réel, c'est vous qui décidez du rythme. Chaque action est consciente et a un impact direct sur la suite des événements. L'accent n'est donc plus mis sur la réaction mais sur la planification et la vue d'ensemble. Les niveaux générés de manière aléatoire font en sorte que chaque passage se déroule différemment et que de nouvelles situations apparaissent.

En même temps, le jeu vous invite à adapter votre stratégie en permanence et à évaluer les risques. Le mélange de deckbuilding, de dungeon crawling et de structure roguelite crée un système qui mise sur la répétition sans avoir l'impression d'être identique, et vous permet d'essayer de nouvelles approches à chaque tour.

«Kiln»

Quand: 23 avril

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable, PC

Comment : Ultimate, PC Game Pass



«Kiln» combine la conception créative avec le multijoueur compétitif. Vous créez vos propres personnages, dont la forme, le poids et la structure ont une influence directe sur leurs caractéristiques dans le jeu. Ces personnages s'affrontent ensuite dans des arènes, ce qui crée un système où design et gameplay sont étroitement liés. Les combats sont rapides et privilégient les réactions immédiates, tandis que le design que vous choisissez détermine le style de jeu

Des constructions différentes entraînent des forces et des faiblesses différentes, ce qui permet de développer des stratégies variées. En même temps, le processus créatif reste central, car vous pouvez continuellement adapter vos personnages et essayer de nouvelles approches. Le jeu se nourrit de cette alternance de création et d'affrontement et crée ainsi une dynamique qui se renouvelle à chaque partie.

Photo d’en-tête : Activision

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