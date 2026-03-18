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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass pour mars et avril 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 18/3/2026

Avec "South of Midnight", "Like a Dragon : Infinite Wealth" et "Clair Obscur : Expedition 33", Microsoft enrichit le Xbox Game Pass de nouvelles entrées remarquables : du jeu d'aventure surréaliste au grand jeu de rôle.

Si vous pensez que votre backlog commence à diminuer, voici une mauvaise nouvelle : Microsoft vient d'annoncer la prochaine vague de jeux Game Pass. Au total, onze nouveaux titres viendront enrichir le catalogue dans les semaines à venir.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, il existe le PC Game Pass. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«South of Midnight»

Quand: 18 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud, console portable

Comment : Premium, Ultimate, PC Game Pass



Avec «South of Midnight», Xbox présente un jeu d'action-aventure au style original, fortement imprégné du folklore sudiste et du réalisme magique. Vous incarnez Hazel, une jeune femme confrontée à des pouvoirs surnaturels dans une version moderne et rurale du Sud des États-Unis. Ici, les mythes ne sont pas des histoires abstraites, mais font partie d'une réalité qui a visiblement volé en éclats. Votre mission est de réparer ce monde brisé, pièce par pièce.

Le style visuel se démarque clairement : les personnages semblent être des modèles de stop motion faits à la main, en particulier dans les séquences intermédiaires. L'esthétique volontairement légèrement agitée et artificielle crée une atmosphère à la fois familière et subrepticement inquiétante. D'un point de vue ludique, le jeu repose sur des combats classiques à la troisième personne avec des esquives, des attaques au corps à corps et des capacités de tissage magique que vous débloquez et combinez via un arbre de compétences.

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En outre, la plateforme et le mouvement jouent un rôle important. Vous grimpez, sautez et vous déplacez dans des zones compactes et interconnectées plutôt que dans un monde ouvert. L'histoire ne se déroule pas seulement à travers des cut-scenes, mais surtout à travers des rencontres, des détails de l'environnement et la visite du monde du jeu. Cela crée un flux de jeu qui combine l'exploration tranquille avec des combats exigeants.

«The Alters»

Quand: 18 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«The Alters» adopte une approche inhabituelle en combinant des mécaniques de survie avec une idée autour des chemins de vie alternatifs. Vous incarnez un homme qui a échoué sur une planète inconnue et qui crée différentes versions de lui-même. Ces âges sont basés sur des décisions que vous auriez prises dans une autre vie.

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Chacun de ces personnages apporte ses propres capacités, mais aussi sa propre personnalité et ses propres conflits. Il en résulte un système dans lequel vous devez non seulement gérer les ressources, mais aussi prendre en compte les tensions interpersonnelles. Alors que vous développez votre base et explorez les environs, des dynamiques se développent au sein de votre groupe, que vous influencez activement.

«Disco Elysium - The Final Cut»

Quand: 19 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Avec «Disco Elysium», un jeu de rôle qui rompt délibérément avec les attentes fait son entrée dans le Game Pass. Vous incarnez un détective qui doit résoudre une affaire de meurtre tout en reconstituant son propre passé. Vous ne trouverez pas de combats classiques. Au lieu de cela, les dialogues, les décisions et les monologues intérieurs sont au centre de l'action.

Le système central est basé sur des capacités qui agissent comme des voix indépendantes et interviennent activement dans les conversations. Elles influencent ainsi la manière dont vous interprétez les situations et les options qui s'offrent à vous. Les décisions sont rarement claires et se situent souvent dans des zones d'ombre morales. L'intérêt réside dans la profondeur des dialogues et la densité de l'atmosphère, qui est renforcée par le style graphique très marqué.

«Like a Dragon : Infinite Wealth»

Quand: 24 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud, console portable

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Like a Dragon : Infinite Wealth» combine des mécaniques classiques de JRPG avec une mise en scène moderne et une structure de jeu ouverte. Il se concentre sur Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu, dont les histoires se déroulent en parallèle et se complètent sur le plan thématique. L'intrigue vous mènera à travers différents lieux, y compris, pour la première fois, un vaste environnement à Hawaii, avec de nombreuses activités et des zones urbaines denses.

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Le système de combat reste au tour par tour, mais offre beaucoup plus de possibilités tactiques. Le positionnement joue un rôle plus important, tout comme l'interaction avec l'environnement pendant les combats. Cela rend les combats plus dynamiques que dans les précédents opus. En même temps, le jeu repose sur sa richesse narrative. Les thèmes sérieux et les conflits personnels alternent avec des quêtes secondaires volontairement absurdes et des mini-jeux.

«Absolum»

Quand: 25 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment : Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Absolum» combine des mécaniques de brawler classiques avec des éléments du genre Roguelite et met l'accent sur des combats rapides et directs. Vous évoluez dans un monde fantastique et sombre où les attaques, les esquives et les combos s'enchaînent et nécessitent un bon timing.

La structure du jeu est basée sur des runs répétitifs, qui se distinguent par des éléments aléatoires. Chaque tour est donc différent et vous oblige à adapter votre style de jeu en permanence, tout en débloquant des améliorations à long terme qui augmentent vos capacités de façon permanente.

«Nova Roma» (Game Preview)

Quand: 26 mars

Où: PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass



«Nova Roma» est un jeu de construction de villes dans un cadre historique qui vous permet de bâtir votre propre version de la Rome antique. Vous planifiez les réseaux routiers, gérez les ressources et assurez la croissance et l'approvisionnement de votre population. Les systèmes économiques, sociaux et politiques s'entremêlent et influencent directement le développement de votre ville.

L'accent est mis sur la planification stratégique et l'utilisation efficace de ressources limitées. Les chaînes de production, les infrastructures et la satisfaction des habitants doivent être soigneusement équilibrées.

«The Long Dark»

Quand: 30 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«The Long Dark» met l'accent sur une expérience de survie réaliste dans une région sauvage et glacée. Vous luttez contre le froid, la faim et l'épuisement tout en collectant des ressources et en essayant de survivre le plus longtemps possible. Les éléments surnaturels ne jouent aucun rôle, au lieu de cela, le défi est créé uniquement par la nature et ses conditions.

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Le jeu exige de l'anticipation. Vous devez planifier vos provisions, évaluer les risques et observer attentivement votre environnement. Les erreurs peuvent avoir des conséquences immédiates, par exemple si vous restez trop longtemps dehors ou si vous utilisez mal des ressources importantes. En même temps, il se dégage une atmosphère calme, presque méditative, qui contraste avec la menace permanente. Le monde semble réduit, mais conçu de manière crédible. L'histoire est racontée avec retenue et se déroule à travers des objets trouvés et des détails de l'environnement.

«Resident Evil 7 : Biohazard»

Quand: 31 mars

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment : Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Resident Evil 7 : Biohazard» raconte le survival horror systématiquement à la première personne et met l'accent sur l'atmosphère et l'incertitude. Vous explorez une propriété isolée dans l'Amérique rurale à la recherche de votre partenaire disparue et vous vous retrouvez sous la coupe d'une famille troublante. L'environnement est étroit, confus et délibérément conçu pour rendre l'orientation difficile.

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Les ressources sont rares, les combats risqués et souvent évitables. Plutôt que de miser sur l'action, le jeu met l'accent sur la tension qui résulte de la menace permanente et des possibilités limitées. Le design sonore et la gestion de la lumière jouent un rôle central et renforcent le sentiment de ne jamais être vraiment en sécurité.

«Barbie Horse Trails»

Quand: 2 avril

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud, console portable

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Barbie Horse Trails» offre une expérience de jeu calme et accessible, centrée sur les soins aux chevaux et l'exploration. Vous vous déplacez dans un environnement ouvert, prenez soin de vos animaux et accomplissez différentes tâches qui sont clairement structurées et faciles à comprendre. L'accent est mis sur une progression détendue plutôt que sur la compétition ou les systèmes complexes.

Les mécaniques de jeu restent volontairement simples, ce qui rend le titre particulièrement adapté aux jeunes joueurs ou aux joueurs occasionnels. En même temps, le monde ouvert offre suffisamment d'espace pour que vous puissiez l'explorer à votre propre rythme.

«Clair Obscur : Expedition 33»

Quand: 02 avril

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud, console portable

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Clair Obscur : Expedition 33» s'appuie sur un concept de jeu de rôle qui fonctionne fortement par son identité visuelle et son atmosphère. L'univers du jeu ressemble à un tableau vivant et combine des éléments surréalistes avec une ambiance sombre. Vous accompagnez un groupe dans une expédition dont le contexte est étroitement lié à des thèmes existentiels et à une mystérieuse menace.

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Le système de combat combine des mécaniques classiques de jeu de rôle avec une mise en scène moderne, et met l'accent sur le timing ainsi que sur des entrées ciblées pendant les actions. Il en résulte un système hybride qui combine planification stratégique et participation active. En même temps, le jeu accorde une grande importance à la mise en scène. L'histoire n'est pas seulement racontée par des dialogues, mais aussi par des images, de la musique et des atmosphères.

«Final Fantasy IV»

Quand: 7 avril

Où: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Pour finir, «Final Fantasy IV» est un classique de l'histoire des JRPG. Vous accompagnez le chevalier noir Cecil dans un voyage marqué par des conflits moraux et un développement personnel.

Le jeu s'appuie sur un système de combat classique au tour par tour et sur une histoire clairement structurée. C'est justement cette simplicité qui assure une expérience de jeu bien compréhensible. La nouvelle édition modernise surtout la présentation, sans modifier le noyau original.

Ces jeux quittent le Game Pass

À la fin du mois, vous devrez dire au revoir à deux titres. Les deux jeux disparaîtront du service le 31 mars 2026.

«Peppa Pig : World Adventures»

«Mad Streets»

Photo d’en-tête : Sandfall Interactive

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