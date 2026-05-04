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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 4/5/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 25 avril au 3 mai).

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «The Blood of Dawnwalker», «Microsoft Flight Simulator 2024», «Steam to Electric».

Bien du plaisir à fouiller et à faire des listes de souhaits!

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Alien Isolation Sequel» - ça fait longtemps

Parfois, il suffit de 25 secondes de séquences sombres pour se faire une place dans cette liste. C'est avec un teaser qui ne veut rien dire que le studio Creative Assembly annonce une suite à «Alien Isolation». Mais la seule information que le jeu existe devrait être plus que suffisante pour les fans de «Alien». Le premier opus, sorti en 2014, est toujours considéré comme le meilleur jeu «Alien».

Date: ? ??

Paraît pour : ???

«Shot One Fighters» - Se battre avec une structure en roguelite

Après avoir vu la bande-annonce, je suis immédiatement tombé amoureux de «Shot One Fighters». Les graphismes colorés, les personnages bizarres, la musique... tout cela a l'air génial. Le principe du jeu m'a également séduit. «Shot One Fighters» est un jeu de baston en solo, emballé dans une structure de roguelite. Chaque run vous permet de débloquer de nouveaux mouvements, combos et capacités défensives. Grâce à la simplicité des commandes, le jeu est censé convenir aux débutants, malgré la profondeur du jeu. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez soutenir le jeu sur Kickstarter.

Date: ???

Publication sur : PC

«Midnight Watcher : Village» - La sécurité avant tout

La bande-annonce me rappelle un peu «Firewatch» - mais en beaucoup, beaucoup plus effrayant. Vous incarnez un «Midnight Watchers», basé dans un village sibérien abandonné. Au lieu d'un travail confortable d'agent de sécurité, des nuits infernales vous attendent, auxquelles vous devrez survivre d'une manière ou d'une autre.

Date: ???

Publication pour: PC

«Méfiez-vous du cartographe !» - Google Maps DIY

Vous incarnez un cartographe qui, au siècle des Lumières, explore un pays mystérieux situé entre deux royaumes ennemis. En parallèle, vous apprenez à connaître les habitants et tentez de répondre à leurs désirs. La bande-annonce de ce jeu d'aventure en pointer-cliquer convainc surtout par son style graphique mignon.

Date: 2027

Paraît sur : PC

«Steam to Electric» - fou

Galaxy Grove, le studio derrière «Station to Station» et «Town to City», est de retour avec un nouveau jeu de simulation basé sur les voxels. « Steam to Electric» est une simulation ferroviaire de type tycoon dans laquelle vous construisez un réseau ferroviaire efficace, transportez des passagers et gérez la transition des trains à vapeur vers les trains électriques. Les trains absurdes qui apparaissent dans la bande-annonce sont particulièrement passionnants. Le train-fusée fou ou le monorail à hélices ne sont pas des inventions, mais sont basés sur de véritables machines historiques.

Date: ???

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«The Blood of Dawnwalker» - enfin une date de sortie

L'un de mes jeux les plus attendus de l'année est de retour avec un showcase d'une heure.

Tout d'abord, nous avons enfin une date de sortie. Le 3 septembre, c'est le moment. De plus, les développeurs donnent des informations passionnantes sur le développement du jeu de rôle d'action. Vous en apprendrez plus sur la conception du monde ouvert dans l'Europe médiévale des vampires, les éléments importants de l'histoire, les mécanismes de gameplay et le processus de capture de mouvement. Cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil!

Pas le temps pour le long showcase ? Dans cette vidéo, vous verrez le gameplay en immersion du monde ouvert du jeu.

Deux aspects rendent l'exploration du monde ouvert unique : la nuit, le protagoniste Coen obtient des superpouvoirs de vampire qu'il peut utiliser en combat et pour se déplacer. Il peut ainsi courir sur les murs ou se transformer en loup pour se déplacer plus rapidement. Autre particularité : le jeu comporte un compte à rebours. Coen doit sauver sa famille dans les 30 jours - des quêtes importantes et quelques autres actions importantes font passer le temps. Il n'est donc pas question de traîner indéfiniment.

Dans la bande-annonce de l'histoire, vous verrez pourquoi Coen doit sauver sa famille et ce qu'il en est des vampires assoiffés de pouvoir et de sang :

Pour savoir ce qui vous attend dans l'édition collector chic, consultez cet aperçu :

Pour découvrir nos premières impressions de la Gamescom de l'année dernière, consultez cet article :

En coulisse Aperçu de "The Blood of the Dawnwalker" : pas un clone exsangue de "The Witcher". par Philipp Rüegg

Date : 3 septembre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Star Wars : Galactic Racer» - Now THIS is podracing

Le «Star Wars» Racer révèle lui aussi une date de sortie dans un nouveau trailer. Hormis quelques contenus exclusifs à la version Deluxe, la vidéo ne montre rien de nouveau. Le titre est toujours aussi beau. Même si j'ai maintenant abandonné «Star Wars» en tant que franchise (trop de séries et de films médiocres, voire mauvais), je vais donner une chance au jeu de course. Si ce n'est que pour des raisons de nostalgie.

Date : 6 octobre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«ShatterRush» - Bon, je vais le faire moi-même

Respawns «Les jeux Titanfall» sont toujours considérés par les fans de jeux de tir comme deux des meilleurs représentants du genre. Cependant, un nouveau jeu semble peu probable. Si l'éditeur EA n'en a pas envie, des indépendants comme Tetra Studios devront prendre le relais. «ShatterRush» ressemble beaucoup au légendaire jeu de tir de Respawn, avec ses déplacements dynamiques et ses méchas géants. Vous pouvez dès à présent vous inscrire à une phase de test pré-alpha gratuite.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

«Heavy Metal Death Can» - Sous-marin résident

Oldschool «Resident Evil»-Survival-horror sur un sous-marin ? Hell yes ! De plus, la bande-son heavy metal donne à la bande-annonce une saveur toute particulière.

Date : 28 mai

Lancement sur : PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais vont recevoir des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Microsoft Flight Simulator 2024 : mise à jour PS VR2» - au cœur de l'action plutôt qu'en dehors

Dès maintenant, les fans de Playstation peuvent eux aussi s'aventurer dans les airs virtuels en mode VR. Grâce à cette mise à jour gratuite, vous volerez à la première personne à bord de 125 avions différents.

Date: dès maintenant

Publication sur: PS5

«Final Fantasy XIV : Evercold» - le prochain chapitre, également pour la route

Square Enix annonce la sixième extension majeure du MMORPG «Final Fantasy XIV». La mise à jour apporte pas mal de choses. Entre autres : de nouvelles régions, donjons et villes, de nouveaux jobs, de nouveaux alliés et un système de combat remanié.

En outre, l'éditeur révèle qu'une version Switch 2 du jeu sera également disponible à partir du mois d'août. Mais avec un gros hic : vous ne pourrez pas jouer au jeu avec un abonnement existant (Playstation, Xbox ou PC), mais devrez prendre un abonnement supplémentaire. La faute à la politique stricte de Nintendo.

Un crossover avec l'anime «Neon Genesis Evangelion» a également été annoncé. Il s'agit d'une série de raids d'alliance pour 24 joueurs, qui devrait être disponible dans le cadre de la mise à jour «Evercold».

Date : janvier 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«PowerWash Simulator 2 : Star Wars Pack» - Que le nettoyeur haute pression soit avec vous

Et encore une fois «Star Wars». Cette fois-ci en tant que DLC crossover dans «Powerwash Simulator 2». Si vous avez toujours voulu nettoyer un X-Wing avec un nettoyeur haute pression, ce rêve devient réalité avec cette mise à jour payante.

Date : été 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Arc Raiders : Riven Tides Update» - pas si bien que ça?

Avec la grande mise à jour «Riven Tides», le jeu de tir d'extraction «Arc Raiders» reçoit l'une de ses plus grandes mises à jour à ce jour - y compris une nouvelle carte. La bande-annonce cinématographique est grandiose, les évaluations Steam après la sortie de la mise à jour le sont moins. La communauté s'agace des nombreux ajustements d'équilibrage, source de frustration. Mais la popularité du titre ne semble pas en souffrir.

Date: dès maintenant

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

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