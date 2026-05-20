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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de mai et juin 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 20/5/2026

Avec "Remnant II", "Final Fantasy VI", "The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition" et "Jurassic World Evolution 3", le Game Pass continue de s'étendre fin mai et début juin.

Le boss le plus difficile du Game Pass n'est pas le boss final, mais le choix de votre prochain jeu. Microsoft ne veut pas vous faciliter ce choix en mai : Le 19 mai 2026, Xbox a annoncé la deuxième vague de nouveaux jeux pour le Game Pass.

«Forza Horizon 6» est déjà disponible depuis le 19 mai. J'ai déjà présenté le jeu de course plus en détail dans l'article précédent sur le Game Pass.

Nouveautés + tendances Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de mai 2026 par Kim Muntinga

Quels sont les niveaux du Game Pass Xbox ? Le Game Pass Xbox est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, il existe le PC Game Pass. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Dead Static Drive»

Quand: 20 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Survival-Horror, Action-Adventure

Type de jeu: Single player



«Dead Static Drive» combine un road trip dans une Amérique alternative des années 80 avec un survival horror et une terreur cosmique. Vous vous déplacez dans des petites villes, des rues et des endroits isolés où la vie quotidienne est de plus en plus perturbée. Derrière les stations-service, les façades des immeubles et les gens apparemment normaux se cache un monde transformé par des forces étranges.

En termes de jeu, il ne s'agit pas seulement de combattre les dangers. Vous devez décider quand fuir, en qui vous avez confiance et quels risques vous prenez. La voiture est à la fois un moyen de locomotion, un refuge et une partie de la lutte pour la survie.

«Mon amie Peppa Pig»

Quand: 20 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Aventure familiale

Type de jeu: Singleplayer



Avec «My Friend Peppa Pig», un public plus jeune est au centre de l'attention. Vous créez votre propre personnage et entrez ensuite dans le monde de Peppa Pig - en allemand : Peppa Wutz. Le jeu s'inspire étroitement de la série télévisée. Les personnages, les lieux, l'humour et la narration ressemblent à un épisode interactif.

Au lieu de tâches difficiles ou de systèmes complexes, il s'agit d'activités simples, de trajets courts et de lieux familiers. Vous vous rendez notamment chez Peppa, à la plage, dans la forêt ou dans d'autres lieux de la série. Vous y rencontrerez des personnages connus et participerez à de petites expériences. Les commandes restent volontairement simples pour que même les enfants sans grande expérience de jeu puissent s'en sortir.

«Pigeon Simulator»

Quand: 20 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment: Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Action en coopération, jeu d'extraction

Type de jeu: multijoueur / coop en ligne



Dans «Pigeon Simulator», vous incarnez un pigeon qui travaille pour la Paranormal Examination and Kontainment Unit. Derrière ce nom ridicule se cache un jeu d'extraction coopératif dans lequel vous traquez, identifiez, neutralisez et sécurisez des anomalies dangereuses à New Squawk City avec d'autres pigeons.

L'idée de base repose sur le contraste entre l'organisation secrète à l'air sérieux et le quotidien chaotique des pigeons. Vous vous déplacez dans la ville, travaillez avec d'autres et essayez de remplir des objectifs de mission avant que la situation ne devienne incontrôlable.

«Remnant II»

Quand: 20 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Action-Rôle, Jeu de tir à la troisième personne

Type de jeu : solo et coop en ligne



«Remnant II» est un jeu de rôle et d'action avec des combats de tir, des mondes sombres et un fort accent sur la coopération. Vous pouvez jouer seul ou vous associer à deux autres personnes. Les combats combinent les armes à feu, le combat au corps à corps, les esquives, les compétences de classe et les mécanismes de boss.

Vous explorez des mondes détruits et étranges, vous collectez de l'équipement et faites évoluer votre personnage via différents archétypes. Ces rôles déterminent la manière dont vous infligez des dégâts, apportez votre soutien ou survivez. Des éléments procéduraux font que les passages peuvent être différents.

«Winter Burrow»

Quand: 20 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre: Survival, Crafting, Cozy Game

Type de jeu: Singleplayer



«Winter Burrow» raconte une histoire de survie du point de vue d'une souris. Vous retournez dans votre ancienne maison et découvrez un terrier abandonné et endommagé. De là, vous récoltez des ressources, réparez votre maison, fabriquez des outils, cuisinez, tricotez des vêtements chauds et vous préparez à l'hiver.

Le jeu utilise des éléments de survie classiques tels que le froid, la faim et des réserves limitées, mais les place dans un cadre plus calme. Il ne s'agit pas de vous mettre la pression en permanence. Au lieu de cela, la progression se fait par petites étapes tangibles. En vous promenant dans la forêt, vous rencontrez d'autres animaux et apprenez à mieux connaître l'environnement.

«Luna Abyss»

Quand: 21 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Action-aventure à la première personne, bullet-hell

Type de jeu: Single player



Avec «Luna Abyss», un jeu d'action-aventure scénarisé en vue subjective arrive directement sur le Game Pass dès son lancement. Vous incarnez Fawkes, un prisonnier qui est envoyé dans une mégastructure en ruine sous la surface de la lune Luna. Vous y découvrirez une technologie perdue, des ruines extraterrestres et des horreurs cosmiques. Aylin, la gardienne artificielle, vous accompagne à travers l'abîme et fait avancer l'intrigue.

En termes de jeu, «Luna Abyss» combine plateforme, déplacement rapide et combats en bullet-hell. Les ennemis ne se contentent pas de vous attaquer directement, mais remplissent les arènes de motifs de projectiles que vous devez éviter. Cela crée un système de combat qui demande de la précision et une vue d'ensemble. En même temps, la narration reste importante. Le monde ne doit pas être un simple décor, mais un lieu énigmatique dont vous découvrez l'histoire pas à pas.

«Escape Simulator»

Quand: 26 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre : Puzzle, escape room

Type de jeu : solo et coop en ligne



«Escape Simulator» transpose les escape rooms classiques dans un jeu de puzzle numérique. Vous explorez les pièces à la première personne, ramassez des objets, les faites pivoter, combinez des indices, cherchez des codes cachés et ouvrez des serrures. Vous pouvez toucher ou examiner presque tout dans la pièce. Cela crée une sensation d'énigme physique, même si vous ne jouez qu'avec une manette, une souris ou un clavier.

Seul, vous pouvez observer et combiner en toute tranquillité. En cooptation en ligne, le processus change car plusieurs personnes cherchent, lisent, essaient et discutent en même temps. C'est précisément de cela que naît une grande partie de l'intérêt. L'un découvre un symbole, un autre trouve la séquence de chiffres correspondante, une troisième personne fait le lien.

«Echo Génération 2»

Quand: 27 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Ultimate, PC Game Pass

Genre : Jeu de rôle, deck building

Type de jeu: Singleplayer



«Echo Generation 2» combine un jeu de rôle de science-fiction avec des mécaniques de deckbuilding. Vous constituez un équipage, développez des stratégies de cartes et faites face à une menace cosmique. Cette suite reprend le style du premier opus, mais déplace l'accent ludique vers des combats de cartes plus tactiques.

Chaque personnage apporte ses propres compétences et cartes. Ainsi, votre succès ne dépend pas seulement des valeurs ou de l'équipement, mais aussi de la façon dont votre deck s'associe.

Entre les combats, vous explorez les environnements, parlez aux personnages et reconstituez l'intrigue petit à petit.

«The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition»

Quand: 27 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre : Jeu de rôle, RPG à la première personne

Type de jeu: Single player



«The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition» est la version améliorée du jeu de rôle d'Obsidian Entertainment. Vous vous réveillez des décennies trop tard de votre sommeil cryogénique et atterrissez dans la colonie d'Halcyon, contrôlée par des corporations. De là, vous développerez votre personnage, recruterez des compagnons, accomplirez des quêtes et prendrez des décisions qui influenceront les dialogues, les factions et le déroulement de l'histoire.

Le site «Spacer's Choice Edition» contient le jeu principal et les extensions. A cela s'ajoutent des améliorations techniques et graphiques par rapport à la version originale. Du point de vue du jeu, le noyau reste un RPG à la première personne avec des armes à feu, des compétences, des options de dialogue et des arbitrages moraux. Le ton oscille entre l'aventure spatiale, l'humour noir et la satire corporative.

Test de produit "The Outer Worlds" : une aventure spatiale décalée et criarde par Philipp Rüegg

«Crashout Crew»

Quand: 28 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment : Ultimate, PC Game Pass

Genre: Action en coopération, jeu physique

Type de jeu : Multijoueur / Coopération en ligne



Dans «Crashout Crew», le travail d'entrepôt devient un chaos physique coopératif. Vous travaillez chez De Nile Shipping, un entrepôt d'expédition fictif dans lequel l'efficacité est plus importante que la sécurité. Jusqu'à quatre joueurs conduisent des chariots élévateurs, transportent des caisses, répondent à des commandes et tentent de rester aussi productifs que possible sous la pression du temps. Les tâches semblent simples au premier abord. Mais les chargements instables, les chemins étroits, les collisions et les obstacles basés sur la physique font de chaque livraison un défi.

«Kabuto Park»

Quand: 28 mai

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Jeu à collectionner, jeu de rôle, jeu confortable

Type de jeu: Singleplayer



«Kabuto Park» est un petit jeu de collecte sur les vacances d'été, les insectes et les petites compétitions. Vous incarnez Hana, une jeune fille qui passe un mois dans le parc Kabuto. Là-bas, vous attrapez des scarabées et autres insectes, vous les entraînez et vous constituez une équipe pour le Summer Beetle Battles Championship.

Les combats ne fonctionnent pas comme des duels d'action, mais via un petit système de cartes. Chaque insecte apporte ses propres valeurs et possibilités. Ainsi, vous décidez non seulement des animaux que vous collectez, mais aussi de la manière dont vous construisez votre équipe.

«Final Fantasy VI»

Quand: 2 juin

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre : JRPG, jeu de rôle classique

Type de jeu: Single player



«Final Fantasy VI» sort en version Pixel Remaster dans le Game Pass. Le jeu de rôle est sorti à l'origine en 1994 et reste aujourd'hui l'un des épisodes les plus connus de la série. L'histoire se déroule dans un monde où la magie a disparu après une guerre dévastatrice. Mille ans plus tard, un empire technicisé découvre une jeune femme aux pouvoirs mystérieux. Il en résulte une histoire avec de nombreux personnages jouables, des conflits personnels et une lutte centrale contre l'oppression.

«Jurassic World Evolution 3»

Quand: 2 juin

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Construction, simulation de gestion

Type de jeu: Singleplayer



«Jurassic World Evolution 3» vous place à nouveau à la tête d'un parc de dinosaures. Vous construisez des enclos, planifiez des chemins, soignez les visiteurs, faites de la recherche et veillez à ce que vos animaux préhistoriques restent en bonne santé. Dans le même temps, vous devez veiller à la sécurité, aux finances et aux attractions.

Le troisième volet ajoute à la série des systèmes pour les générations de dinosaures, les jeunes et les dynamiques sociales. Ainsi, vous ne gérez pas seulement des animaux individuels, mais vous développez des populations qui fonctionnent à long terme. Comme dans les précédents opus, la tension naît de la relation entre contrôle et risque. Un parc peut être économiquement florissant et pourtant se retrouver en difficulté à cause d'évasions, de la météo, d'une mauvaise planification ou d'animaux agressifs.

Critique Test de « Jurassic World Evolution 3 » : mes aventures avec les dinos par Michelle Brändle

Ces jeux quittent le Game Pass

Pour finir, il y a aussi des départs. Le 31 mai 2026, cinq jeux quitteront la bibliothèque du Game Pass. Si vous souhaitez encore jouer à l'un de ces titres, vous avez jusqu'à cette date pour le faire. Les jeux concernés sont les suivants:

«Against the Storm»

«Crypt Custodian»

«Metaphor : ReFantazio»

«Persona 4 Golden»

«Spray Paint Simulator»

Photo d’en-tête : Frontier Developments

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