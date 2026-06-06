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Summer Game Fest Showcase 2026 : Ces nouveaux jeux ont été présentés

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 6/6/2026

La fin de la trilogie du remake de Final Fantasy 7, un nouveau Stellar Blade et Resident Evil : Veronica. Le Summer Game Fest Showcase a livré la marchandise. Vous trouverez ici tous les moments forts.

Sur la Photo d'en-tête : «Clutch», «Stellar Blade Blood Rain», «Final Fantasy 7 : Revelation».

Le pape du jeu vidéo Geoff Keighley présente d'innombrables nouveaux jeux pour Playstation, Xbox, Switch et PC dans un showcase d'environ deux heures. Vous trouverez ici un aperçu de toutes les bandes-annonces et annonces. Les bandes-annonces des écrans publicitaires payants du show ne sont pas listées.

Ce n'est pas tout ! Découvrez ici comment, quand et où se poursuivra le Summer Game Fest :

Nouveautés + tendances Summer Game Fest 2026 : Tous les spectacles, les flux et les dates en un coup d'œil Domagoj Belancic 32 13

«Final Fantasy 7 : Revelation»

Square Enix sort enfin son chat «Final Fantasy» et présente le dernier chapitre de la trilogie de remakes du légendaire septième opus de la série JRPG.

Naoki Hamaguchi donne plus de détails sur scène. «Revelation» propose un monde ouvert encore plus grand et plus flexible. Avec le dirigeable, vous vous déplacez à la vitesse de l'éclair. Vous pouvez sauter du vaisseau à n'importe quel moment et atterrir sans transition dans le monde grâce à un parachute.

Le système de combat n'a pas beaucoup changé. De nouveaux membres d'équipage - en particulier le vampire Vincent Valentine (Matt Mercer) - et un nouveau système d'équipement apportent un vent de fraîcheur dans cette mêlée pleine d'action.

Le jeu sort simultanément sur toutes les plateformes - il n'y a plus d'exclusivité Playstation.

Date : Printemps 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Stellar Blade Blood Rain»

Le studio de développement coréen Shift Up est de retour avec une suite à «Stellar Blade». Le jeu en est encore au début du processus de développement. Mais en tant que fan du premier opus, j'aime beaucoup ce que je vois. J'adore le style artistique, la musique, le design exagéré des personnages. C'est magnifique.

Comme pour «Final Fantasy 7 : Revelation», il est probable qu'il n'y aura plus d'exclusivité PS5 pour «Stellar Blade Blood Rain».

Date: ???

Paraît pour : ???

«Resident Evil : Veronica»

Le prochain remake de «Resident Evil» est sur le point de sortir. Cette fois, Capcom s'attaque à «Code Veronica». Capcom est difficile à arrêter en ce moment et enchaîne hit sur hit.

Date : 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Alien Isolation 2»

Vous voulez encore plus d'horreur ? Vous pouvez y aller ! Douze ans se sont déjà écoulés depuis le premier jeu «Alien Isolation». Aujourd'hui, le studio Creative Assembly présente les premières impressions de sa suite. Dans ce dernier, vous ne tremblez plus uniquement dans des niveaux claustrophobes, mais vous explorez également une surface de planète.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«The Wolf Among Us 2»

Les fans de l'aventure policière «The Wolf Among Us» ont également dû faire preuve d'une longue patience. Huit ans après, l'histoire se poursuit.

Le premier jeu sortira également en version remasterisée fin 2026.

Date : 2027

Publication pour : ???

«Clutch»

Un jeu de course axé sur l'histoire par les anciens développeurs de «Forza Horizon»? Hell yeah!

Date : Printemps 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Blood of Dawnwalker»

Le studio de développement Rebel Wolves crée la surprise lors du Summer Game Fest. Le studio annonce déjà une suite à «The Blood of Dawnwalker» avant même que le jeu de rôle ne soit sorti. Voilà ce que j'appelle être sûr de soi.

De nouvelles impressions de gameplay du jeu déjà annoncé sont également disponibles :

Date : 3 septembre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Stranger Than Heaven»

Qu'est-ce que... Est-ce que je viens vraiment de voir Tupac dans la nouvelle bande-annonce de «Stranger Than Heaven»? Que fait la défunte légende du rap dans un jeu du studio RGG «Like a Dragon» sur les débuts historiques des Yakuza au Japon?

La présence de Snoop Dogg dans le jeu a déjà été annoncée. Celui-ci explique sur scène qu'il a organisé la résurrection numérique de son ami dans le jeu, en collaboration avec l'administration des biens de Tupac.

Je... ne sais pas quoi penser de tout ça.

Date : 15 janvier 2027

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Virtua Fighter Crossroads»

Le deuxième jeu de RGG au Summer Game Fest Showcase. La série de jeux de baston emblématique est de retour, plus belle que jamais. On remarque en particulier la mise en scène cinématographique qui porte clairement la signature du nouveau studio de développement. Nous devrions avoir plus d'informations dans un showcase séparé pour le jeu.

Date: 2027

Paraît pour : ???

«Attack on Titan 3»

Le troisième jeu «Attack on Titan» a de grandes ambitions - il veut raconter toute l'histoire de l'anime. «Le jeu d'action est développé par Omega Force, l'équipe derrière la série Dynasty Warriors». Plus d'informations à venir le 1er juillet.

Date: ? ??

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Guild Wars 3»

«Guild Wars» entre dans sa troisième phase. Selon le studio Arenanet, «est la prochaine évolution du genre MMO» - peu importe ce que cela signifie. La particularité de ce jeu est qu'il sera disponible pour la première fois sur PS5.

Date: Bêta fin 2027

Lancement sur : PS5, PC

«Star Wars Zero Company»

Le jeu de stratégie dans l'univers de «Star Wars» montre du gameplay, Luke Skywalker ( !) et une date de sortie dans un nouveau trailer.

Date: 27 août

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Crossfire»

Le premier jeu du studio «That's No Moon», composé d'anciens développeurs de grands noms de l'industrie comme Naughty Dog et Infinity Ward. Il est censé accorder une grande importance au storytelling. Le studio est également particulièrement fier d'une mécanique de couverture dynamique nouvellement développée. La première bande-annonce semble encore un peu trop AAA-générique.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Chronicles Medieval»

Un jeu de massacre stratégique sanglant dans lequel vous pourrez également prendre part activement au combat. L'accès anticipé devrait être lancé dès cette année.

Date: Early Access 2026

Lancement sur : PC

«gen Atlas»

Fumeto Ueda, le créateur de jeux légendaires comme «Ico» et «Shadow of the Colossus» revient avec un nouveau projet. Vous vous réveillez sur une planète inconnue et apprenez à maîtriser des robots géants. C'est beau ! Et cette musique... magnifique!

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hot Wheels Infinite Rush»

Annoncé comme le plus grand jeu «Hot Wheels» de tous les temps. Coloré, chaotique, rapide.

Date : 24 septembre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«1666 Amsterdam»

Patrice Désilets, le créateur de «Assassin's Creed», présente au Summer Game Fest son nouveau projet «1666 Amsterdam». Vous pouvez dès à présent télécharger un prologue de 30 minutes de ce jeu de sorcières sur Steam et Epic Games.

Date : Early Access 2026

Lancement sur : PC

«Gundam : Rogue Orbit»

La mère de toutes les franchises de méchas. «Gundam : Rogue Orbit» vise à réinterpréter l'univers de Gundam» « . Le jeu promet un scénario digne d'un film et des batailles de méchas rapides et pleines d'action.

Date: 2027

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin»

Les experts en action de Platinum Games («Bayonetta», «Nier : Automata») s'attaquent au «Teenage Mutant Ninja Turtles». Le trailer «» (avec des guillemets épais) ne révèle pas grand-chose.

Date: ???

Paraît pour : ???

«Saw Genesis»

Les experts en horreur de Bloober Team («Silent Hill 2 Remake», «Cronos : A New Dawn») s'attaquent à la franchise «Saw». Le titre est un jeu d'horreur asymétrique 3v1.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Among Us Story : On Guard»

Le hit multijoueur «Among Us» a droit à un spin-off solo. En tant que Guard, vous êtes responsable de la sécurité de tout le navire et devez résoudre des meurtres.

Date: ???

Publication sur : Switch, Switch 2, PC

«Control Resonant»

Le nouveau blockbuster à mystères de Remedy se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. Je n'ai pas besoin d'en voir plus sur le jeu. Je suis déjà convaincu. Remedy déchire.

Date : 24 septembre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Blood Message»

Le premier jeu solo de Netease semble très prometteur dans sa nouvelle bande-annonce. Le cadre historique chinois fait l'impasse sur les éléments fantastiques et devrait offrir une expérience authentique avec une histoire linéaire mise en scène de manière cinématographique.

Date: ? ??

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Swords of Legend»

Contrairement à «Blood Message», «Swords of Legend» fait la part belle à ses influences fantastiques. Le jeu exploite de nombreux mythes chinois et se déroule dans un monde où «mortels, dieux et âmes errantes partagent le même sol.»

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Haex»

Le premier jeu du studio indépendant suédois Dead Astronaut. «Haex» est un jeu de tir de survie. Vous devez survivre - seul ou avec des amis - dans une région sauvage infestée d'aliens. Le monde du jeu est généré de manière procédurale.

Date: 2027

Lancement sur : PC

«Star Wars : Galactic Racer»

Le trailer de l'histoire du jeu de course «Star Wars» montre notamment une nouvelle planète. Ça a l'air froid.

Date : 6 octobre

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mighty Cuphead Adventure»

«Cuphead» est de retour ! Cette fois-ci, ce n'est pas un dessin animé rétro dessiné à la main, mais un jeu rétro pixellisé des années 90.

Vous n'aimez pas les graphismes en pixels ? Ne vous inquiétez pas, un nouveau jeu «Cuphead» dessiné à la main est également en cours de réalisation.

Date: ? ??

Paraît sur: consoles, PC

«Last Harbor»

Au cours d'une épidémie de zombies, vous échouez avec votre bateau sur un archipel. Dans ce jeu de survie, vos semblables sont au moins aussi dangereux que les morts-vivants.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

«Sea of Remnants»

Une bande-annonce musicale pour «Ocean Adventure RPG» de Netease. Dans ce jeu free-to-play, plus de 300 personnages, un système de combat en temps réel et un système de combat au tour par tour vous attendent.

Date:

Lancement sur : PS5, PC

«Sonic Pico Park»

Sonic fête son 35e anniversaire. Pour célébrer cet anniversaire, Sega offre au hérisson bleu un crossover avec le jeu de puzzle «Pico Park». Ce n'est probablement pas ce que les fans souhaitaient pour un anniversaire. Où est le nouveau jeu «Sonic», Sega ?

Date: ???

Paraît pour : ???

«Eggstremely Hard Game»

Un jeu coopératif mignon dans lequel deux oies transportent un œuf. Développé par un Dev solo d'Espagne. Hype 🔥

Date : 24 juillet

Lancement sur : PC

Ces jeux ont également été présentés

En plus des grands moments forts et des annonces, de petites mises à jour de jeux déjà présentés ou sortis ont été montrées. Vous trouverez toutes les autres bandes-annonces ici dans l'ordre alphabétique:

Summer Game Fest Showcase Deine Highlights? Final Fantasy 7: Revelation Stellar Blade Blood Rain Resident Evil: Veronica Alien Isolation 2 The Wolf Among Us 2 The Wolf Among Us Remastered Clutch The Blood of Dawnwalker Stranger Than Heaven Virtua Fighter Crossroads Attack on Titan 3 Guild Wars 3 Star Wars Zero Company Crossfire Chronicles Medieval gen Atlas Hot Wheels Infinite Rush 1666 Amsterdam Gundam: Rogue Orbit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin Saw Genesis Among Us Story: On Guard Control Resonant Blood Message Swords of Legend Haex Star Wars: Galactic Racer Mighty Cuphead Adventure Last Harbor Sea of Remnants Sonic Pico Park Eggstremely Hard Game 007 First Light (Bawma Story DLC) Dead by Daylight neuer DLC Fortnite Runners (Chapter 7, Season 3) Monster Hunter Wilds: Ascendance Runescape Dragonwilds Sonic Racing Year Two DLC Street Fighter 6 – Year 4 Voter

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