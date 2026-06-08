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Wholesome Direct 2026 : Ces jeux confortables pour se sentir bien viennent d'être présentés

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 8/6/2026

Wholesome Games a présenté plus de 50 jeux Cozy : de la coopération avec un capybara et un corbeau à la création de son propre salon de thé en tant que grenouille, tout y est. Sauf si vous êtes pressé.

Vous préférez jouer à des simulations de vie confortables plutôt qu'à des jeux de tir à la première personne bourrés d'action, ou vous avez besoin de faire une pause dans votre quotidien stressant ? Alors les jeux de la Wholesome Direct 2026 sont faits pour vous. Par le biais d'un stream d'une heure, Wholesome Games présente de nouveaux jeux si mignons que vous en avez les yeux qui se collent.

Les jeux se distinguent par des graphismes joliment dessinés, une musique apaisante et une approche souvent confortable.

«Anemorie»

L'aventure scénarisée d'Inngames Studio se déroule dans les années 1990. Vous êtes Anna, une jeune femme en phase de découverte de soi. Bien sûr, l'amour joue un rôle important. Malheureusement, elle est atteinte d'une maladie cardiaque, mais elle a le don de voir dans les souvenirs qu'elle trouve dans les objets qu'elle a aimés.

Entre les passages de l'histoire, vous participez à des mini-jeux et aidez Anna dans sa vie quotidienne : de l'écriture de son journal à la cuisine, en passant par l'amitié avec son chat noir. Vous en apprendrez ainsi toujours plus sur le personnage principal au fil du jeu.

«Anemorie» se distingue par ses graphismes animés mignons - le chat d'Anna me rappelle un personnage de l'univers Ghibli. Vous pouvez déjà télécharger une démo du jeu sur le site officiel ou sur Steam.

Date: bientôt disponible, démo déjà en ligne

Paraît sur : PC

«Book Nook»

Dans ce jeu, vous construisez un diorama miniature. Avec de nombreux objets, vous aménagez le mini-monde et les placez pièce par pièce comme un puzzle. Les pièces vont des grands meubles aux plus petits objets de décoration. Vous pouvez prendre autant de temps que vous le souhaitez.

Derrière les dioramas se cachent également de petites histoires que vous dévoilez sous forme de cinématiques. Vous pouvez déjà trouver le jeu en démo sur Steam.

Date: bientôt disponible

Paraît sur : PC

«Capy Castaway»

Dans ce jeu en coopération, vous contrôlez - à deux ou seul - l'adorable capybara Capy et l'astucieux corbeau Corvi et résolvez différentes énigmes dans un monde merveilleux. Vous vous trouvez sur une île mystérieuse et aidez des animaux échoués à rentrer chez eux après une inondation.

Le jeu parle de curiosité, d'amitié et de ce que cela signifie d'avoir une maison. Capy et Corvi apportent chacun leurs propres forces, rencontrent de nouveaux amis et découvrent peu à peu l'histoire de l'île.

Date: annonce imminente

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Colorbound»

Utilisez le pouvoir des couleurs pour arriver à destination dans ce jeu. Vous accompagnez Anku dans son voyage pour réunir le groupe de musique de son grand-père décédé. Ce dernier était un musicien populaire à son époque, mais son groupe s'est séparé depuis longtemps. Grâce à votre don particulier pour les couleurs, vous redessinez le monde, résolvez des énigmes, découvrez des secrets - et, espérons-le, retrouvez les musiciens disparus.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous accumulez des couleurs sur votre palette qui vous permettent de résoudre les énigmes logiques. Les différents lieux que vous traversez s'étendent sur de puissantes forêts et des villes abandonnées.

Date : Août 2026

Paraît sur : consoles PS, consoles Xbox, Nintendo Switch 1 et 2, PC

«Cozy Grove - Camp Spirit»

Il va de soi qu'une simulation de vie ne peut manquer à un Wholesome Direct. «Cozy Grove - Camp Spirit» est la deuxième partie de «Cozy Grove» et se déroule en synchronisation avec le temps réel, saisons comprises.

Réalisez des tâches quotidiennes, cuisinez, bricolez et ramassez toutes sortes de choses, comme des insectes, des coquillages et des poissons. En cas de succès, vous recevrez des récompenses et des badges de mérite.

La particularité de cette île ? Elle est maudite. Mais cela ne doit pas vous empêcher de planter des fleurs et des arbres magnifiques, de construire des objets étonnants et d'élever les animaux fantômes qui vivent ici comme des animaux de compagnie. De temps en temps, une surprise effrayante vous attend. La démo est disponible sur Steam, une version simplifiée est disponible pour Android et iOS.

Date : 15 juillet

Lancement pour : PC, Nintendo Switch 1 et 2, Android, iOS

«Deer & Boy»

Vous trouverez un jeu sucré pour tous les âges dans «Deer & Boy». Une amitié muette naît lorsqu'un garçon rencontre un faon vulnérable. Au début, vous protégez le petit animal jusqu'à ce qu'il devienne un cerf majestueux. De cette façon, la façon dont vous jouez avec votre compagnon de route et ses capacités changent également.

Le jeu se distingue par un monde merveilleux en 3D sans dialogues. L'animation et la musique créent des scènes de solidarité dignes d'un film, ainsi que des énigmes et des défis difficiles. Le jeu n'est plus très loin et une démo est déjà disponible sur Steam.

Date : 23 juin

Publication sur : PC

«Dressmaker»

Pour celles qui ont toujours voulu coudre des robes ajustées et pompeuses, il y aura bientôt «Dressmaker». Mais attention : les visiteuses de votre atelier de couture sont extrêmement pointilleuses. C'est pourquoi chaque étape doit être réalisée avec soin : des dimensions au placement des patrons sur le tissu, jusqu'à la dernière fleur décorative sur l'ourlet.

Vous avez le pouvoir de décider si le résultat correspond exactement aux souhaits de votre cliente ou si vous le sabotez délibérément. En récompense, vous recevrez non seulement de l'argent pour l'achat de vos tissus, mais vous pourrez même caresser l'adorable chat de la maison entre-temps.

Date: septembre 2026

Publication sur : PC

«Fossil Quest»

Dans ce jeu, vous pouvez ouvrir votre propre musée des dinosaures. Grâce à des graphismes soignés, vous parcourrez le monde pour déterrer des fossiles et les assembler. Vous apprendrez également des choses sur les différentes créatures et vous vous lierez d'amitié avec les habitants du petit village de Follyoaks.

Ce n'est pas un grand studio qui se cache derrière le jeu, mais un couple - autoédité avec une grande attention aux détails. Il vous faudra patienter jusqu'à la sortie du titre, mais ils sont déjà impatients de recevoir de nombreux commentaires sur leur prototype.

Date: Q1 2027

Lancement sur : PC

«Froggy Brews»

Faites du bon thé et décorez-le avec amour pour les villageois. Dans cette aventure scénarisée et conviviale, chaque tasse de thé raconte une histoire. Le protagoniste Froggy revient dans son village natal après un certain temps et beaucoup de changements. Il doit maintenant retrouver sa place dans ce petit monde.

Chaque fois que vous préparez une boisson avec soin, vous améliorez la journée d'un villageois et renforcez les liens avec la communauté. Lorsque vous n'êtes pas occupé à préparer du thé, vous vous promenez dans les bois pour trouver les ingrédients et les décorations les plus délicieux pour le prochain festin.

Date : annonce imminente

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 et 2, PC

«Hela : of Mice & Magic»

Mon coup de cœur absolu du Wholsome Direct. Dans cette aventure en coopération, vous découvrez le monde à travers les yeux d'une souris. Lorsque la bonne sorcière du pays tombe malade et que le monde est complètement déséquilibré, vous vous lancez dans une quête pour rétablir le bien. Dans la peau d'une souris intrépide, vous vous lancez dans la nature, récoltez des ingrédients pour des potions et aidez en chemin partout où le besoin se fait sentir.

Vous explorez à votre rythme le monde merveilleux de Hela, aux accents scandinaves. Vous pouvez vous écarter du chemin et tenter des interactions pour découvrir des fragments d'histoire disséminés un peu partout.

Date : 2026

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC

«Humblets»

Un concept passionnant se cache derrière cette coopération en monde ouvert : aucune aventure ne ressemble à une autre, chaque monde de jeu est unique. En tant qu'Humblet, vous pouvez collaborer en tant que groupe de quatre joueuses maximum. À l'aide de cartes magiques, vous explorez un monde généré de manière procédurale, dans lequel vous explorez, bricolez et décorez.

L'aventure est pleine de magie et de charmantes créatures fabuleuses. Autour d'un feu de camp avec des amis, on se raconte ensuite tranquillement les histoires les plus passionnantes. Le jeu est conçu avec soin par deux développeurs indépendants.

Date: annonce imminente

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC

«In The Drift»

Dans ce jeu de science-fiction, vous incarnez Luna, une protagoniste qui répare l'Internet dans l'espace. Voyagez avec votre vaisseau spatial au-delà des astéroïdes, faites fonctionner des tours de radio rouillées et maintenez l'infrastructure - c'est le seul moyen pour que les gens restent connectés entre eux.

Le jeu, d'une durée de vie raisonnable d'environ cinq heures, propose une histoire merveilleuse dans laquelle il s'agit de trouver des liens humains dans un monde qui s'effondre lentement.

Date : annonce imminente

Paraît sur : PC

«Otterly Lost»

En tant que loutre, vous explorez tranquillement le monde en plongée, loin de chez vous. Vous rencontrerez d'autres animaux, découvrirez des lieux secrets et surmonterez différents défis. A vos côtés : votre pierre préférée.

Explorez le monde ouvert, résolvez des énigmes et plongez dans les eaux colorées pour retrouver le chemin de la maison. Des outils et d'autres animaux sont là pour vous aider. Et pour rester chic, vous pouvez aussi changer de tenue de temps en temps.

Date: septembre 2026

Paraît sur : PC

Quoi d'autre a été présenté

Plus de 50 jeux ont été présentés lors du Wholsome Direct, vous trouverez quelques titres supplémentaires ici :

Photo d’en-tête : Jeux en gros

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