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Voici les nouveaux jeux PS Plus du mois de juillet 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 17/7/2026

Avec « Avatar : Frontiers of Pandora » et « Rise of the Ronin », Sony propose en juillet deux grands jeux en monde ouvert sur PlayStation Plus. Sept autres titres viennent s'y ajouter.

En juillet, le catalogue PlayStation Plus vous place devant un choix difficile : préférez-vous défendre Pandora contre des envahisseurs humains, vous frayer un chemin à travers le Japon en tant que samouraï sans maître, ou projeter vos adversaires dans les airs grâce à vos pouvoirs télékinétiques ?

Au total, Sony ajoutera neuf jeux à son catalogue le 21 juillet. Sept d’entre eux seront accessibles aux abonnés Extra et Premium. «Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy» et «Indigo Prophecy» resteront réservés au niveau Premium.

Quels sont les différents niveaux de l'abonnement PlayStation Plus ? PlayStation Plus se décline en trois niveaux : Essential, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le PlayStation Store. Le niveau Extra comprend tous les avantages du niveau Essential et élargit l’offre avec un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en outre une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai à durée limitée de jeux de la sélection, ainsi que des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveautés de l’abonnement Premium

«Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy» (2004)

Date : 21 juillet

Plateforme : PS4, PS5

Genre : Jeu de tir à la troisième personne / Jeu d’action

Mode de jeu : Solo



«Psi-Ops : The Mindgate Conspiracy» allie un jeu de tir à la troisième personne classique à des pouvoirs surnaturels. Vous incarnez Nick Scryer, un agent dont la mémoire a été artificiellement effacée. Il s'infiltre au sein de l'organisation terroriste « The Movement » et tente de découvrir ce qui se cache derrière le projet secret « Mindgate ».

Ses armes à feu sont presque secondaires dans ce contexte. Au fil du jeu, Nick retrouve ses pouvoirs psychiques. Grâce à la télékinésie, vous soulevez des adversaires et des objets dans les airs, vous projetez des fûts explosifs à travers les pièces ou vous faites rebondir vos ennemis contre les murs. Plus tard, s’ajoutent le contrôle mental, la pyrokinésie et la capacité de quitter temporairement votre corps.

«Indigo Prophecy» (2005)

Date : 21 juillet

Plateforme : PS4, PS5

Genre : Drame interactif / Aventure

Mode de jeu : Solo



«Indigo Prophecy» commence par un meurtre dont vous contrôlez vous-même l’auteur. Lucas Kane poignarde un inconnu dans les toilettes d’un restaurant new-yorkais. Il n’agit toutefois pas de son plein gré. Une fois qu’il a repris ses esprits, vous devez effacer les traces, quitter le bâtiment et découvrir qui ou quoi l’a contrôlé.

Peu après, vous changez de camp. Dans la peau des policiers Carla Valenti et Tyler Miles, vous examinez la scène du crime et poursuivez Lucas. Le jeu raconte ainsi son histoire sous plusieurs angles. Vos décisions influencent les indices que les enquêteurs découvrent, la manière dont les autres personnages réagissent à votre égard et le déroulement des différentes scènes.

«Indigo Prophecy», sorti en Europe sous le titre «Fahrenheit», est l’un des premiers précurseurs d’ «, de Heavy Rain» et de «Detroit: Become Human».

Nouveauté pour les abonnés Extra et Premium

«Avatar : Frontiers of Pandora» (2023)

Date : 21 juillet

Plateforme : PS5

Genre : jeu d'action-aventure en monde ouvert

Type de jeu : Solo et coop en ligne



«Avatar : Frontiers of Pandora» raconte une histoire originale se déroulant dans l’univers des films. Vous incarnez un Na’vi qui a été enlevé par l’organisation humaine RDA alors qu’il était enfant. L’organisation vous forme à ses fins. Quinze ans plus tard, vous vous échappez, mais vous ne connaissez pratiquement plus votre terre natale ni sa culture.

À la recherche de vos origines, vous explorez la partie occidentale de Pandora, jusqu’alors inconnue. Vous traversez des forêts denses, escaladez des rochers suspendus et survolez ce monde ouvert à dos d’Ikran. Au cours de votre périple, vous rencontrez différents clans Na’vi, gagnez leur confiance et les aidez à lutter contre la RDA.

«Rise of the Ronin» (2024)

Date : 21 juillet

Plateforme : PS5

Genre : Jeu de rôle d'action en monde ouvert

Mode de jeu : Solo et coop en ligne



«Rise of the Ronin» vous plonge dans le Japon de l’année 1863. Après des siècles d’isolement quasi total, les puissances occidentales contraignent le pays à s’ouvrir. Le shogunat Tokugawa perd de son influence, divers groupes se disputent l’avenir du Japon et une guerre civile se profile à l’horizon.

Vous incarnez un guerrier sans maître et vous vous retrouvez pris entre les camps ennemis. Vous rencontrez des personnages historiques et décidez avec lesquels vous souhaitez nouer des liens plus étroits. Vos choix influencent les missions et le déroulement de l’intrigue. Vous pouvez rejoindre le shogunat, soutenir ses adversaires ou poursuivre vos propres objectifs.

«Firefighting Simulator: Ignite» (2025)

Date : 21 juillet

Plateforme : PS5

Genre : Simulation de pompiers

Mode de jeu : Solo et coop en ligne



Dans «Firefighting Simulator: Ignite», vous intervenez sur des incendies de maisons, de sites industriels et d’autres lieux d’intervention. Vous incarnez un membre d’une brigade de pompiers américaine et collaborez soit avec une équipe contrôlée par l’ordinateur, soit avec jusqu’à trois autres personnes.

Une fois sur place, vous évaluez la situation et coordonnez les tâches. Vous raccordez les lances aux bouches d’incendie, vous vous frayez un chemin à l’intérieur des bâtiments et vous recherchez des personnes piégées dans des pièces enfumées. Pour ce faire, vous utilisez des haches, des scies, des caméras thermiques et diverses lances à incendie.

«Mighty Morphin Power Rangers : Rita’s Rewind» (2024)

Date : 21 juillet

Où : PS4, PS5

Genre : Beat ’em up

Mode de jeu : Solo, coop local et coop en ligne



Dans «Mighty Morphin Power Rangers : Rita’s Rewind», une version robotisée de Rita Repulsa voyage dans le passé. Elle y fait équipe avec son moi plus jeune. Ensemble, les deux méchantes veulent empêcher la création des Power Rangers et réécrire l’histoire à leur avantage.

Aux côtés des Rangers, vous vous frayez un chemin à travers des niveaux à défilement horizontal et éliminez de grands groupes d’adversaires issus de la série télévisée. Chaque Ranger dispose de ses propres attaques et mouvements. Des capacités spéciales et des manœuvres collectives vous aident à venir à bout d’ennemis plus puissants. Les graphismes en pixels et la mise en scène délibérément caricaturale s’inspirent de la série originale et des jeux d’arcade des années 1990.

«Dying Light» (2015)

Date : 21 juillet

Plateformes : PS4, PS5

Genre : jeu d'horreur et de survie en monde ouvert

Type de jeu : Solo et coop en ligne



«Dying Light» vous plonge dans la ville de Harran, ravagée par le virus zombie. Vous incarnez Kyle Crane, un agent du GRE, infiltré dans la zone bouclée. Sa mission consiste à retrouver un fichier volé. Mais très vite, il se retrouve pris entre sa mission, les survivants et le brutal dirigeant Rais.

Pendant la journée, vous explorez la ville en monde ouvert, collectez des ressources et accomplissez des missions. Crane se déplace sur les toits en utilisant des techniques de parkour, escalade les bâtiments et franchit les obstacles. Le chemin le plus direct à travers les rues est rarement la solution la plus sûre. La nuit, le jeu prend une autre dimension. Des infectés plus rapides et plus dangereux sortent de leurs cachettes et vous poursuivent à travers la ville.

«Citizen Sleeper 2 : Starward Vector» (2025)

Date : 21 juillet

Plateforme : PS5

Genre : Jeu de rôle narratif de science-fiction

Type de jeu : Solo



Dans «Citizen Sleeper 2: Starward Vector», votre conscience humaine est emprisonnée dans un corps artificiel. En tant que « Sleeper », vous appartenez à une multinationale. Vous avez réussi à vous échapper, mais vous souffrez de trous de mémoire et êtes poursuivi par plusieurs factions.

À bord d’un vaisseau spatial volé, vous voyagez à travers la ceinture de Starward. Vous visitez des stations spatiales, acceptez des missions et constituez un équipage. Plutôt que les combats, ce sont les conversations, les décisions et les histoires personnelles de vos compagnons qui occupent le devant de la scène.

«Snow Bros. Wonderland» (2024)

Date : 21 juillet

Plateforme : PS5

Genre : Action arcade

Mode de jeu : Solo et coop locale



«Snow Bros. Wonderland» fait entrer cette série d’arcade vieille de plus de 30 ans dans la troisième dimension. Vous incarnez les descendants des bonhommes de neige originaux, Nick et Tom. Ensemble, ils doivent sauver le pays des neiges du roi Atchich et de son armée de monstres.

Le principe de base reste le même malgré cette nouvelle perspective. Vous tirez sur vos adversaires avec de la glace, les transformez en boules de neige, puis les propulsez à travers les niveaux. Les boules de neige qui roulent emportent d’autres ennemis et, dans le meilleur des cas, déclenchent de longues réactions en chaîne. Plus vous touchez d’adversaires en une seule attaque, plus votre score est élevé.

Photo d’en-tête : Ubisoft

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