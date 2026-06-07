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Xbox Showcase : ces jeux ont été présentés

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 7/6/2026

Avec le Xbox Showcase, Microsoft veut montrer que la console n'est pas encore sur la voie de garage. La preuve en est, entre autres, un jeu à nouveau exclusif à la console.

Exclusif, non exclusif, mais à nouveau exclusif. Microsoft semble avoir pris une nouvelle direction après le changement de direction du début de l'année. Bien que la plupart des jeux présentés dimanche soir soient également disponibles sur d'autres consoles, il y a eu une exception notable : «Gears of War : E-Day». L'ancien jeu phare ne sera finalement pas disponible sur PS5. Indépendamment de la plateforme, les joueurs ont pu voir beaucoup de choses lors de la Xbox Showcase.

«Gears of War : E-Day»

14 ans avant le premier épisode, revivez avec Marcus Fenix et Dominic Santiago comment tout a commencé. La bande-annonce montre une action classique de cover-shooter avec jusqu'à quatre montagnes de chair qui tirent sur d'innombrables monstres avec de gros flingues.

Et voici encore le livestream détaillé.

Date : 6 octobre

Lancement sur : PC, Xbox Series X/S

«Fable»

Pour éviter le trou noir nommé «GTA 6», Microsoft a repoussé le titre à 2027. Le prochain jeu de rôle du studio Playground Games «Forza Horizon» a néanmoins été présenté lors du showcase. Je suis toujours extrêmement impatient de jouer à ce jeu

Date : 23 février 2027

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Halo : Campaign Evolved»

Pour ceux qui ont manqué les débuts légendaires de Bungie dans le jeu de tir à la première personne ou qui veulent le revivre en mieux. Jamais le Masterchief et les Convenants n'ont été aussi étincelants. De plus, trois nouvelles missions sont disponibles.

Date : 28 juillet

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Persona 4 Revival»

Près de vingt ans après sa sortie originale, nous aurons bientôt droit au remake de «Persona 4». Réjouissez-vous de voir des démons bizarres que vous pourrez vaincre dans des combats au tour par tour, une histoire alambiquée et une mise en scène bombastique.

Date : 18 février 2027

Publication sur : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Resonance : A Plague Legacy»

«Resonance» raconte la préhistoire des deux jeux «A Plague Tale». Au lieu de la France infestée de rats, vous vous trouvez sur l'île estivale du Minotaure. Reprend visuellement là où son prédécesseur s'était arrêté. Semble miser encore un peu plus sur les combats.

Date : 27 août

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S

«State of Decay 3»

Les morts vivent plus longtemps, c'est bien connu - après des années de silence radio et quelques teasers misérables, voici enfin la première bande-annonce de gameplay. Elle n'en dit pas beaucoup sur le jeu, mais elle vous donne un aperçu des graphismes et de la beauté du rendu des visages de morts-vivants - et ils sont très bien faits.

Date : 2027

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Metro 2039»

Les nazis ont pris le contrôle de Moscou. C'est la prémisse du dernier «Metro». Le studio ukrainien 4A Games s'est inspiré d'événements réels survenus dans son pays d'origine et les a intégrés au jeu. De retour dans le métro, des monstres abominables vous attendent, parfois humains, parfois mutants. Visuellement, cela devrait mettre à genoux plus d'un PC et faire hurler les consoles.

Date : février 2027

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Bad Magpie»

Bad Magpie signifie "mauvaise pie" et c'est exactement ce que vous êtes. Si vous avez pris goût à «Untitled Goose Game», vous devriez le noter dans votre agenda.

Date : 2027

Lancement sur : PC, Xbox Series X/S

«Wo Long 2 : Wings of Ember»

Les jeux d'action à la troisième personne dans un cadre asiatique fantastique avec des monstres terrifiants sont le pendant de l'épidémie de jeux de tir à la première personne militaires des années 00. Ils poussent comme des champignons et je ne peux plus les distinguer depuis longtemps. «Wo Long» était plutôt bien, et la deuxième partie a l'air de nouveau assez chic.

Date : début 2027

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Rejoignez-nous»

Un scénario inédit vous attend dans «Join Us». Seul ou avec jusqu'à trois personnes, vous créez votre propre secte de fin du monde. Le tout est emballé dans un jeu de survie en monde ouvert avec tellement d'absurdités que je ne commence même pas à les énumérer. Regardez la bande-annonce, ajoutez-la à votre wishlist et rejoignez immédiatement ma secte. Nous avons des biscuits.

Date : mars 2027

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Senua»

La terreur psychologique ne semble toujours pas avoir quitté Senua. Dans ce troisième volet, l'infatigable guerrière veut atteindre les Enfers pour sauver son bien-aimé. Pour cela, elle fait parler ses poings encore plus qu'auparavant. Pour le reste, vous pouvez vous attendre à un nouveau trip audiovisuel de grande classe.

Date: 2027

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Crazy Taxi : World Tour»

Le classique de l'arcade, ou plutôt de la Dreamcast, est de retour. De mystérieux bandits ont volé votre taxi et vous n'allez pas vous en laisser compter. Face à ce jeu de course, «Forza Horizon» ressemble à une simulation de course ultra-robuste pour les amateurs de gants de cuir.

Date : 2027

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Minecraft Dungeons II»

La surprenante «Diablo», la suite du jeu de rôle et d'action de «Minecraft» se poursuit. Une fois de plus, vous pouvez vous lancer dans des mondes de blocs colorés avec jusqu'à trois autres héros et collecter du butin. S'il ne sortait pas en septembre comme tout le reste, je serais encore plus enthousiaste.

Date : 29 septembre

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

«Magicians : The Devil's Deal»

Si «Bioshock 4» et «Judas» se font attendre depuis des lustres, jouez donc à «Magicians : The Devil's Deal». Ici aussi, la magie est utilisée. Vous incarnez un vrai magicien, avec une baguette magique et des cartes à jouer. C'est beau et ça donne beaucoup de - eh bien. De la magie.

Date : 2027

Paraît sur : PC, Xbox Series X/S

«Castlevania : Belmont's Curse»

Après le crossover, les créateurs de «Dead Cells» nous proposent un véritable «Castlevania». Si le studio reprend là où il s'est arrêté, ce sera un vrai régal.

Date : 15 octobre

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S, puis Switch

«Vivarium»

Un jeu qui ressemble à un anime des années 80 ou du début des années 90. Il est présenté comme un jeu d'aventure en simulation de vie. Si vous avez grandi comme moi avec «Heidi», vous ne pouvez qu'être sous le charme.

Date : 2027

Lancement sur : PC, Xbox Series X/S

«Persona 6»

Ce n'est qu'un mini-teaser, mais après les nombreux remakes des précédents, les fans sont tout de même ravis de découvrir le premier signe de vie officiel du tout nouveau jeu «Persona».

Date : 2026

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Spyro : A Realm Beyond»

Le dragon violet prend à nouveau son envol. Là encore, divers remakes et remasters ont fait le travail préparatoire et ont également attiré de nouveaux jeunes fans dans mon foyer. Ils sont déjà tout feu tout flamme pour le prochain volet.

Date : Printemps 2027

Publication sur : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Clockwork Revolution»

Le jeu de rôle d'action steampunk a l'air d'être un succès absolu, même dans sa dernière bande-annonce. Beaucoup de personnages excentriques, des armes fantaisistes et un monde qui suscite la curiosité.

Date: inconnue

Publication sur : PC, Xbox Series X/S

«Call of Duty : Modern Warfare 4»

La bande-annonce montre un premier aperçu du mode de tir d'extraction DMZ.

Date : 23 octobre

Lancement sur : PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Limited Edition Xbox Series X25

Pour célébrer le 25e anniversaire de la Xbox, la Xbox Series X est proposée dans une édition spéciale transparente vert Xbox. La manette possède également les couleurs classiques pour les boutons ABXY.

Date: octobre 2026



Ces jeux ont également été présentés

En plus des grands moments forts et des annonces, de petites mises à jour de jeux déjà présentés ou sortis ont également été montrées. Vous trouverez ici les bandes-annonces correspondantes dans l'ordre alphabétique:

Vous trouverez ici un aperçu de tous les événements liés au Summer Game Fest.

Nouveautés + tendances Summer Game Fest 2026 : Tous les spectacles, les flux et les dates en un coup d'œil Domagoj Belancic 32 13

Xbox Showcase Quels sont vos points forts ? "Gears of War : E-Day" "Fable" "Persona 4 Revival" "Resonance : A Plague Legacy" "State of Decay 3" "Metro 2039" "Bad Magpie" "Wo Long 2 : Wings of Ember" "Rejoignez-nous" "Senua" "Crazy Taxi : World Tour" "Donjons Minecraft II" "Magicians : The Devil's Deal" "Castlevania : La Malédiction de Belmont" "Vivarium" "Persona 6" "Spyro : A Realm Beyond" "Clockwork Revolution" Call of Duty : Modern Warfare 4" "Halo : Campaign Evolved" un autre Voter

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