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Ces jeux ont été présentés lors du State of Play de juin 2026

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 3/6/2026

Lors du State of Play, Sony a montré ce qui sortira prochainement sur la PS5. La présentation, qui a duré plus de 60 minutes, était remplie de bandes-annonces de jeux déjà annoncés et de nouvelles révélations - et s'est terminée par un véritable coup de théâtre.

«God of War Laufey», «Marvel's Wolverine», «Control Resonant» et «Silent Hill : Townfall» seront sans doute les points forts du dernier State of Play pour beaucoup. Pour moi, «Tomb Raider : Legacy of Atlantis» et «Onimusha : Way of the Sword» sortent du lot.

«God of War Laufey»

Faye est de retour - et a enfin droit à son propre jeu. Dans «God of War Laufey», vous incarnez la défunte épouse de Kratos qui se réveille inopinément dans l'au-delà. Ce que l'on appelle Everywhen est un lieu où les dieux de différentes mythologies se disputent la suprématie. Faye doit se battre pour protéger sa famille. Le style de combat devrait être très différent de celui de Kratos : plus rapide, plus précis et plus agile. Cela semble prometteur.

Date : TBA

Sortie sur : PS5

«Marvel's Wolverine»

Insomniac Games a enfin montré un gameplay plus détaillé de «Marvel's Wolverine». La nouvelle bande-annonce révèle non seulement le style de combat brutal et rapide de Logan, mais aussi certains des personnages que vous rencontrerez dans le jeu, dont Jean Grey. Le jeu a l'air beaucoup plus violent que les jeux Spider-Man du studio, ce qui est bien sûr tout à fait logique pour Wolverine. Même si les super-héros Marvel me laissent aussi froid qu'une bière en hiver, le jeu a déjà l'air génial. Après la bande-annonce, ma plus grande crainte est un gameplay répétitif.

Date : 15 septembre 2026

Sortie sur : PS5

«Control Résonant»

Après «Control», vous incarnez Dylan Faden, le frère du protagoniste Jesse, dans «Control Resonant». Manhattan est en proie à des forces surnaturelles et Dylan doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour combattre la menace. Remedy poursuit l'histoire de l'univers «Control» en l'élargissant considérablement. Pour les fans de Remedy, il devrait s'agir d'un jeu obligatoire. Il a enfin une date de sortie précise.

Date : 24 septembre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC, Mac

«Silent Hill : Townfall»

Konami ne lâche pas «Silent Hill» - et c'est une bonne chose. «Townfall» ne se déroule pas dans la ville qui lui a donné son nom, mais sur une île d'Écosse en 1996. Vous jouez en vue subjective et explorez une ville noyée sous un épais brouillard. Votre équipement comprend un téléviseur de poche qui vous permet de capter des signaux instables. Cela semble étrange - et donc tout à fait approprié pour «Silent Hill».

Date : 24 septembre 2026

Sortie sur : PS5

«Tomb Raider : Legacy of Atlantis»

L'original de 1996 de «Tomb Raider» a droit à un remake complet avec Unreal Engine 5. Crystal Dynamics vous emmène des jungles du Pérou à une mystérieuse île méditerranéenne en passant par la Grèce et l'Égypte. Tout cela était déjà connu. Ce qui est nouveau, c'est que le jeu ne sortira pas cette année.

Date : 12 février 2027

Sortie sur : PS5, Switch 2, Xbox Series et PC

«Onimusha : Way of the Sword»

Capcom ressuscite une autre série en sommeil. Dans «Onimusha : Way of the Sword», vous incarnez Miyamoto Musashi, qui défend une Kyoto du début de l'ère Edo menacée par les démons. L'accent est mis sur des combats d'épée précis, complétés par des pouvoirs oni surnaturels. Une démo gratuite est déjà disponible - idéal pour se faire une idée par soi-même. En tant que vieux fan de «Onimusha», j'ai hâte de le voir - surtout qu'il sort le jour de mon anniversaire.

Date : 25 septembre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series et PC

«Until Dawn 2»

Le premier volet reposait sur des personnages attachants et des choix permanents de vie ou de mort. «Until Dawn 2» mise sur un nouveau groupe : des chasseurs de fantômes sur une île isolée. Le concept semble solide, même s'il sera difficile d'atteindre le charme de l'original. Mais Firesprite a prouvé qu'il pouvait gérer le remake de «Until Dawn».

Date : 2027

Sortie sur : PS5

Ces jeux ont aussi été présentés

En plus des gros titres phares, des titres plus modestes, des mises à jour de jeux déjà annoncés et des ports ont également été présentés. Vous trouverez tous les autres jeux et leurs bandes-annonces ici, dans l'ordre alphabétique :

Photo d’en-tête : Capture d'écran Youtube / Playstation

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