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Nintendo Direct (9 juin 2026) : "Remake d'Ocarina of Time, Kingdom Hearts IV et plus encore

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 9/6/2026

Nintendo révèle dans une présentation "Direct" les nouveaux jeux qui sortiront prochainement sur la Switch et la Switch 2.

Après Sony et Microsoft, Nintendo fait à son tour l'honneur d'un showcase estival. Retrouvez ici toutes les annonces, les bandes-annonces et les moments forts du Nintendo Direct du 9 juin 2026.

«The Legend of Zelda : Ocarina of Time»

La rumeur courait depuis longtemps, c'est désormais officiel. Nintendo ramène ce que beaucoup considèrent comme le meilleur «Zelda» jeu de tous les temps. Malheureusement, le teaser trailer n'en dit pas beaucoup plus. Ou plutôt rien du tout. Si le court extrait avec Link est un indicateur de la qualité graphique du remake, c'est un véritable festin qui nous attend. La sortie du remake de «Ocarina of Time» est prévue pour cette année.

Date: 2026

La sortie est prévue pour : Switch 2

«The Duskbloods»

La mystérieuse exclusivité Fromsoftware pour la Switch 2 fait les honneurs d'une nouvelle bande-annonce. Celle-ci est (trop) courte et (trop) croustillante. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pourrez mettre la main à la pâte lors d'un essai en réseau fermé cet été. Il manque cependant toujours une date de sortie. Hrmpf.

Date: 2026

Paraît sur: Switch 2

«Kingdom Hearts IV»

À la surprise générale, Square Enix dévoile une nouvelle bande-annonce du très attendu quatrième volet de la série «Kingdom Hearts». Elle a l'air fantastique et devrait faire sauter de joie les fans de l'épopée Disney.

Les utilisateurs de Switch 2 pourront également profiter d'une collection «Kingdom Hearts» le 8 octobre. Celle-ci comprendra «Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 ReMIX», «Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue» et «Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)».

Date: ???

Publication sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X, PC

«Final Fantasy Resonance»

Square Enix nous réserve encore plus de surprises. Le studio japonais présente le premier «Final Fantasy» dans le style HD-2D. Particulièrement cool pour les anciens fans : avec des visions «recrutables», des personnages classiques comme Cloud, Terra et Clive peuvent rejoindre les combats au tour par tour et effectuer des actions spéciales.

Date : 22 octobre

Lancement sur : Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Xenoblade Genesis»

Nintendo sait aussi faire des JRPG. Le dernier «Xenoblade» du studio de développement culte Monolith Soft est présenté comme un grand départ pour la série de jeux. La première bande-annonce donne un aperçu du magnifique univers du jeu.

«Les fans de Xenoblade Chronicles» peuvent également profiter de trois «Nintendo Switch 2 éditions» des jeux Switch 1-«Xenoblade». En plus de la résolution 4K et d'un framerate plus élevé, le contenu devrait également être mis à jour. «Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition» est disponible dès maintenant. «Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition» sortira le 30 juillet et «Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition» le 3 décembre.

Date: 2027

La sortie est prévue pour : Switch 2

«Nintendo Switch Sports Resort»

La nostalgie est une sacrée bonne drogue. Je ne peux pas expliquer autrement mon sentiment de bonheur en regardant la bande-annonce de «Nintendo Switch Sports Resort». Nintendo vous invite à nouveau sur l'île de Wuhu, connue depuis le premier épisode sur Wii. Les sports suivants sont présents selon Nintendo : boxe, tennis de table, tir à l'arc, tennis, volley-ball, bowling, basket-ball, golf, lutte contre le pouce, skateboard, scooter des mers et avion à hélice. Le jeu se joue avec des commandes de mouvement et la fonction souris. Génial, génial, génial.

Date : 22 octobre

Paraît sur: Switch 2

«Fire Emblem : Fortune's Weave»

Le jeu de stratégie de Nintendo a enfin une date de sortie dans le nouveau trailer. Dommage que cette dernière se situe dans l'enfer-du-gaming septembre.

Date : 17 septembre

Lancement sur : Switch 2

«Star Fox»

Le jeu de tir de science-fiction est sur le point de sortir. Vous pouvez dès à présent mettre la main à la pâte avec une démo gratuite. Vous pouvez lire mes impressions sur le jeu ici:

Date : 25 juin

Lancement sur : Switch 2

«Splatoon Raiders»

Le spin-off solo de «Splatoon» a lui aussi droit à une nouvelle bande-annonce. Je n'ai pas besoin d'en voir plus sur le jeu, Nintendo. Je suis déjà convaincu. D'accord - mais je regarderai quand même le Nintendo Direct détaillé sur le jeu de tir le 30 juin.

Date : 23 juillet

Paraît sur: Switch 2

«Pokémon Pokopia Expansion Pass»

Le hit Cozy a droit à sa première extension. Le «Expansion Pass» est divisé en trois vagues. Le premier DLC vous emmènera dès le mois d'août dans une nouvelle ville sous-marine. Une mise à jour gratuite vous permettra d'explorer les mondes déjà existants en plongeant également.

Date : à partir d'août

Paraît sur: Switch 2

«Rhythm Paradise Groove»

Le jeu musical déjanté de Nintendo donne dans un trailer d'aperçu... un aperçu. Il ne vous faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir jouer à ces mini-jeux musicaux bizarres.

Date : 2 juillet

Lancement sur: Switch

«Orbitals»

Une aventure intergalactique en co-op dans un magnifique style rétro-animé. Si vous aimez des jeux comme «It Takes Two» et «Split Fiction», vous devriez réserver cette perle exclusive à la Switch 2.

Date : 3 septembre

Paraît sur: Switch 2

«Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon»

Un spin-off «Vampire Survivors» dans l'univers «Jujutsu Kaisen»

Date: 2026

Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Muramasa Revenant Blades»

La série de jeux d'action-RPG en 2D revient avec un nouvel épisode. Une nouveauté pour la série : pour la première fois sur PC.

Date:

Publication sur : Switch 2, Switch, PS5, PC

«One Piece : Grand Gourmet»

Un jeu de cuisine dans l'univers «One Piece» avec un joli visuel en pixel art. Plus de 400 personnages de la série n'attendent que vous pour être cuisinés. Super, maintenant j'ai faim.

Date : 23 octobre

Lancement sur : Switch, Switch 2, PC, iOS, Android

«Ninjala 2 : The Uncharted Planet»

Le ninja accro au chewing-gum est de retour. Dans ce deuxième opus, il y a un monde ouvert à explorer. Le jeu est exclusif à la console portable de Nintendo.

Date : Printemps 2027

Paraît sur: Switch 2

«Pikuniku 2»

Une suite en 3D au titre indie bizarre en 2D. Incluant des fruits géants qui parlent, des grenouilles robotiques méchantes et des pommes de terre surpuissantes. Je dis bien : bizarre.

Date : Printemps 2027

Paraît sur : Switch 2, PC

«Hello Kitty Party Land»

«Mario Party» dans l'univers «Hello Kitty». Kawaii!

Date : 29 octobre

Paraît sur : Switch 2, Switch

«DK Challenge»

Qu'est-ce que Nintendo a en tête ? Est-ce que l'entreprise expérimente des... Achievements (imaginez une musique dramatique à ce stade)?

Le «DK Challenge» est un événement à durée limitée qui célèbre «Donkey Kong». Du 10 juin au 1er septembre, vous pourrez relever des défis tirés de «Donkey Kong», des classiques de la NES, de la SNES et de la Game Boy. Ceux qui les réussiront pourront gagner des cartes de défi numériques. D'autres défis seront disponibles dans «Donkey Kong Bananza».

En parlant de «Bananza»: un événement également limité dans le temps est en cours dans le titre Switch 2, avec du contenu cosmétique issu de l'univers de «Super Mario Bros.».

Date : à partir de maintenant

Paraît sur: Switch 2

Ces jeux ont également été présentés

Nintendo semble très fier du support des jeux tiers pour la Switch 2. Le Direct a présenté des tas de ports de blockbusters de haut niveau. Voici un aperçu par ordre alphabétique:

«[Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Dictionnaire des

Nintendo Direct Vos points forts ? The Legend of Zelda : Ocarina of Time Les Duskbloods Kingdom Hearts IV Final Fantasy Resonance Xenoblade Genesis Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition Xenoblade Chronicles 2 - Édition Nintendo Switch 2 Xenoblade Chronicles 3 - Édition Nintendo Switch 2 Nintendo Switch Sports Resort Fire Emblem : Tissage de la Fortune Star Fox Splatoon Raiders Passeport d'extension Pokémon Pokopia Rhythm Paradise Groove Orbitals Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon Muramasa Revenant Blades One Piece : Grand Gourmet Ninjala 2 : The Uncharted Planet (La Planète oubliée) Pikuniku 2 Hello Kitty Party Land Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Dictionnaire des Mémoires Grande marche DayZ Édition Cool Deltarune (chapitre 5) Devil May Cry 5 : Devil Hunter Edition Dragon Quest Monsters : Le Monde Consolé Dragon's Dogma 2 : Dark Arisen Everbloom Final Fantasy 16 en ligne Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition Mensonges de P Les seigneurs de la chute 2 Métaphore : ReFantazio Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 2 Minecraft Observer : Système Redux Onimusha : la voie de l'épée Rayman Legends Retold Rise of the Tomb Raider : Célébration du 20e anniversaire Runescape : Les Dragonwilds SnowRunner Lame stellaire Tales of Eternia Remastered Warhammer 40,000 : Space Marine 2 Voter

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