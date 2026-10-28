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Black Friday Weeks chez Digitec et Galaxus – oui, « Weeks », donc au pluriel

Martin Jungfer Traduction : traduction automatique 28/10/2026

La clientèle commande, Galaxus et Digitec livrent. Cela sera également valable pour le Black Friday en 2026. Cette année, nous prolongeons encore la période avec des offres et des promotions spéciales.

Que vous le vouliez ou non : le Black Friday débute le lundi 16 novembre chez Digitec et Galaxus. Jusqu'au lundi 30 novembre, plus de 1000 produits* seront proposés à des prix spécialement remisés.

Non, je ne sais pas si la Switch 2 en fera partie. Et non, la liste des offres ne sera pas disponible en ligne sous forme de fuite au préalable. Personne chez nous ne manipule non plus les prix à l'avance pour que la réduction semble plus importante plus tard. Avec ces précisions, une partie des questions et suppositions pour la section des commentaires ci-dessous devrait, je l'espère, être réglée.

Avant que vous ne fassiez défiler la page directement vers le bas, voici tout de même quelques informations supplémentaires.

Pourquoi n'y a-t-il pas de très bonnes offres pendant une seule journée ?

Avec une durée d'environ deux semaines autour du Black Friday – qui a lieu le 27 novembre, soit dit en passant – les commandes sont réparties de manière plus uniforme. Notre logistique peut mieux gérer l'augmentation du volume. Le Black Friday étendu à environ une semaine a déjà fait ses preuves ces dernières années. Dans nos filiales aussi, il y a eu moins de temps d'attente qu'auparavant, lorsque les offres n'étaient disponibles que le jour même du Black Friday.

Ton avis sur... ... le Black Friday est très demandé. Encore plus long ? Très bien, je vais prendre la moitié du mois de novembre pour ça... Je veux que tout redevienne comme avant ! Ça m'est complètement égal, je regarde toujours l'historique des prix avant d'acheter. C'est magnifique ! Je me réjouis déjà de chaque offre. Belle évolution ! Et l'année prochaine, s'il vous plaît, des offres pendant tout le mois de novembre. Je veux seulement voir les résultats. Voter

À quel point les offres sont-elles attractives ?

Nos acheteurs et acheteuses ont acquis auprès des fabricants et des fournisseurs certains contingents que nous pouvons proposer à des prix particulièrement attractifs. Les quantités sont limitées et les prix ne sont valables que pendant la période de promotion.

Mais pour chaque produit, nous vous donnons la possibilité de vérifier vous-même si une offre est vraiment assez intéressante pour vous. Nous affichons l'historique des prix de manière transparente. Vous pouvez ainsi voir si le prix du Black Friday est réellement le plus bas.

Soit dit en passant, le Black Friday n'est plus depuis longtemps la journée de consommation incontrôlée où le cerveau se déconnecte et où le FOMO remplit les paniers d'achat. Nos données montrent que les clients et clientes reportent consciemment leurs achats plus importants jusqu'en novembre et recherchent activement et de manière ciblée de bonnes offres pendant les semaines de promotion. Les bonnes offres ne sont donc plus une surprise, mais une attente. Et bien sûr, nous répondons à votre souhait si vous planifiez de manière aussi stratégique.

À partir de quand y aura-t-il de nouvelles offres ?

Nous avons décidé de mettre en ligne toutes les offres du Black Friday dès le début, le lundi 16 novembre. Ainsi, vous voyez tout ce qui est disponible immédiatement. Cela signifie aussi que nous ne proposerons pas de nouvelles offres ou promotions supplémentaires par la suite.

Vous trouverez les offres sur la page d'accueil ou dans l'application à partir du lundi 16 novembre, tout en haut. Toutes les offres restent en ligne jusqu'à épuisement des stocks – au plus tard jusqu'au lundi 30 novembre.

D'autres questions ? Posez-les dans les commentaires.

*) Pour les lectrices et lecteurs en Allemagne : dans votre boutique, il n'y a malheureusement pas tout à fait autant d'offres, mais nous pouvons également en proposer bien plus de 100 ici.

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