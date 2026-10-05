Nouveautés + tendances 9 9

Ancien matériel, nouveau prix record : Nvidia augmente considérablement le prix de la Shield TV Pro

Debora Pape Traduction : traduction automatique 5/10/2026

Malgré une technologie inchangée depuis des années, Nvidia augmente sensiblement les prix de la Shield TV Pro. La hausse du coût des composants fait étonnamment de cette box de streaming populaire un produit de luxe.

Pour de nombreux amateurs de home cinéma, la Shield TV de Nvidia fait partie de l'équipement standard depuis des années. Cette box Android TV ne convient pas seulement à Netflix et aux autres services de streaming, mais aussi à la lecture de films haute résolution depuis le réseau domestique.

Nvidia a désormais annoncé une forte augmentation de prix pour la version Pro de la box : au lieu des quelque 220 euros ou 204 francs suisses habituels, il faudra désormais débourser 329 euros ou 306 francs suisses. Le produit reste inchangé. Le matériel provient toujours de la génération de modèles sortie en 2019 et repose sur la puce Tegra X1+ de Nvidia, combinée à trois gigaoctets de RAM et 16 gigaoctets de stockage. Nvidia justifie cette décision par l'augmentation des coûts des composants, notamment la hausse des prix de la mémoire.

Nvidia abandonne complètement la version d'entrée de gamme de la box, la Shield TV en forme de tube. L'appareil n'est plus produit. Cela n'est pas totalement surprenant, car il était déjà listé comme « non disponible » sur la boutique Nvidia depuis un certain temps. La Shield TV Pro n'est également pas disponible chez le fabricant actuellement, malgré l'augmentation de prix. Début 2026, l'entreprise a confirmé qu'elle continuerait à fournir des mises à jour à la box de streaming pendant encore longtemps. Aucun modèle successeur n'est donc en vue.

Qu'est-ce que la Shield TV ? Il s'agit d'une box de streaming que vous connectez à votre téléviseur via HDMI. Elle vous donne accès aux services de streaming habituels et transforme les téléviseurs plus anciens en Smart TV. La Shield TV est particulièrement appréciée des utilisateurs de Plex, Kodi ou d'autres solutions de centre multimédia. L'appareil est considéré comme l'un des systèmes Android TV les plus performants pour la lecture de fichiers vidéo haute résolution depuis le réseau domestique. S'y ajoutent l'upscaling basé sur l'IA de Nvidia, la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi que la possibilité de diffuser des jeux depuis le service de jeu Geforce Now de Nvidia.

Cette décision suscite des discussions dans le milieu technologique. Bien que les augmentations de prix dues à la crise actuelle de la mémoire ne soient pas nouvelles, une telle hausse pour une plateforme vendue pratiquement sans changement depuis sept ans est un coup dur. De plus, Nvidia est fortement impliqué dans le secteur de l'IA, qui contribue de manière significative à la pénurie actuelle de mémoire.

En coulisse Voici à quel point la RAM, les SSD et les disques durs sont plus chers aujourd'hui qu'il y a un an Samuel Buchmann 291 likes 291 174 commentaires 174

Avec ce nouveau prix, la Shield TV Pro se propulse dans le segment premium, bien que sa base technique ait désormais largement vieilli. L'Apple TV 4K offre un matériel nettement plus moderne, Google positionne son Google TV Streamer comme le successeur du Chromecast et les appareils Fire TV d'Amazon couvrent presque toutes les gammes de prix. Tous les appareils concurrents sont moins chers que la Shield TV Pro.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Wesley Foulds

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 9 personne(s)







