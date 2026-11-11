Nouveautés + tendances 6 3

GrapheneOS devrait arriver sur d'autres smartphones Motorola

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 11/11/2026

Le Signature 27 ne devrait pas rester le seul smartphone Motorola équipé de GrapheneOS. C'est ce qu'a annoncé l'organisation derrière cette version d'Android sans Google. Pour cela, Qualcomm doit toutefois travailler sur ses chipsets.

GrapheneOS n'est jusqu'à présent disponible que pour les appareils Pixel de Google. Le Motorola Signature 27 est le premier smartphone d'un autre fabricant sur lequel le système d'exploitation devrait fonctionner. Il n'existe cependant pas encore de calendrier ni d'annonce concernant la date de sortie. Sur Bluesky, la GrapheneOS Foundation a répondu à quelques questions.

La MTE comme outil important contre les failles de sécurité

À la remarque selon laquelle le prix du Signature 27 est « scandaleusement élevé », GrapheneOS explique qu'il ne s'agit que du premier appareil. D'autres smartphones Motorola devraient supporter le système d'exploitation. Cependant, il existe une grande dépendance vis-à-vis de Qualcomm. Une fonction de sécurité requise appelée « Memory Tagging Extension » (MTE) n'est actuellement disponible qu'avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, dont le prix est estimé à 300 euros. Dès que Qualcomm intégrera cette fonction dans des puces plus abordables, GrapheneOS pourra également fonctionner sur des smartphones moins chers.

Qu'est-ce que la MTE ? Memory Tagging Extension (MTE) est une fonction de sécurité basée sur le matériel qui empêche les applications et les pirates de lire intentionnellement ou accidentellement des zones incorrectes de la mémoire. Environ 70 % des failles de sécurité exploitées pour des piratages sont basées sur des erreurs de mémoire. La MTE surveille que le logiciel n'accède qu'aux zones de mémoire qui lui sont autorisées. Les accès non autorisés sont empêchés et signalés. La fonction fait partie de l'architecture ARM des chipsets, mais n'est pas encore largement répandue.

En attendant, seul le coûteux Signature 27 reste disponible. Rien que pour cet appareil, plusieurs ingénieurs et développeurs de Motorola aident actuellement à porter GrapheneOS sur le smartphone.

GrapheneOS profite de la coopération avec Motorola

Le support officiel de Motorola pourrait également aider GrapheneOS dans d'autres domaines. Le fabricant de smartphones aurait ainsi de meilleures chances de convaincre Qualcomm d'intégrer la MTE dans d'autres puces. De plus, il existe d'autres arguments pour que les applications bancaires et autres applications critiques ne restent pas prisonnières du Play Store, mais fonctionnent officiellement sous GrapheneOS.

L'installation de GrapheneOS sur le Signature 27 devrait être aussi simple que sur les appareils Pixel jusqu'à présent. Il est possible qu'il y ait également une vente d'appareils avec le système d'exploitation sans Google préinstallé.

Malgré le prix élevé du Signature 27, la GrapheneOS Foundation se réjouit d'avoir un smartphone avec beaucoup plus de puissance. Par rapport au Pixel 11 Pro XL, elle table sur 60 % de puissance CPU et 80 % de puissance GPU en plus. De plus, les appareils photo seraient « significativement meilleurs ». Pour que la qualité d'image ne soit pas limitée, le système d'exploitation devrait supporter l'application appareil photo de Motorola.

Le Pixel n'est pas encore abandonné

Malgré le nouveau partenaire et tous les obstacles dressés par Google, la GrapheneOS Foundation n'abandonne pas les smartphones Pixel. Depuis Android 16, il n'y a plus de support Pixel dans l'Android Open Source Project. Cela augmente la charge de travail pour l'équipe, car elle doit laborieusement démonter le logiciel par rétro-ingénierie pour développer GrapheneOS.

La GrapheneOS Foundation maintient par ailleurs son invitation à d'autres fabricants à ouvrir leurs appareils au système d'exploitation. Pour cela, ils devraient toutefois répondre aux exigences élevées, notamment en matière de MTE ou de sept ans de support logiciel.

Photo d’en-tête : Motorola

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)







