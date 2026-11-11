GrapheneOS devrait arriver sur d'autres smartphones Motorola
Le Signature 27 ne devrait pas rester le seul smartphone Motorola équipé de GrapheneOS. C'est ce qu'a annoncé l'organisation derrière cette version d'Android sans Google. Pour cela, Qualcomm doit toutefois travailler sur ses chipsets.
GrapheneOS n'est jusqu'à présent disponible que pour les appareils Pixel de Google. Le Motorola Signature 27 est le premier smartphone d'un autre fabricant sur lequel le système d'exploitation devrait fonctionner. Il n'existe cependant pas encore de calendrier ni d'annonce concernant la date de sortie. Sur Bluesky, la GrapheneOS Foundation a répondu à quelques questions.
La MTE comme outil important contre les failles de sécurité
À la remarque selon laquelle le prix du Signature 27 est « scandaleusement élevé », GrapheneOS explique qu'il ne s'agit que du premier appareil. D'autres smartphones Motorola devraient supporter le système d'exploitation. Cependant, il existe une grande dépendance vis-à-vis de Qualcomm. Une fonction de sécurité requise appelée « Memory Tagging Extension » (MTE) n'est actuellement disponible qu'avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, dont le prix est estimé à 300 euros. Dès que Qualcomm intégrera cette fonction dans des puces plus abordables, GrapheneOS pourra également fonctionner sur des smartphones moins chers.
En attendant, seul le coûteux Signature 27 reste disponible. Rien que pour cet appareil, plusieurs ingénieurs et développeurs de Motorola aident actuellement à porter GrapheneOS sur le smartphone.
GrapheneOS profite de la coopération avec Motorola
Le support officiel de Motorola pourrait également aider GrapheneOS dans d'autres domaines. Le fabricant de smartphones aurait ainsi de meilleures chances de convaincre Qualcomm d'intégrer la MTE dans d'autres puces. De plus, il existe d'autres arguments pour que les applications bancaires et autres applications critiques ne restent pas prisonnières du Play Store, mais fonctionnent officiellement sous GrapheneOS.
L'installation de GrapheneOS sur le Signature 27 devrait être aussi simple que sur les appareils Pixel jusqu'à présent. Il est possible qu'il y ait également une vente d'appareils avec le système d'exploitation sans Google préinstallé.
Malgré le prix élevé du Signature 27, la GrapheneOS Foundation se réjouit d'avoir un smartphone avec beaucoup plus de puissance. Par rapport au Pixel 11 Pro XL, elle table sur 60 % de puissance CPU et 80 % de puissance GPU en plus. De plus, les appareils photo seraient « significativement meilleurs ». Pour que la qualité d'image ne soit pas limitée, le système d'exploitation devrait supporter l'application appareil photo de Motorola.
Le Pixel n'est pas encore abandonné
Malgré le nouveau partenaire et tous les obstacles dressés par Google, la GrapheneOS Foundation n'abandonne pas les smartphones Pixel. Depuis Android 16, il n'y a plus de support Pixel dans l'Android Open Source Project. Cela augmente la charge de travail pour l'équipe, car elle doit laborieusement démonter le logiciel par rétro-ingénierie pour développer GrapheneOS.
La GrapheneOS Foundation maintient par ailleurs son invitation à d'autres fabricants à ouvrir leurs appareils au système d'exploitation. Pour cela, ils devraient toutefois répondre aux exigences élevées, notamment en matière de MTE ou de sept ans de support logiciel.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher