Ce smartphone Linux utilise un chipset open source
L'entreprise américaine Purism fait presque tout différemment des grands fabricants d'Android avec son smartphone Linux Librem 5 v2 : Linux, des modules amovibles pour les connexions de données sans fil, un chipset open source et des interrupteurs de coupure matériels.
Avec le Librem 5 v2, vous gardez le contrôle de votre appareil et de vos données. Aucun logiciel n'est censé vous espionner. Cela est rendu possible grâce à PureOS et à des interrupteurs permettant de couper les connexions. La prise casque, la batterie amovible et la carte microSD rappellent un smartphone d'autrefois, mais le prix correspond, lui, aux modèles haut de gamme actuels.
Linux, conception modulaire et interrupteurs de coupure matériels
Le Librem 5 v2 fonctionne sous PureOS, un système Linux basé sur GNU développé par Purism lui-même. Le code source est consultable et peut être vérifié. Il devrait y avoir un large choix de programmes open source pouvant être installés sur le smartphone. Alternativement, vous pouvez également démarrer un système d'exploitation directement depuis une carte microSD.
Le chipset utilisé est le SpacemiT K1 doté de huit cœurs de calcul. Il est basé sur l'architecture open source RISC-V. Contrairement à ARM ou x86, elle ne nécessite pas de frais de licence et est accessible au public.
Grâce à trois interrupteurs, appelés « Hardware Kill Switches », vous pouvez désactiver la connexion de données de la carte SIM, le Wi-Fi et le Bluetooth, ainsi que le microphone et les caméras. Vous pouvez brancher un casque via un câble et retirer la batterie du smartphone. Le modem mobile ainsi que les puces Wi-Fi et Bluetooth sont situés sur des modules également amovibles. Ils peuvent ainsi être améliorés ou retirés selon les besoins.
Le reste de l'équipement ressemble à un modèle d'entrée de gamme par rapport aux smartphones des grands fabricants.
- Écran : 5,7 pouces, 720 × 1440 pixels
- Mémoire vive : 8 gigaoctets
- Stockage : 128 gigaoctets + carte microSD
- Appareil photo principal : 13 mégapixels
- Appareil photo frontal : 8 mégapixels
- Batterie : 4500 mAh, amovible, chargement via USB-C
- Carte SIM : double SIM
Prix et disponibilité
Le Purism Librem 5 v2 ne peut être précommandé qu'auprès du fabricant. La campagne de financement participatif se déroule jusqu'au 15 février 2027. Avec un prix de 1599 dollars américains, il est relativement cher pour son équipement. Purism ne prévoit toutefois pas de livraison avant 14 à 15 mois après la fin de la campagne de financement.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
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