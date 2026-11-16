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FiiO DM11 : Le lecteur CD portable prend désormais en charge le Bluetooth et l'extraction audio

Martin Jud Traduction : traduction automatique 16/11/2026

Le FiiO DM11 est un lecteur CD portable au design circulaire rappelant les Discman. Doté d'un amplificateur intégré, il diffuse la musique via une prise jack 3,5 mm, une sortie symétrique 4,4 mm, le Bluetooth ou une sortie numérique. Il se transforme en DAC via USB-C et permet de ripper des CD directement sur une clé USB.

À une époque où la musique est de plus en plus diffusée en streaming, FiiO ose faire un retour au CD physique. Le DM11 est un lecteur CD portable dont le boîtier rond rappelle les Discman des années 1990. Le couvercle transparent en verre trempé permet de voir le disque en rotation. Un petit écran indique la piste en cours de lecture. Avec une épaisseur de 25 millimètres et un poids de 263,5 grammes, le boîtier en aluminium est suffisamment compact pour tenir dans une poche de veste.

Un DAC est intégré, comme c'est la tradition chez FiiO.

Source : FiiO

Malgré son look rétro, il renferme une technologie Hi-Fi moderne. FiiO a intégré un DAC Cirrus Logic CS43198 de haute qualité, un convertisseur numérique-analogique qui transforme les données du CD en musique. Le lecteur ne se contente pas de lire les CD audio classiques, il lit également les CD-R ou CD-RW gravés contenant des formats tels que FLAC, WAV, WMA, AAC ou MP3. Associé à deux amplificateurs, il peut même alimenter des casques audio exigeants. Via la prise 4,4 mm, il délivre une puissance de 525 milliwatts, et 140 milliwatts via la prise jack standard de 3,5 mm.

Un Discman avec Bluetooth.

Source : FiiO

Outre les sorties casque, le DM11 propose une sortie numérique combinée optique et coaxiale, le Bluetooth 5.4 et une interface USB-C. Via USB-C, le DM11 devient un DAC pur qui prend en charge le traitement audio de votre appareil de lecture, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une tablette.

Il peut aussi ripper des CD.

Source : FiiO

Une autre particularité est la fonction d'archivage. Si vous branchez une clé USB à l'arrière, le DM11 enregistre la musique du CD sous forme de fichiers WAV sans perte. Le rippage s'effectue entièrement sans ordinateur. Ce n'est que plus tard, si vous souhaitez convertir les fichiers en FLAC pour gagner de la place, que vous aurez besoin d'un ordinateur. Soit dit en passant, il ne peut pas lire la musique à partir d'une clé USB.

Les deux batteries devraient offrir plus de quatre heures d'autonomie.

Source : FiiO

L'appareil est alimenté par deux batteries remplaçables 14500 de 1000 mAh chacune, qui peuvent être facilement remplacées via le compartiment situé sur la face inférieure. Pour éviter que la musique ne saute pendant que vous marchez, FiiO utilise la fonction ESP, que vous activez via un interrupteur physique. Une technologie qui, dans les années 90, était commercialisée sous le nom de « Anti-Shock » et qui a rendu le Discman vraiment pratique au quotidien.

Aux États-Unis et en Chine, le Discman est disponible dès maintenant pour environ 119 dollars américains en noir, bleu et orange. La date de son arrivée en Europe n'est pas encore connue.

Photo d’en-tête : FiiO

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