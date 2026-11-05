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Signature 27 : le smartphone haut de gamme de Motorola pour l'année prochaine

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 5/11/2026

Le Signature 27 de Motorola est doté d'un écran ultra-lumineux, d'un excellent système de caméra et d'une batterie plus grande. De plus, c'est le premier smartphone du fabricant à être compatible avec GrapheneOS, la version d'Android axée sur la protection de la vie privée.

Motorola a certes déjà annoncé le Signature 27 en septembre, mais n'avait pas encore révélé tous les détails de son équipement. Ces derniers sont désormais connus et attirent l'attention. Le fabricant utilise pour la première fois un capteur EVS-Action, augmente la capacité de la batterie de 35 pour cent et intègre le chipset le plus puissant de Qualcomm à ce jour.

Nouveautés + tendances Motorola entame la prochaine génération de smartphones avec le Signature 27 Jan Johannsen 47 likes 47 13 commentaires 13

Les données clés suivantes étaient déjà connues :

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 comme processeur et une chambre de refroidissement 40 pour cent plus grande.

Un appareil photo principal avec un capteur Sony Lytia 910 et un téléobjectif d'une résolution de 200 mégapixels.

Deux variantes de couleurs (noir et olive) avec différentes textures.

Bose comme nouveau partenaire audio.

Sept ans de mises à jour du système d'exploitation.

Les informations suivantes ont été ajoutées :

Des appareils photo primés

Pour le système d'appareil photo du Signature 27, Motorola a obtenu 173 points chez DXOmark. Il s'agit donc du smartphone doté des meilleurs appareils photo selon cette évaluation.

La partie supérieure arrière forme une bosse pour l'appareil photo.

Source : Motorola

Motorola complète l'appareil photo principal de 50 mégapixels et le téléobjectif avec zoom 3x par un appareil photo ultra grand-angle et une caméra frontale, ayant chacun une résolution de 50 mégapixels.

Motorola qualifie le «capteur EVS-Action» intégré de première mondiale. Celui-ci est censé capturer les mouvements rapides avec précision et les figer grâce à la fonction «Action Shot».

Un écran superlatif

L'écran AMOLED de 6,78 pouces réserve également des nouveautés. Dans certaines conditions, l'écran atteindrait une luminosité de pointe de 12 000 nits. Au quotidien, l'écran sera rarement aussi lumineux, mais la luminosité typique devrait également être élevée. Malheureusement, Motorola ne la communique pas.

Pour protéger l'écran, Motorola utilise du Gorilla Glass Ceramic 3. Le cadre du Signature 27 est en aluminium. Le smartphone est étanche à la poussière et à l'eau selon la norme IP69 et est protégé contre les jets d'eau.

Une batterie 35 pour cent plus grande

Par rapport au prédécesseur, Motorola augmente la capacité de la batterie de 35 pour cent pour atteindre 7000 mAh. Le fabricant indique une autonomie d'environ une journée. La batterie se recharge jusqu'à 90 watts via un câble USB-C ou sans fil jusqu'à 50 watts.

La variante vert olive du Signature 27.

Source : Motorola

En ce qui concerne la mémoire, Motorola propose différentes variantes : le stockage de données comprend 256 ou 512 gigaoctets, la mémoire vive 12 ou 16 gigaoctets.

Prêt pour GrapheneOS

Le Signature 27 est le premier smartphone de Motorola à répondre aux exigences de GrapheneOS. Cette variante d'Android sans Google a été créée en mettant l'accent sur la sécurité et la protection des données.

L'objectif de la collaboration avec la GrapheneOS Foundation est de «rendre les technologies de sécurité les plus modernes accessibles aux utilisateurs de smartphones dans le monde entier». C'est pourquoi le Signature 27 a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences de GrapheneOS, qui n'était jusqu'à présent disponible que pour les appareils Pixel. Outre un support logiciel longue durée, cela inclut également diverses spécifications matérielles.

Nouveautés + tendances Android sécurisé sans Google : Motorola s'associe à GrapheneOS Jan Johannsen 50 likes 50 14 commentaires 14

La phrase «Motorola annoncera d'autres détails sur ces fonctions de sécurité dans les mois à venir.» laisse toutefois supposer qu'il faudra encore un certain temps avant que GrapheneOS ne puisse être réellement installé sur le Signature 27.

Prix et disponibilité

Selon Motorola, le Signature 27 devrait être disponible «dans les semaines à venir». Il sera probablement disponible fin novembre ou début décembre. Le prix de vente conseillé commence à 1399 francs en Suisse et à 1899 euros en Allemagne.

Photo d’en-tête : Motorola

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