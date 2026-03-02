Android sécurisé sans Google : Motorola s'associe à GrapheneOS

Nouveautés + tendances
/e/OS pour le Fairphone 6 est là, GrapheneOS sur le Pixel 10 prend encore du temps
par Jan Johannsen
GrapheneOS a trouvé un deuxième fabricant. Motorola préparera des smartphones pour la variante d'Android sans Google.
A l'occasion du Mobile World Congress, Motorola a annoncé sa collaboration avec GrapheneOS. L'équipe derrière la ROM personnalisée, qui met fortement l'accent sur la confidentialité et la sécurité, a ainsi un autre fournisseur de matériel comme alternative aux smartphones Pixel de Google.
GrapheneOS fait état depuis un certain temps déjà de négociations avec un autre fabricant de matériel - sans donner de nom. Jusqu'à présent, seuls les smartphones Pixel de Google offrent un accès suffisant au matériel pour bloquer certaines fonctions le cas échéant. Sur les autres appareils Android, les fabricants bloquent cette possibilité et la ROM personnalisée ne peut donc pas être installée.
Par communiqué de presse, Motorola se présente comme le nouveau partenaire matériel de GrapheneOS. Le constructeur ne tarit pas d'éloges sur ce partenariat et GrapheneOS lui-même se réjouit de la nouvelle portée potentielle de son logiciel.
Motorola n'a pas encore annoncé de nouveau smartphone avec GrapheneOS. Seule la promesse d'une collaboration pour assurer la compatibilité avec GrapheneOS sur les futurs appareils. La ROM personnalisée ne sera donc probablement installée que sur certains smartphones de Motorola et non sur tous les futurs.
Des appareils déjà disponibles comme le Motorola Signature ne supporteront cependant pas GrapheneOS par la suite. Le Signature est le premier smartphone du fabricant à recevoir des mises à jour logicielles pendant sept ans, répondant ainsi à une exigence importante de GrapheneOS.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Nouveautés + tendances
par Michelle Brändle
Nouveautés + tendances
par Lorenz Keller