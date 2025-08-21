Nouveautés + tendances 12 4

/e/OS pour le Fairphone 6 est là, GrapheneOS sur le Pixel 10 prend encore du temps

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 21/8/2025

Murena a terminé /e/OS pour le Fairphone 6. En revanche, l'équipe derrière GrapheneOS a encore beaucoup de travail à faire pour adapter sa version d'Android sans Google au Pixel 10.

Près de deux mois après le lancement du Fairphone 6, /e/OS est prêt à être installé sur le smartphone durable. En revanche, il est difficile de prédire à l'heure actuelle si vous devrez attendre plus longtemps pour GrapheneOS pour le Pixel 10. Les nouveautés du smartphone de Google constituent un défi de taille pour l'équipe de développement.

Fairphone 6 : installer /e/OS soi-même ou l'acheter préinstallé

Dès à présent, toute personne peut utiliser le installateur de /e/OS pour installer le système d'exploitation dé-googlé sur le Fairphone 6. L'outil vous guide à travers le processus d'installation, qui ne nécessite aucune connaissance en programmation. Pour ceux qui ne se sentent pas capables de le faire, il est également possible d'acheter le Fairphone 6 pour un supplément de plus de 100 euros directement chez Murena avec /e/OS préinstallé.

Le Pixel 10 donne du fil à retordre à l'équipe de GrapheneOS

GrapheneOS, en revanche, doit toujours être installé par l'utilisateur. Le système d'exploitation sans Google est actuellement disponible exclusivement pour les smartphones Pixel. Seul leur matériel permet actuellement de proposer les nombreux paramètres de protection de la vie privée. La présentation du Pixel 10 était donc attendue avec impatience. Après tout, on savait déjà que Google retirait les appareils Pixel de l'Android Open Source Project.

« Sur Bluesky, l'équipe derrière GrapheneOS indique que cette décision de Google leur a donné beaucoup plus de travail que d'habitude». Selon eux, il y a eu plus de changements matériels entre le Pixel 9 et le 10 qu'entre le Pixel 6a et le Pixel 9a. Mais ils ne s'inquiètent pas pour autant de pouvoir terminer leur logiciel pour le Pixel 10.

Ils n'osent pas faire une estimation sérieuse du temps qu'il faudra pour que GrapheneOS soit prêt pour le Pixel 10 tant qu'ils n'auront pas les appareils et les images logicielles et qu'ils n'auront pas pu travailler avec eux pendant un certain temps.

A long terme, GrapheneOS pourrait toutefois offrir une alternative aux appareils Pixel. Selon l'équipe est en pourparlers avec un grand fabricant d'appareils Android pour que ses futurs appareils répondent aux exigences matérielles pour les paramètres de sécurité de GrapheneOS. Mais cela semble être une affaire d'un an ou deux, pas de mois.

Photo d’en-tête : Murena

