Il pixellise pour la 10e fois : voici les quatre nouveaux smartphones de Google

Google a présenté sa nouvelle série de Pixel 10. Les appareils photo bénéficient d'une mise à niveau significative sur tous les appareils. Le géant de la technologie a également amélioré le logiciel et la norme de charge.

Google me montre quatre smartphones lors de la présentation de ses produits à Berlin. Je suis immédiatement séduit par la nouvelle traduction simultanée des appels téléphoniques, qui fonctionne directement sur les appareils. Les appareils photo semblent également prometteurs, du moins sur le papier. Outre les smartphones, le fabricant a également présenté la nouvelle Pixel Watch 4, qui a reçu un tout nouveau concept de chargement.

Google présente pas moins de quatre nouveaux smartphones.

Pour ne pas vous perdre dans ces quatre nouveaux smartphones, voici déjà un comparatif des principales spécifications. Ensuite, j'aborderai plus en détail les nouveautés les plus intéressantes de chaque appareil.

Google Pixel 10 : une caméra de plus

Google laisse le design du Pixel 10 en grande partie inchangé. Le dos est brillant, tandis que le cadre est mat. Outre les couleurs Frost (blanc), Obsidian (noir) et Lemongrass (vert clair), le fabricant ajoute la couleur principale Indigo (bleu) au line-up. La particularité ? Cette couleur est censée être un petit hommage au premier Pixel Phone, il y a dix ans. A l'époque, c'est précisément cette couleur qui était disponible à la vente.

Le Google Pixel 10 anniversaire en indigo bien connu - avec un appareil photo en plus.

Google a fait des efforts sur la luminosité de l'écran. Il devrait être possible d'obtenir jusqu'à 3000 nits, contre 2700 auparavant. La bosse de la caméra à l'arrière est également une grande nouveauté. Une troisième caméra s'y cache désormais.

Grand angle : 48 MP avec macro

Téléphoto : 10,8 MP avec zoom optique 5×

Ultra grand angle : 13 MP

Selfie : 10,5 MP

La batterie a une taille de 4970 mAh. Avec une autonomie de plus de 30 heures selon le fabricant, vous devriez facilement tenir la journée. Vous pouvez ensuite charger jusqu'à 30 watts. Mais le meilleur reste à venir : Google a enfin intégré Qi2 et appelle cette technologie «Pixelsnap». Vous pouvez ainsi charger votre téléphone sans fil sur des points de charge magnétiques - avec jusqu'à 15 watts. Pixelsnap permet également d'installer facilement des supports magnétiques et d'autres accessoires dotés d'aimants. Pixelsnap et Qi2 sont compatibles avec Magsafe, il y a donc déjà un grand choix d'accessoires magnétiques.

La recharge et les accessoires enfin aimantés grâce à Qi2.

L'entreprise a fait des efforts en matière de fonctions d'intelligence artificielle. Par exemple, si je suis novice en photographie, j'ai à ma disposition un assistant photo appelé «Camera Coach». Lorsque je l'active, le logiciel analyse d'abord le scénario à travers l'objectif. Ensuite, je reçois des conseils étape par étape sur le cadrage ou les réglages du zoom.

L'assistant photo doit permettre à tout le monde de prendre de bonnes photos.

Ce que je trouve encore plus passionnant, c'est la nouvelle traduction simultanée lors des appels téléphoniques. Si j'ai une personne à l'autre bout du fil qui ne parle pas ma langue, je peux activer la traduction. Dans un premier temps, tous les participants à la conversation sont avertis que tout sera désormais traduit. Ensuite, je parle librement et la fonction d'interprétation se déclenche avec un léger décalage. Dans la démo de Google, cela fonctionne déjà très bien et semble authentique. Cela est dû en partie au fait que la voix imite l'original, y compris l'intonation. Cela donne une conversation relativement fluide.

Google Pixel 10 Pro (XL) : avec charge rapide

Il y a deux endroits où vous pouvez distinguer le modèle Pro du Pixel 10 standard. D'une part, comme sur le modèle Pro précédent, un thermomètre se trouve près de la bosse de l'appareil photo, ce qui n'est pas le cas sur le modèle moins cher. D'autre part, le cadre du Pixel 10 Pro est brillant et le dos est mat - c'est-à-dire exactement l'inverse du Pixel 10.

À gauche, le Pixel 10 Pro comparé au Pixel 10 au centre et à droite. Le blanc est également différent.

Pour le Pixel 9 Pro de l'année dernière, Google a proposé deux tailles. Une version était de la même taille que le Pixel 9 standard (6,3 pouces) et une autre légèrement plus grande (6,7 pouces). Ce concept semble avoir fait ses preuves puisque le constructeur le conserve pour les nouveaux appareils.

Pour les appareils photo, Google propose les lentilles suivantes dans les modèles Pro, avec comme nouveauté une meilleure stabilisation et un zoom numérique 100x :

Caméra principale : 50 MP

Téléphoto : 48 MP avec zoom optique 5×

Ultra grand angle : 48 MP avec macro

Caméra selfie : 42 MP

Le Pixel 10 Pro est également compatible avec Qi2. La version régulière se charge ainsi avec 15 watts, le XL même jusqu'à 25 watts. A cela s'ajoute une autre nouveauté : les modèles Pro sont équipés d'une fonction de charge rapide. Avec un adaptateur secteur (acheté séparément), vous pouvez alimenter le Pixel 10 Pro XL avec jusqu'à 45 watts. Cela lui permet d'atteindre un niveau de charge de 70 pour cent en 30 minutes, selon le fabricant. Le plus petit Pixel 10 Pro atteint 55 pour cent en 30 minutes avec 35 watts grâce à la charge rapide.

Google Pixel 10 Pro Fold : résistant à l'eau et à la poussière

Le design du nouveau Pixel pliable reste quasiment identique à celui du Pixel 9 Pro Fold. Les couleurs disponibles sont nouvelles : Moonstone (gris bleu) et Jade (vert clair). En outre, l'écran a été légèrement agrandi : au lieu de 6,3 pouces en position fermée, il mesure désormais 6,4 pouces. Lorsqu'il est ouvert, il passe de 7,6 pouces à 8 pouces. La taille de l'appareil reste cependant la même.

Le Pixel 10 Pro Fold à droite se distingue à peine de l'ancien modèle à gauche.

Au lieu de travailler sur l'apparence, le fabricant a peaufiné la charnière. Elle devrait être beaucoup plus robuste et supporter davantage de pliages. Cela s'accompagne également de la plus grande nouveauté et d'une caractéristique unique pour les Foldables : la certification IP68. Selon celle-ci, le nouveau Foldable de Google est non seulement protégé contre la pénétration de l'eau, mais aussi contre la poussière. Le concurrent Samsung ne peut pas rivaliser : Le Galaxy Z Fold 7 n'a qu'une certification IP48.

écran de 8 pouces et certification IP-68.

Pour les caméras, vous aurez désormais un ultra grand angle à votre disposition. Ce sont tous:

Caméra principale : 48 MP

Téléphoto : 10,8 MP avec zoom optique 5x

Un ultra grand angle : 10,5

Selfie intérieur : 10 MP

Selfie extérieur : 10 MP

Le 10 Pro Fold intègre également le Qi2 pour la recharge sans fil et les accessoires magnétiques. L'autonomie de la batterie devrait dépasser les 30 heures, ce qui est un défi avec les grands écrans et la finesse de la construction. Google parvient toutefois à intégrer une batterie plus grande qu'auparavant, d'une capacité de 5015 mAh.

Une nouveauté pratique concerne le logiciel. Déplié, le Foldable est super pour le multitâche : consulter ses mails à gauche, regarder une vidéo Youtube à droite. C'était déjà possible sans problème jusqu'à présent. Désormais, je peux déplacer l'écran partagé comme je le souhaite par glisser-déposer. Cela offre encore plus de flexibilité.

L'écran partagé est maintenant encore plus flexible.

Google Pixel Watch 4 : fonction de rechargement revue et appels par satellite

Les nouvelles montres ressemblent à leurs prédécesseurs et sont disponibles en deux tailles : 45 millimètres (mm) et 41mm. Il y a, comme pour les phones, la nouvelle couleur Jade. La luminosité de l'écran est de 3000 nits, ce qui devrait vous permettre de lire ce que vous voyez même en plein soleil.

La Pixel Watch 4 est la première smartwatch à proposer une communication par satellite en cas d'urgence. Si vous avez besoin d'aide et que vous n'avez pas de réseau, vous pouvez vous connecter à un service d'urgence par ce biais.

Selon Google, la batterie devrait durer jusqu'à 40 heures, du moins pour la grande montre de 45 mm. Pour la taille de 41mm, elle est encore de 30 heures. Sur la Pixel Watch 4, le constructeur a également intégré une nouvelle technologie de recharge. Celle-ci se trouve sur le côté et se charge, selon le fabricant, beaucoup plus rapidement que sur la Pixel Watch 3. Cela s'accompagne d'une meilleure réparabilité. L'écran et la batterie peuvent donc être remplacés plus facilement.

La montre se charge désormais latéralement - et plus rapidement.

Last but not least, Google a revu le design. Le langage de conception correspond à ses smartphones et devrait rendre la lecture des informations plus agréable et plus claire.

Prix et disponibilité : un peu plus cher ...

Vous pourrez précommander les smartphones à partir du 20 août et ils seront livrés à partir du 28 août. La seule exception est le Pixel 10 Pro Fold. Google ne le livrera que plus tard, à partir du 9 octobre.

Chaque appareil est devenu plus cher d'une centaine de francs ou d'euros par rapport à la sortie des Pixel 9.

Vous pouvez obtenir le Pixel 10 avec 128 Go de mémoire interne à partir de 799 francs ou 899 euros. Vous avez le choix entre quatre couleurs : Obsidian (noir), Frost (blanc), Indigo (bleu) et Lemongrass (vert clair).

Vous pouvez acheter le Pixel 10 Pro à partir de 949 francs ou 1099 euros avec 128 Go de stockage. La variante XL démarre à 1179 francs ou 1299 euros avec 256 Go de mémoire. Vous avez également le choix entre quatre couleurs : Obsidian (noir), Porcelain (blanc), Moonstone (bleu-gris) et Lemongrass (vert clair). Le Pixel 10 Pro XL, avec 1 TB de mémoire et 16 Go de RAM, n'est disponible qu'en Obsidian

Pour le pliable, Google demande au minimum 1699 francs ou 1899 euros avec 256 Go de stockage. Vous avez le choix entre Moonstone (gris bleu) et Jade (vert clair).

Vous pouvez précommander des smartphones et des accessoires à partir du 20 août.

Pour la Pixel Watch 4, Google propose deux tailles : 41mm (à partir de 359 francs ou 399 euros) et 45mm (à partir de 409 francs ou 449 euros). Vous pouvez également les précommander à partir du 20 août, les livraisons auront lieu à partir du 9 octobre.

En dernier lieu, Google propose de nouveaux écouteurs de milieu de gamme : les Pixel Buds 2a pour 129 francs ou 149 euros. Les dates de commande et de livraison sont ici les mêmes que pour la Watch et le Foldable.

