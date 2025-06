Nouveautés + tendances 18 6

e/OS 3.0 : mise à jour de la version Android sans Google

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 4/6/2025

La version 3.0 de la version Android e/OS, qui ne dépend pas de Google, comprend des fonctions supplémentaires de protection des données, peut être localisée par SMS en cas de perte et est optimisée pour les tablettes.

La société française Murena a présenté e/OS 3.0 lors d'un livestream. Elle y présente de nouvelles fonctionnalités pour la version Android sans Google et annonce un stockage de données crypté pour son service cloud ainsi que deux nouveaux partenaires matériels.

Contrôle parental, blocage du suivi et localisation des appareils perdus

La protection des données a toujours été une priorité pour e/OS. Il est donc logique que Murena la renforce dans la version 3.0. Cela se traduit notamment par l'introduction d'un contrôle parental. Celui-ci peut être activé de manière permanente ou de manière ciblée, par exemple lorsque vous donnez votre appareil à des enfants. La fonction filtre le contenu en fonction des différentes classes d'âge et offre un contrôle sur le temps d'écran ainsi que sur les applications utilisées.

La fonction avancée «Advanced Privacy» vous permet de bloquer le suivi des applications et de masquer les emplacements et les adresses IP. Des rapports hebdomadaires vous indiquent quelles applications et quels trackers sont les plus intrusifs. Pour inspirer les autres, vous pouvez partager «Weekly Reports».

Murena continue de se concentrer sur la protection des données.

Source : Murena

Avec la mise à jour, e/OS se dote d'une fonction «Find my Device» pour les appareils perdus. Contrairement à Google ou Apple, cette fonction n'est pas basée sur les données de localisation collectées en permanence ou sur le contact avec d'autres appareils. Au lieu de cela, vous envoyez un code généré au préalable - et sécurisé en dehors du téléphone - par SMS au smartphone. Le SMS de réponse contient les données de localisation et un lien vers OpenStreetMaps. Cela me fait penser à «SMS silencieux».

Nouvelle recherche et fonction de dictée

Avec «Murena Find», e/OS 3.0 se dote d'un nouveau moteur de recherche par défaut. Celui-ci est basé sur le moteur de recherche Qwant, qui ne collecte pas de données. En outre, Murena a optimisé le mode tablette de e/OS pour les grands écrans et introduit un premier outil d'IA avec une fonction de conversion de la voix en texte. Pour pouvoir utiliser la fonction de dictée, par exemple pour les messages texte, il faut cependant avoir un abonnement payant à Murena Workspace.

e/OS 3.0 sur une tablette.

Source : Murena

La mise à jour vers e/OS 3.0 est disponible dès à présent, avec un déploiement qui s'étalera jusqu'au 10 juin pour tous les appareils. La mise à jour OTA est disponible pour tous les appareils actuellement basés sur AOSP 12, 13 ou 14. Il s'agit du numéro de version de la version open source d'Android.

Nouveau matériel pour e/OS et un stockage de données crypté

Murena a également profité du lancement de e/OS 3.0 pour présenter deux nouveaux partenaires matériels. La Tablette Volla et le Shift Phone 8 seront bientôt disponibles à la vente, deux autres appareils avec e/OS préinstallé.

En outre, j'ai remarqué que Murena a depuis ajouté le CMF Phone 1 avec e/OS vendu. Sinon, vous pouvez installer vous-même le système d'exploitation après avoir acheté le smartphone nettement moins cher.

Avec Murena Workspace, la société derrière e/OS propose une alternative à Gmail, Google Docs, Calendrier et autres. Un nouveau service de stockage de données, «Murena Vault», vient s'y ajouter. Il permet de stocker et de partager des fichiers cryptés de bout en bout dans le nuage Murena, à l'aide de Cryptpad. Avec un gigaoctet de stockage, le compte Murena est gratuit, pour plus de stockage, il faut payer au moins 1,99 euro ou 1,86 CHF par mois.

Photo d’en-tête : Murena

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 18 personne(s)