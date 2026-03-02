Nouveautés + tendances 2 0

Le nouveau portable pliable de Motorola avec une puce Snapdragon et une énorme batterie

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 2/3/2026

Jusqu'à présent, on ne connaissait les pliables Motorola qu'en format de poche. A Barcelone, le fabricant présente son premier grand Foldable et en dévoile tous les détails.

Après Samsung, Honor et Huawei, Motorola se lance à son tour dans le grand téléphone pliable. Le fabricant l'a déjà montré en janvier à Las Vegas et j'ai pu me faire une première idée du Razr Fold au MWC de Barcelone.

Le Razr Fold est aussi grand qu'un smartphone ordinaire lorsqu'il est plié, et devient une mini-tablette avec un stylo lorsqu'il est ouvert. Malgré la fonction de pliage, Motorola promet des performances élevées, une longue durée de vie de la batterie et de bons appareils photo.

Design et écran : à égalité avec Samsung

Motorola présente son Foldable en deux versions chics. Le «blanc lys» scintille doucement, et la version noire a un toucher plus rugueux. La bosse de l'appareil photo est intégrée dans le boîtier avec une transition douce. Le Foldable est robuste et valorisant au toucher, et comme pour ses plus petits Foldables, le constructeur a également fait du bon travail sur la charnière.

Le Motorola Razr en blanc lys.

L'écran extérieur du Razr Fold est un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1 à 165 Hertz. Il atteint une luminosité d'écran maximale de 6200 nits. C'est correct et devrait permettre de lire l'écran même en plein soleil.

Lorsque le smartphone est ouvert, il mesure 8,1 pouces et ne fait que 4,7 millimètres d'épaisseur. Le concurrent Samsung présente des dimensions similaires pour son Galaxy Z Fold 7 avec 4,2 millimètres d'épaisseur et 8 pouces en position ouverte.

Déplié, l'écran du Foldable mesure 8,1 pouces.

Gorilla Glass Ceramic 3 protège l'écran extérieur du Razr Fold. Ce matériau robuste est censé résister sans dommage aux chutes d'un mètre sur l'asphalte. Le verre minimise en outre les réflexions de lumière.

Le Razr Fold ne pèse que 240 grammes, soit seulement 40 grammes de plus qu'un smartphone standard. Il est certifié IP49. Cela signifie qu'il est protégé contre les gros corps étrangers et qu'il est étanche jusqu'à 1,5 mètre de profondeur en eau douce. Il est donc au même niveau que le Samsung Galaxy Z Fold 7.

Hardware : une puce puissante et une grande batterie

Le Motorola Razr Fold est alimenté par un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Il est légèrement moins performant que le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante du moment. 12 ou 16 gigaoctets de mémoire vive sont disponibles au choix.

La batterie est impressionnante avec 6000 mAh et devrait, selon Motorola, durer des heures pour que les utilisateurs n'aient pas à s'inquiéter. Le fabricant ne donne pas d'indications plus précises sur l'autonomie. La batterie peut être chargée jusqu'à 80 watts avec un câble et encore 50 watts sans câble.

Trois fois 50 mégapixels.

Pour les photos, Motorola intègre trois appareils photo de 50 mégapixels à l'arrière. Le téléobjectif offre un zoom optique trois fois. Vous pouvez prendre des selfies avec 32 (extérieur) ou 20 mégapixels (intérieur).

Logiciel : beaucoup d'IA

Motorola livre le Razr avec Android 16 et sa propre interface utilisateur. Il y a aussi beaucoup d'IA de Motorola et Google. Par exemple, «Circle to Search», diverses possibilités de traitement d'images ou la fonction «Skizze to Picture». Le fabricant promet des mises à jour logicielles pendant sept ans - pour Android et les correctifs de sécurité. Motorola est ainsi à égalité avec ses concurrents Samsung et Google.

En plus du facteur de forme, Motorola propose quelques fonctions pratiques du point de vue logiciel. Vous pouvez par exemple utiliser deux applications côte à côte lorsque l'appareil est ouvert ou le poser à moitié ouvert. Le Razr Fold passe alors automatiquement en mode calendrier avec la date et l'heure.

Déployé de cette manière, le Razr passe automatiquement en mode calendrier avec l'heure.

En outre, le smartphone prend en charge le nouveau Motorola Pen Ultra (vendu séparément) sur les deux écrans. Celui-ci vous permet de prendre des notes et de faire des croquis sur le téléphone. Le Pen Ultra réagit à différents niveaux de pression et dispose d'un bouton pour un menu de sélection rapide. Cependant, il est livré dans un étui de chargement séparé, ce qui rend le stylo moins pratique en déplacement.

Vous pouvez écrire et dessiner sur le Fold grâce au stylet de Motorola.

Prix et disponibilité

Le Razr Fold est disponible en bleu noir avec un dos gratté et en blanc lys et coûte 1999 francs (prix de vente conseillé). Cela représente environ 2200 euros. Motorola a également présenté une édition spéciale pour les fans de football en noir avec un cadre doré et le logo de la Fifa. La prévente débutera le 13 avril et les appareils seront livrés à partir du 15 mai. La date exacte à laquelle les appareils seront disponibles dans notre boutique est encore en cours de clarification.

Photo d’en-tête : Michelle Brändle

