Samsung Galaxy S26 Ultra : "Privacy Display" met fin aux regards indiscrets

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 25/2/2026

Avec la série Galaxy-S26 de Samsung, vous obtenez encore plus de soutien de l'IA pour les appels et l'édition d'images. L'écran du modèle Ultra est désormais opaque d'une simple pression sur un bouton.

Au premier abord, la nouvelle série Galaxy S26 de Samsung n'a rien de spectaculaire. Mais sous la surface se cachent des innovations intéressantes : un écran opaque «Privacy Display» sur le modèle Ultra et des fonctions d'IA avancées.

Vous pouvez obtenir le produit phare en trois variantes. Le Samsung Galaxy S26 Ultra apporte les plus fortes nouveautés. Le Galaxy S26 est la version la moins chère et la plus petite, le S26 Plus en est la variante un peu plus grande - avec peu d'adaptations matérielles.

Une plus grande intimité avec un écran opaque

La nouveauté la plus excitante protège contre les regards indiscrets : le Privacy Display. Mais seul le Galaxy S26 Ultra en est équipé.

La technologie désactive ou atténue certains pixels pour ne diffuser la lumière que directement vers l'avant. Elle bloque ainsi les angles de vision supérieurs à 45 degrés. Votre voisin dans le train ne peut donc pas voir votre écran. Vous réglez le mode directement via le menu rapide - là où se trouvent également le Bluetooth, la lampe de poche et autres.

En termes de design et de taille, Samsung a peu changé. Le Galaxy S26 Ultra a un écran de 6,9 pouces, celui du Galaxy S26 Plus mesure 6,7 pouces et celui du S26 est de 6,3 pouces. La taille du Galaxy S26 normal augmente de 0,1 pouce, ce qui est à peine perceptible.

Les trois appareils sont cependant plus fins que jamais, l'Ultra par exemple ne mesure que 7,9 millimètres - si vous ignorez les anneaux de la caméra. Corning Gorilla Armor 2 protège les téléphones - le même verre que Samsung utilise déjà pour les écrans de la série S25. Les coques sont en aluminium «Armor», un matériau utilisé depuis le Galaxy S22.

Le nouveau Samsung Galaxy S26 Ultra.

Un AMOLED de haute qualité offre de forts contrastes et une résolution de 3120 × 1440 pixels (sur les Galaxy S26 Ultra et Plus). Le taux de rafraîchissement se situe entre 1 et 120 hertz pour les trois versions du Galaxy S26. Le support du S-Pen n'est disponible que sur le modèle Ultra.

L'IA a encore été renforcée

Samsung mise beaucoup sur les fonctions d'IA depuis le Galaxy S24. Le constructeur continue de les développer sur le S26. Bixby doit servir d'assistant vocal pour une utilisation intelligente. Vous pouvez demander de l'aide à l'IA en langage naturel en cas de problème et elle adapte alors les paramètres du smartphone.

L'assistant photo de Samsung fonctionne désormais avec des commandes. Il traite désormais vos photos en fonction des invites. Vous lui dites par exemple d'optimiser la lumière et les ombres - et il s'en charge. Nous verrons plus tard à quel point cela fonctionne bien.

L'assistant photo vous aide à retoucher vos photos.

Le Creative Studio, qui permet de créer des images IA et des autocollants, existe déjà depuis un certain temps. Mais : ici aussi, Samsung a ajouté des fonctions. Vous pouvez désormais créer des ensembles complets de stickers.

Le «Audio Eraser», qui réduit le bruit de fond dans les vidéos, fonctionne désormais dans des applications tierces comme Youtube, Netflix ou Instagram.

Pratique pour tous les collectionneurs de captures d'écran : elles seront désormais classées automatiquement. Pour cela, Samsung a défini huit catégories : Coupons, Codes-barres, Événements ou Shopping. Le fabricant Nothing propose une fonction similaire avec son Essential Space.

Vos captures d'écran seront désormais automatiquement triées par catégories.

Les deux assistants IA personnalisés «Now Nudge» et «Now Brief» reçoivent des mises à niveau mineures. «Now Nudge» vous donne des suggestions en temps réel en fonction du contexte actuel. Si vous recherchez une adresse, l'IA vous demande si vous avez peut-être besoin d'un taxi. L'IA connaît votre calendrier et peut trouver des photos dans la galerie directement depuis Messenger si vous le souhaitez. «Now Brief» fournit des mises à jour encore plus personnalisées.

Etes-vous de ceux qui détestent les numéros inconnus ? Samsung propose - si cela fonctionne - une solution passionnante. Avec «Call Screening», une IA répond à l'appel et détermine qui se trouve à l'autre bout du fil et pourquoi, puis transfère la personne vers vous.

La fonction de recherche de Google, Circle-to-search, déjà connue depuis longtemps, peut désormais rechercher plusieurs objets à partir d'une image. Par exemple, elle décompose une tenue entière.

Le matériel suggère de fortes performances

Samsung utilise deux puces différentes pour sa nouvelle gamme. Le Galaxy S26 Ultra utilise un Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm actuellement sur le marché, dans une variante exclusive «pour Galaxy». Les Galaxy S26 et S26 Plus sont tous deux équipés d'un Samsung Exynos 2600.

Les batteries diffèrent également : le Galaxy S26 Ultra est équipé d'une batterie de 5000 mAh, le Galaxy S26 Plus d'une batterie de 4900 mAh et le Galaxy S26 d'une batterie de 4300 mAh. Cela semble peu, mais c'est tout de même 300 mAh de plus que le S25 et les durées de vie de la batterie ont été très bonnes jusqu'à présent.

L'Ultra se charge de 0 à 75 pour cent en 30 minutes avec 60 watts et Super Fast Charging. Sans fil, l'appareil accepte encore 25 watts. Le S26 Plus accepte 45 watts et 25 watts sans fil. Le S26 est encore à 25 watts et 15 watts sans fil.

Le Samsung Galaxy S26 régulier charge à 25 watts.

Pour éviter que ses smartphones ne surchauffent, Samsung a recours à une nouvelle architecture de refroidissement et à un refroidissement liquide. Ceux-ci devraient mieux dissiper la chaleur que leurs prédécesseurs.

En ce qui concerne les caméras, Samsung a intégré des caméras grand angle et téléobjectif plus lumineuses sur tous les modèles. Cela pourrait conduire à de meilleures images en basse lumière. Vous obtenez les lentilles suivantes:

Samsung fournira les nouvelles versions d'Android et les mises à jour de sécurité des smartphones S26 pendant sept ans, comme les années précédentes. Les téléphones sont livrés avec la dernière version d'Android 16 et l'interface utilisateur One UI 8.5.

Prix et disponibilité

Vous pouvez dès à présent précommander les appareils chez nous. Ils seront livrés à partir du 4 mars. Une promotion avec mise à niveau de la mémoire est actuellement en cours en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Pour plus d'informations sur les prix et les promotions, cliquez sur la page:

Photo d’en-tête : Michelle Brändle

