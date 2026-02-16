Nouveautés + tendances 15 12

Écran privé et connexion satellite : rumeurs sur le Galaxy S26

Jan Johannsen 16/2/2026

Le 25 février 2026, Samsung présentera la série Galaxy S26. Samsung annonce lui-même une nouveauté sans équivoque, d'autres ont filtré. Un aperçu.

Le 25 février prochain, Samsung organise un Evénement Dévoilé. Le groupe ne précise pas de quels appareils il s'agira lors de cet événement. Toute autre chose que les smartphones Galaxy S26 serait une grande surprise. Les rumeurs et les fuites sur la prochaine génération de smartphones haut de gamme de Samsung ne sont pas les seules à circuler. Le constructeur annonce lui-même une nouveauté dans une vidéo

Les voisins de siège ne lisent plus

La filiale américaine de Samsung a publié une vidéo de 15 secondes montrant une nouvelle fonctionnalité et se terminant par une référence au 25 février. On y voit un écran de smartphone dont l'angle de vision peut être fortement réduit. Ainsi, les voisins de siège dans le train, entre autres, ne pourront pas lire les informations.

Le Galaxy, car seul le modèle haut de gamme dispose, selon les rumeurs, du «Privacy Display» serait le premier smartphone à disposer d'un tel écran. Jusqu'à présent, je n'ai vu de telles fonctions que sur des ordinateurs portables professionnels ou sous forme de films sur les écrans des administrations.

La connexion par satellite

Apple les propose, Google aussi - et l'un ou l'autre fabricant chinois aussi : des smartphones avec connexion satellite pour les cas d'urgence. Samsung n'a pas encore adopté cette technologie. Mais cela pourrait changer. Pour la série Galaxy S26, quelqu'un a regardé de près les dossiers d'homologation de la FCC aux Etats-Unis et a découvert que les nouveaux smartphones de Samsung peuvent également se connecter à des satellites lorsqu'aucun réseau mobile n'est disponible. Les sources font même état d'appels téléphoniques via ce type de connexion . Nous en saurons plus sur les fonctionnalités et la disponibilité le 25 février prochain.

Le S Pen reste

Sur le Galaxy S25 Ultra, Samsung a retiré la connexion Bluetooth du S Pen. Le stylet ne fonctionne plus que directement sur l'écran et non plus comme télécommande. D'après les images publiées par le leaker Evan Blass, le Galaxy S26 Ultra dispose à nouveau d'un S Pen. Sur le Galaxy Z Fold 7, Samsung avait dernièrement supprimé le support du stylet.

Le Galaxy S26 Ultra aurait récupéré le S Pen.

Source : Evan Blass/Leakmail

Pour l'instant, aucune rumeur ne circule sur le fait que le stylet offrira de nouvelles fonctionnalités.

Les variantes de modèles restent et reçoivent des mises à jour

Selon les rumeurs qui ont circulé jusqu'à présent, il est certain que les trois variantes de modèles resteront en place. Le Galaxy S26, le plus petit et le moins cher, devrait être légèrement plus grand. La version plus grande, le Galaxy S26+, ne devrait pas être différente de son prédécesseur. En tant que modèle haut de gamme, le S26 Ultra devrait continuer à offrir plus que la variante Plus - comme un appareil photo supplémentaire, le S Pen et une batterie plus grande.

Au niveau des caractéristiques et de l'apparence, il n'y a pas de grands changements pour tous les modèles. En ce qui concerne la batterie et la vitesse de chargement, seul le modèle de base peut se targuer d'une légère augmentation de 300 mAh à 4300 mAh et de 45 watts. Pour le chargement sans fil, tous les modèles utilisent probablement la technologie Qi2.2.1, également appelée Qi2 25W. Des rumeurs contradictoires circulent sur le fait de savoir si Samsung va enfin équiper ses smartphones d'aimants qui leur permettront de s'accrocher aux bornes de rechargement.

En ce qui concerne le chipset, Samsung passe à la génération suivante. Il devrait ainsi proposer des modèles équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de l'Exynos 2600. On ne sait pas encore quelle sera la répartition de Samsung cette année. Par le passé, le fabricant a lancé des smartphones dans différents pays avec des chipsets différents, mais il a aussi déjà utilisé un chipset pour un modèle et l'autre pour l'autre.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

