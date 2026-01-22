Nouveautés + tendances 11 1

Ce smartphone Android fonctionne également sous Linux et Windows 11

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 22/1/2026

Un smartphone plutôt qu'un PC ou un ordinateur portable. Le Nexphone fait une grande promesse et embarque pour cela Linux et Windows 11. Ce dernier reçoit une interface utilisateur inspirée de Windows Phone.

Le Nexphone ne veut rien de moins que rendre le PC ou l'ordinateur portable obsolète. Pour cela, il embarque Linux (Debian) et Windows 11, ce qui prend tout son sens lorsqu'il est associé à un écran externe ainsi qu'à une souris et un clavier.

Un large choix : Android, Linux ou Windows

Android 16 est le système d'exploitation par défaut du Nexphone. Le fabricant Nex Computer appelle l'ensemble des logiciels du smartphone NexOS. Celui-ci comprend Linux. Plus précisément Debian. Celui-ci ne fonctionne toutefois pas directement, mais sous forme d'application sous Android. Il doit néanmoins offrir toutes les fonctionnalités de la variante Linux. Cela inclut, outre une vue du bureau sur des écrans externes, une interface utilisateur sur l'écran tactile.

Le Nexphone prend tout son sens lorsqu'il est utilisé avec un écran externe.

Source : Nexphone

Pour Windows 11, vous devez redémarrer le Nexphone pour passer d'Android au système d'exploitation de Microsoft. Comme ce dernier n'est conçu que pour être utilisé sur de grands écrans avec une souris et un clavier, Nex Computer le dote sur le Nexphone de sa propre interface utilisateur, visuellement inspirée de Windows Phone. Le port USB-C 3.1 permet de connecter directement des écrans externes afin d'utiliser les vues de bureau des différents systèmes d'exploitation.

13 ans de l'idée à la réalisation

L'idée du Nexphone a déjà 13 ans et il devait, à l'époque comme aujourd'hui, remplacer les ordinateurs portables ou les PC.

Les modes de bureau comme Continuum de Windows Phone ou plus tard Dex de Samsung donnaient en quelque sorte vie à cette idée. C'est pourquoi les personnes derrière le Nexphone ont lancé plusieurs générations du Nexdock. Il s'agit, pour simplifier, d'une coque qui ajoute un clavier, un pavé tactile et un écran d'ordinateur portable à un smartphone.

Un Nexdock permet d'ajouter un ordinateur portable à un smartphone.

Source : Nex Computer

Le logiciel plus excitant que le matériel

Les différents systèmes d'exploitation rendent le Nexphone passionnant. Le matériel se situe entre l'entrée et le milieu de gamme et n'est qu'un moyen pour une fin. Sur un smartphone purement Android, il n'obtiendrait qu'un sourire fatigué et ne permettrait pas à l'appareil d'attirer l'attention.

Seulement en tant que smartphone Android, le Nexphone ne serait pas passionnant.

Source : Nexphone

Le composant le plus important est le chipset, après tout, il doit faire en sorte que trois systèmes d'exploitation fonctionnent sur le smartphone. Le choix s'est porté sur le QCM6490 de Qualcomm. Ce n'est pas un SoC de smartphone classique, mais il a déjà fait ses preuves dans le Fairphone 5. Mais le processeur ne doit supporter qu'Android. Il embarque la 5G, le Wi-Fi 6E et le NFC. Autre avantage : Microsoft indique que le QCM6490 est compatible avec Windows 11 et Qualcomm prévoit de soutenir le chipset jusqu'en 2036. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des mises à jour logicielles d'ici là. Mais Nexphone ne donne pas d'indications précises à ce sujet.

Le Nexphone n'est ennuyeux qu'en tant que smartphone Android.

Source : Nexphone

Le chipset est accompagné de douze gigaoctets de mémoire vive. La mémoire interne du smartphone semble plutôt limitée avec 256 gigaoctets pour trois systèmes d'exploitation. Elle peut cependant être étendue avec une carte microSD.

L'écran de 6,58 pouces présente une haute résolution de 2403 × 1080 pixels et offre un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hertz. Mais le LCD et le Gorilla Glass 3 font plutôt penser à un appareil vieux de plusieurs années.

Le Nexphone est robuste et a obtenu la certification IP68/69.

Source : Nexphone

La batterie de 5000 mAh est plutôt juste au regard des smartphones actuels qui dépassent les 7000 mAh. Mais c'est surtout la lenteur de la charge, avec un maximum de 18 watts, qui me dérange. Les appareils photo - 64 mégapixels pour l'appareil principal, 13 mégapixels pour l'appareil ultra grand angle et 10 mégapixels pour l'appareil frontal - ne suscitent pas non plus l'enthousiasme.

Prix et disponibilité

Les précommandes sont possibles directement auprès du fabricant. Elles sont soumises à un acompte de 199 dollars. Plus tard, 350 dollars seront ajoutés, ce qui donne un prix total de 549 dollars pour le smartphone - y compris un hub USB-C avec cinq ports, dont HDMI, USB-A et USB-C, y compris l'alimentation. A cela s'ajoutent les frais d'expédition ainsi que les taxes et les droits de douane, car le Nexphone est expédié depuis les Etats-Unis. Pour l'expédition, le fabricant indique comme objectif le troisième trimestre 2026.

Le Nexphone avec son hub USB-C.

Source : Nexphone

Photo d’en-tête : Nexphone

