Ce smartphone Android fonctionne également sous Linux et Windows 11

par Jan Johannsen
Un smartphone plutôt qu'un PC ou un ordinateur portable. Le Nexphone fait une grande promesse et embarque pour cela Linux et Windows 11. Ce dernier reçoit une interface utilisateur inspirée de Windows Phone.
Le Nexphone ne veut rien de moins que rendre le PC ou l'ordinateur portable obsolète. Pour cela, il embarque Linux (Debian) et Windows 11, ce qui prend tout son sens lorsqu'il est associé à un écran externe ainsi qu'à une souris et un clavier.
Android 16 est le système d'exploitation par défaut du Nexphone. Le fabricant Nex Computer appelle l'ensemble des logiciels du smartphone NexOS. Celui-ci comprend Linux. Plus précisément Debian. Celui-ci ne fonctionne toutefois pas directement, mais sous forme d'application sous Android. Il doit néanmoins offrir toutes les fonctionnalités de la variante Linux. Cela inclut, outre une vue du bureau sur des écrans externes, une interface utilisateur sur l'écran tactile.
Pour Windows 11, vous devez redémarrer le Nexphone pour passer d'Android au système d'exploitation de Microsoft. Comme ce dernier n'est conçu que pour être utilisé sur de grands écrans avec une souris et un clavier, Nex Computer le dote sur le Nexphone de sa propre interface utilisateur, visuellement inspirée de Windows Phone. Le port USB-C 3.1 permet de connecter directement des écrans externes afin d'utiliser les vues de bureau des différents systèmes d'exploitation.
L'idée du Nexphone a déjà 13 ans et il devait, à l'époque comme aujourd'hui, remplacer les ordinateurs portables ou les PC.
Les modes de bureau comme Continuum de Windows Phone ou plus tard Dex de Samsung donnaient en quelque sorte vie à cette idée. C'est pourquoi les personnes derrière le Nexphone ont lancé plusieurs générations du Nexdock. Il s'agit, pour simplifier, d'une coque qui ajoute un clavier, un pavé tactile et un écran d'ordinateur portable à un smartphone.
Les différents systèmes d'exploitation rendent le Nexphone passionnant. Le matériel se situe entre l'entrée et le milieu de gamme et n'est qu'un moyen pour une fin. Sur un smartphone purement Android, il n'obtiendrait qu'un sourire fatigué et ne permettrait pas à l'appareil d'attirer l'attention.
Le composant le plus important est le chipset, après tout, il doit faire en sorte que trois systèmes d'exploitation fonctionnent sur le smartphone. Le choix s'est porté sur le QCM6490 de Qualcomm. Ce n'est pas un SoC de smartphone classique, mais il a déjà fait ses preuves dans le Fairphone 5. Mais le processeur ne doit supporter qu'Android. Il embarque la 5G, le Wi-Fi 6E et le NFC. Autre avantage : Microsoft indique que le QCM6490 est compatible avec Windows 11 et Qualcomm prévoit de soutenir le chipset jusqu'en 2036. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des mises à jour logicielles d'ici là. Mais Nexphone ne donne pas d'indications précises à ce sujet.
Le chipset est accompagné de douze gigaoctets de mémoire vive. La mémoire interne du smartphone semble plutôt limitée avec 256 gigaoctets pour trois systèmes d'exploitation. Elle peut cependant être étendue avec une carte microSD.
L'écran de 6,58 pouces présente une haute résolution de 2403 × 1080 pixels et offre un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hertz. Mais le LCD et le Gorilla Glass 3 font plutôt penser à un appareil vieux de plusieurs années.
La batterie de 5000 mAh est plutôt juste au regard des smartphones actuels qui dépassent les 7000 mAh. Mais c'est surtout la lenteur de la charge, avec un maximum de 18 watts, qui me dérange. Les appareils photo - 64 mégapixels pour l'appareil principal, 13 mégapixels pour l'appareil ultra grand angle et 10 mégapixels pour l'appareil frontal - ne suscitent pas non plus l'enthousiasme.
Les précommandes sont possibles directement auprès du fabricant. Elles sont soumises à un acompte de 199 dollars. Plus tard, 350 dollars seront ajoutés, ce qui donne un prix total de 549 dollars pour le smartphone - y compris un hub USB-C avec cinq ports, dont HDMI, USB-A et USB-C, y compris l'alimentation. A cela s'ajoutent les frais d'expédition ainsi que les taxes et les droits de douane, car le Nexphone est expédié depuis les Etats-Unis. Pour l'expédition, le fabricant indique comme objectif le troisième trimestre 2026.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
