Plus petit qu'un smartphone : un mini-lecteur électronique magnétique pour lire en déplacement

Le fabricant chinois Xteink a présenté un mini-lecteur électronique. Il se fixe magnétiquement au dos de votre smartphone. Ainsi, vous l'aurez toujours avec vous pour vos livres électroniques.
Le nouveau lecteur électronique de Xteink ne mesure que 4,3 pouces. C'est même plus petit qu'un smartphone. Comme une banque d'alimentation, vous pouvez le clipser magnétiquement au dos d'un Google Pixel 10 ou d'un iPhone. Il doit être compatible avec Qi-2 ou MagSafe. Si ce n'est pas le cas de votre smartphone, des accessoires adaptés sont fournis avec celui-ci.
Le mini-lecteur électronique X4 mesure à peine 11,5 × 7 × 6 centimètres et ne pèse que 74 grammes. Il ne devrait donc pas être trop encombrant à l'arrière d'un smartphone. La résolution de l'écran est limitée à 220 ppi. Les lecteurs électroniques actuels ont une résolution de 300 ppi, ce qui est un peu plus net. De plus, une source de lumière est nécessaire pour la lecture, aucun rétroéclairage n'est intégré. L'écran n'est pas tactile, mais il est équipé de boutons physiques.
La batterie n'est pas très grande (650 mAh), mais l'e-reader devrait tout de même durer jusqu'à deux semaines avec une seule charge. Ceci est valable si vous lisez en moyenne deux heures par jour.
Les livres et fichiers que vous souhaitez lire sur le lecteur X4 doivent être au format EPUB ou TXT. Il n'y a pas de connexion à une boutique de livres électroniques. Vous pouvez télécharger vos fichiers par Wi-Fi ou les transférer sur la microSD de 32 Go incluse. Si vous n'êtes pas satisfait des polices installées, vous pouvez télécharger les vôtres.
En plus de la lecture, un calendrier semble également installé d'après les images de la boutique en ligne. Sinon, il est également possible d'afficher des fichiers images (.jpg et .bmp) pour que vous ayez votre billet d'avion à portée de main, par exemple.
Le X4 est disponible dans la boutique en ligne officielle de Xteink pour 69 USD. Cela représente un peu moins de 56 francs ou 60 euros. Xteink propose l'appareil en blanc et en noir. La livraison comprend le lecteur électronique, une microSD avec 32 Go de mémoire, un film de protection pour l'écran et deux autocollants magnétiques. Ces derniers vous permettent de clipser l'e-reader sur le dos d'un smartphone non magnétique.
Cet appareil n'est pas encore disponible chez nous. Si vous cherchez quelque chose de similaire, l'Onyx Boox Palma (2) est une possibilité. Vous ne pouvez pas l'épingler sur votre smartphone, mais il est aussi grand que celui-ci. Notre collègue Lorenz a testé le Palma 2.
