Nubia présente ces nouveaux téléphones pliables au Japon

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 4/12/2025

Nubia a intégré à son troisième flip phone un écran extérieur plus grand et d'autres mises à jour importantes. Le Nubia Fold est désormais disponible dans la gamme.

Nubia a présenté au Japon, en plus d'un premier appareil Fold , le Nubia Flip 3. Dans le passé, le smartphone a su séduire par son prix abordable. Grâce à son grand écran extérieur, il a désormais plus de possibilités de personnalisation.

Le Nubia Fold a de la puissance grâce à la puce Elite

Le Nubia Fold se déplie en mini-tablette, et est le premier modèle de ce type du constructeur. L'écran frontal mesure 6,5 pouces et l'écran intérieur 8 pouces. Une fois fermé, le smartphone mesure 16 × 7,3 centimètres. Si l'on ajoute à cela une épaisseur d'un peu moins d'un centimètre, on obtient un smartphone standard. Il est toutefois un peu plus lourd, avec 249 grammes. La bosse de la caméra arrière semble heureusement discrète sur les images de rendu.

Nubia sort son premier Fold.

Source : Nubia

Certifié IP54, le Nubia Fold est protégé des projections d'eau et des gros corps étrangers. Il n'est donc pas totalement étanche à la poussière et à l'eau.

Le grand écran intérieur a une résolution de 2480 × 2200 pixels, le petit écran extérieur a une résolution de 2748 × 1172 pixels. Les deux ont un taux de rafraîchissement de 120 Hertz.

Pour la performance, le Nubia Fold utilise la puce la plus puissante actuellement disponible chez Qualcomm : le Snapdragon 8 Elite. A cela s'ajoutent 12 gigaoctets (Go) de mémoire de travail et 256 Go de mémoire interne. Nubia a également intégré une grande batterie de 6560 mAh avec une capacité de charge rapide allant jusqu'à 55 watts. Le fabricant ne fournit toutefois pas d'adaptateur secteur compatible.

Les appareils photo sont discrets et semblent prometteurs.

Source : Nubia

Pour prendre des photos, vous disposez d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, d'un objectif grand angle de 50 mégapixels et d'un objectif macro de 5 mégapixels. Pour les selfies, il y a un appareil photo de 20 mégapixels à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a aussi différents modes, comme "Nuit de la Voie lactée" ou "Ciel étoilé" pour de meilleures photos de nuit, ainsi qu'un mode effet pour les traces de lumière dans le ciel.

Le Foldable est livré avec Android 15 et sa propre interface utilisateur. Il dispose également de ses propres fonctions d'IA. Par exemple, des traductions lors d'appels téléphoniques en langues étrangères, ou une aide de l'IA si vous êtes bloqué en jouant.

Nubia vendra le Fold uniquement en noir et au Japon à partir du 4 décembre. Le prix de vente conseillé est de 178560 yens. Cela représente environ 920 francs ou 985 euros. L'appareil devrait trouver son chemin vers l'Europe en 2026, mais Nubia n'a pas encore communiqué de détails plus précis.

Le Nubia Flip 3 brille par son grand écran extérieur

Nubia a déjà présenté le Flip 3. Il ne sera pas disponible avant la mi-janvier 2026 et sera disponible en deux couleurs, blanc et noir. Fermé, le Flip-Phone mesure 87 × 76 × 15,9 mm et ne pèse que 187 grammes. Une fois ouvert, il mesure encore 7,5 millimètres d'épaisseur. Comme le grand Foldable, le Flip 3 est certifié IP54 pour la protection contre les éclaboussures et la saleté. La charnière a résisté à 300 000 pliages dans un environnement de laboratoire. C'est suffisant pour ouvrir le smartphone 80 fois par jour pendant dix ans.

Le troisième Flip de Nubia possède le plus grand écran extérieur à ce jour.

Source : Nubia

Déployé, le Flip 3 possède un écran OLED de 6,9 pouces d'une résolution de 1188 x 2790 pixels. A l'extérieur, on trouve un écran AMOLED de 4 pouces. Celui-ci s'étend sur presque toute la surface extérieure, ce qui le rend beaucoup plus grand que son prédécesseur, le Flip 2. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hertz, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le fabricant a choisi une puce Mediatek pour le cœur de son produit : la Dimensity 7400X. A cela s'ajoutent 6 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. L'énergie nécessaire est fournie par une batterie de 4610 mAh, qui peut être chargée jusqu'à 33 watts.

Les photos sont prises par deux appareils photo arrière. L'appareil photo principal prend des photos jusqu'à 50 mégapixels, l'appareil photo ultra grand angle jusqu'à 12 mégapixels et, une fois ouvert, 32 mégapixels supplémentaires pour les selfies. Pour déclencher à distance les appareils photo arrière, vous pouvez lever la paume de votre main ou former le signe typique de la paix avec l'index et le majeur.

Avec le bon fond d'écran, les caméras sont parfaitement intégrées.

Source : Nubia

Le Nubia Flip 3 fonctionne sous Android 15 avec sa propre interface utilisateur. Plus de détails, comme le prix de vente, devraient être donnés lors du lancement commercial en janvier. Son prédécesseur, le Nubia Flip 2, avait un prix de vente d'environ 600 francs - soit 642 euros. On estime que son successeur se situera également dans cette fourchette de prix.

Photo d’en-tête : Nubia

