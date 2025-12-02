Nouveautés + tendances 4 0

Le Realme GT 8 Pro arrive avec une énorme batterie et un système de caméra Ricoh

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 2/12/2025

Le nouveau produit phare de Realme devrait se distinguer de la masse des smartphones grâce à quelques particularités. Il s'agit notamment d'un boîtier d'appareil photo interchangeable et d'une collaboration avec le fabricant d'appareils photo Ricoh.

Realme continue d'avoir un statut d'exotisme chez nous. Même si, au niveau mondial, la filiale d'Oppo fait partie du top 7 des fabricants de smartphones avec une part de marché estimée à 4,5 pour cent, devant Motorola, Huawei ou Google.

Ils y sont parvenus en combinant les meilleures spécifications possibles à un prix aussi bas que possible. Avec le GT 8 Pro, Realme se montre pour la première fois un peu plus audacieux.

La photographie de rue avec Ricoh

Le système de caméra a été développé par Realme en collaboration avec le fabricant d'appareils photo Ricoh. Ainsi, des lentilles du spécialiste japonais du petit format sont utilisées. L'appareil photo principal de 50 mégapixels a une distance focale de 22 millimètres (format 35 mm). En appuyant sur un bouton, le système simule également une focale de 40 millimètres - également populaire pour les portraits et la photographie de rue.

L'appareil photo du GT 8 Pro a été conçu en collaboration avec Ricoh.

Source : Realme

Le fabricant a également intégré un appareil photo à triple zoom d'une résolution de 200 mégapixels et d'une focale de 65 millimètres, ainsi qu'un objectif ultra-large d'une focale de 16 millimètres et d'un champ de vision de 116 degrés.

Ricoh a programmé cinq filtres pour le smartphone, qui imitent le style des célèbres appareils photo compacts GR. Ainsi, les photos devraient avoir un look encore plus street photo.

Un boîtier interchangeable et une puissance totale

La deuxième particularité est que la partie du boîtier entourant la caméra peut être facilement remplacée. Realme promet ainsi un design adapté aux goûts de chacun.

Realme présente trois couvertures différentes de la caméra.

Source : Realme

Comme à son habitude, le fabricant intègre dans son modèle haut de gamme tout ce qui est techniquement possible. Ainsi, le GT 8 Pro est l'un des premiers smartphones à être équipé du dernier et du plus puissant processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il n'y a pas plus puissant actuellement dans le domaine Android. Selon la version, il y a 12 ou 16 Go de mémoire vive et 256 Go, 512 Go ou 1 TB de stockage.

La deuxième particularité du smartphone est sa batterie d'une capacité de 7000 mAh. Elle devrait assurer une autonomie de plus de 60 heures. Il se charge avec une puissance maximale de 120 watts sur le câble - et de 50 watts sans fil. Mais pour cela, il faut un chargeur spécial.

L'écran Amoled de 6,79 pouces affiche une résolution de 1440 × 3136 pixels. Il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i. L'écran a une fréquence d'image variable jusqu'à 144 Hertz et est lumineux jusqu'à 1000 Nits en mode normal. Pendant de courtes périodes, il peut l'augmenter jusqu'à 2000 Nits - avec des pics jusqu'à 7000 Nits.

Le GT 8 Pro est livré avec Android 16 et devrait recevoir des mises à jour jusqu'à Android 20. Les appareils sont déjà disponibles dans les stores, les prix commencent officiellement à environ 1000 euros ou 1000 francs suisses. Des promotions sont déjà en place pour le lancement des ventes.

Celui qui cherche quelque chose de très spécial peut obtenir le GT 8 Pro en tant que «Dream Edition». Celle-ci a été créée en coopération avec l'équipe de Formule 1 Aston Martin Aramco. Cette version brille du vert typique d'Aston Martin. Il faut toutefois espérer que le smartphone soit plus performant que l'équipe de course.

Le pilote de Formule 1 Fernando Alonso avec le nouveau vaisseau amiral - les qualifications n'ont probablement pas été concluantes.

Source : Realme

Photo d’en-tête : Realme

