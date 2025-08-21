Nouveautés + tendances 39 15

Ricoh GR IV : ce que peut faire le nouvel appareil photo de poche

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 21/8/2025

Le Ricoh GR IV sera lancé à la mi-septembre. Il améliore de nombreux points faibles de son prédécesseur, mais il en reste un.

Dès le mois de mai, Ricoh avait annoncé que le GR IV arriverait à l'automne. C'est désormais chose faite : la quatrième édition de l'appareil photo compact à grand capteur sera disponible à partir de la mi-septembre. Il coûtera 1349 euros en Allemagne, 1499 dollars américains aux Etats-Unis, le prix suisse n'est pas encore connu. Le Ricoh GR III coûtait encore 899 euros ou dollars américains lors de son lancement en 2019. Cette hausse marquée des prix est sans doute la conséquence, entre autres, de l'inflation, à laquelle s'ajoutent des taxes d'importation aux États-Unis.

Le Ricoh GR IV est équipé d'un nouveau capteur APS-C rétro-éclairé de 26 mégapixels, probablement le même que celui du Sony Alpha 6700. Il est censé offrir un bon équilibre entre résolution, plage dynamique et faible bruit. Le fabricant a également revu l'objectif. La focale (28 mm en équivalent 35 mm) et l'ouverture (f/2,8) restent certes les mêmes. Mais selon Ricoh, il est plus net que son prédécesseur, aspire moins de poussière lors de la rétraction et se déploie plus rapidement au démarrage.

Des progrès pour l'autofocus, le stabilisateur et la batterie

Deux autres avancées notables : L'autofocus est devenu beaucoup plus rapide et fiable selon les premiers essais. Et le stabilisateur d'image fonctionne désormais sur cinq axes au lieu de trois seulement comme auparavant. Il compense ainsi jusqu'à six niveaux d'exposition, contre quatre pour l'ancien.

L'autonomie de la batterie augmente d'environ 25 pour cent par rapport au GR III, la plus grande batterie ayant probablement grignoté l'espace disponible pour une carte SD régulière. Le GR IV n'a plus qu'un slot micro-SD, mais 53 gigaoctets de mémoire interne. Le filtre ND intégré est resté. Il prolonge la vitesse d'obturation de deux niveaux d'exposition si on le souhaite.

LCD toujours fixe

Ce qui n'a pas été amélioré : L'écran LCD de trois pouces à l'arrière n'est toujours pas orientable ou rabattable et a une résolution décevante de 1,04 million de pixels (720 × 480 pixels). Cela rend la prise de vue et l'évaluation des images difficiles. D'autant plus que l'appareil compact de Ricoh n'a pas de viseur pour des raisons d'espace. Il manque également toujours un flash interne. Le fabricant vend comme accessoire un petit flash à clipser avec sa propre batterie, qui communique avec l'appareil photo via les contacts hot shoe.

A l'arrière, on retrouve une bascule, comme autrefois sur le GR II.

Source : Ricoh

Le boîtier et les commandes semblent à première vue similaires à ceux de son prédécesseur, mais certains détails ont changé. Les premières critiques attestent d'une meilleure ergonomie du GR IV. La nouvelle bascule plus-moins à l'arrière permet de contrôler la compensation d'exposition.

Le Ricoh GR IV sera disponible à la mi-septembre. Dès que vous pourrez le précommander chez nous, le produit sera également ajouté à cet article.

Photo d’en-tête : Ricoh

