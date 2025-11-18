Made in Germany : Gigaset présente deux nouveaux smartphones

Nouveautés + tendances
Redmagic 11 Pro : smartphone de jeu avec refroidissement liquide
par Jan Johannsen
Gigaset est de retour et assemble à nouveau des smartphones à Bocholt. Le GS6 et le GS6 Pro redonnent vie à la division smartphones du constructeur.
Contrairement à ce qui se passe habituellement, le Pro du GS6 signifie seulement plus de mémoire. Il n'y a pas de différence entre les deux smartphones de Gigaset au niveau de la caméra, du processeur ou de l'écran - comme c'est généralement le cas chez d'autres fabricants lorsque l'ajout du nom est utilisé.
En 2013, Gigaset a dû déposer le bilan et a été racheté début 2024 par Vtech - oui, ceux qui ont des jouets technologiques pour les enfants. Par la suite, l'entreprise s'est concentrée sur ses téléphones fixes et, à la surprise générale, elle présente à nouveau de nouveaux smartphones. Selon ma logique, il ne s'agit toutefois que d'un smartphone en deux tailles de mémoire.
Made in Germany signifie précisément pour les smartphones de Gigaset : Assemblé à Bocholt. Les différents composants proviennent de Chine et se retrouvent également dans d'autres smartphones. Pour le Gigaset GS6, il s'agit des éléments suivants :
Il faut encore mentionner que la batterie peut être retirée. Un médiator pour ouvrir le dos est fourni. Le smartphone est étanche à la poussière et à l'eau selon la norme IP68. Le fabricant ne donne aucune indication sur la durée des mises à jour de sécurité. Si Gigaset se conforme aux exigences de l'UE, le GS6 devrait recevoir cinq ans de mises à jour.
L'équipement entre le smartphone d'entrée et de milieu de gamme est complété par un appareil photo principal de 64 mégapixels et un appareil photo ultra grand angle de huit mégapixels de résolution. Le troisième appareil photo, une caméra macro de 2 mégapixels, fournit par expérience une qualité d'image médiocre. La caméra frontale de 32 mégapixels devrait faire mieux.
En Allemagne, le prix de vente conseillé du Gigaset GS6 est de 339 euros. Pour doubler la mémoire, vous payez un supplément conséquent de 110 euros, ce qui donne un prix de vente conseillé de 449 euros pour le GS6 Pro. Je ne dispose d'aucune information pour la Suisse et la disponibilité chez nous est encore en cours de clarification.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher