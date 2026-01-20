Nouveautés + tendances 14 11

Honor Magic 8 Pro Air : smartphone fin avec télé-caméra et grande batterie

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 20/1/2026

Une grande batterie et un téléobjectif : le Honor Magic 8 Pro Air offre deux choses que les autres smartphones particulièrement fins n'ont pas encore.

Le Honor Magic 8 Pro Air n'est pas le smartphone le plus fin. En revanche, il peut accueillir une batterie de 5500 mAh et, au lieu d'un appareil photo ultra grand-angle, le fabricant a installé un téléobjectif d'une focale 3,2 fois supérieure à celle de l'appareil photo principal.

Très léger, grande batterie et télé-caméra

Avec ses 6,1 millimètres, le Honor Magic 8 Pro Air est un smartphone très fin, mais plus épais que la concurrence dans ce domaine. Le iPhone Air, le Galaxy S25 Edge et le Motorola Edge 70 oscillent entre 5,6 et 6 millimètres - toujours sans tenir compte de la bosse de l'appareil photo. Avec un poids de 155 grammes, l'Air magique est cependant plus léger que ses concurrents, qui pèsent entre 159 et 165 grammes.

Plus épais et plus léger que les autres smartphones fins.

Source : Honor

L'une des raisons est probablement la taille réduite de l'écran AMOLED. Il mesure 6,31 pouces de diagonale sur le Magic 8 Pro Air et offre une résolution de 2640 × 1216 pixels ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Les autres smartphones fins mentionnés ont une taille de 6,5 ou 6,7 pouces.

Pour la batterie, Honor a opté pour un modèle en silicium-carbone. Les batteries de ce type peuvent stocker plus d'énergie pour un même volume que les modèles lithium-ion utilisés jusqu'à présent. En conséquence, le Magic 8 Pro dispose, avec 5500 mAh, de la plus grande capacité de batterie parmi les smartphones fins. Lors de la charge, le smartphone accepte jusqu'à 80 watts via USB-C. Sans fil, c'est jusqu'à 50 watts.

Le Magic 8 Pro Air est équipé d'une caméra périscopiqueHonor

Alors que l'iPhone Air ne dispose que d'une seule caméra, Samsung et Motorola ont opté pour un ultra grand angle sur la seconde caméra. Honor donne un peu plus de place à une caméra téléscopique périscopique de 64 mégapixels. Avec 74 millimètres (équivalent 35 mm), elle offre 3,2 fois la distance focale de l'appareil photo principal de 50 mégapixels, qui est de 23 millimètres. La caméra frontale de 50 mégapixels complète la configuration de l'appareil photo.

En termes de performances, le Honor Magic 8 Pro Air est bien positionné avec le chipset Mediatek Dimensity 9500. Il est accompagné de 12 ou 16 gigaoctets de mémoire vive. La mémoire interne est comprise entre 256 gigaoctets et un téraoctet.

Prix et disponibilité

Pour l'instant, Honor n'a présenté le Magic 8 Pro Air que pour la Chine. Là-bas, la plus petite variante de stockage - 12 et 256 gigaoctets - coûte 4999 yuans. Ce qui correspond - hors frais d'importation - à environ 568 francs ou 613 euros. La disponibilité chez nous n'est pas encore connue. Mais le MWC, début mars, pourrait être une bonne occasion pour le constructeur de présenter le smartphone au niveau mondial.

En Chine, le Honor Magic 8 Pro Air sera disponible en quatre couleurs

Source : Honor

Photo d’en-tête : Honor

