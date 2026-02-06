Nouveautés + tendances 17 6

Smartphone compact et ultra-stable avec écran 4 pouces et actioncam

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 6/2/2026

Les smartphones avec un petit écran sont une rareté. Le Fossibot F116 Pro est doté d'un écran de 4 pouces et doit également servir de caméra d'action.

Il y a environ dix ans, les fabricants de smartphones construisaient encore naturellement des appareils petits et compacts. En 2016, par exemple, le célèbre iPhone SE a été lancé. Le Sony Xperia XZ2 Compact de 2018 a ensuite été l'un des derniers smartphones à petit écran à être techniquement convaincant.

Aussi épais et résistant qu'un Nokia 3310

Fossibot renoue aujourd'hui avec le bon vieux temps des smartphones compacts. Le F116 Pro a un écran de 4,05 pouces. Son écran n'offre qu'une résolution HD de 540 × 1168 pixels et pas de technologie OLED, mais un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Pour un écran aussi petit, c'est suffisant.

L'appareil mesure 11,5 centimètres de haut et 5,9 centimètres de large. Pour pouvoir accueillir toute la technologie et la batterie de 3700 mAh, le smartphone est toutefois deux fois plus épais que les appareils actuels. Les 2,3 centimètres d'épaisseur rappellent le Nokia 3310 original.

Le F116 Pro est également petit et indestructible. Il est résistant à l'eau et à la poussière selon les normes IP68 et IP69K. Vous pouvez par exemple l'asperger avec un nettoyeur haute pression. De plus, le fabricant a protégé l'appareil contre les dommages conformément à la norme militaire 810H. Il résiste au droptest d'une hauteur de 1,5 mètre.

Un processeur correct, une très bonne configuration

De nombreux téléphones de niche de ce type ont un problème : ils sont bon marché et intègrent par conséquent un processeur simple. Dans le cas du F116 Pro, ce problème est moins important. Le fabricant a opté pour le MediaTek Dimensity 7300-Ultra, un ancien processeur de milieu de gamme. L'appareil est livré d'usine avec Android 16, mais on ne sait pas si de nouvelles versions seront disponibles, ni lesquelles. Le fabricant garantit les mises à jour de sécurité pendant trois ans.

Le reste des caractéristiques est remarquable : le processeur est accompagné de 12 Go de mémoire vive. La mémoire interne de 256 Go peut être étendue jusqu'à 1 TB avec des cartes mémoire. En plus de la carte mémoire, l'appareil dispose de deux emplacements pour les cartes SIM - les deux sont compatibles 5G. Vous pouvez le déverrouiller par reconnaissance faciale ou via le scanner d'empreintes digitales sur le côté. La batterie se charge à une puissance maximale de 33 watts.

Le smartphone a trois caméras intégrées.

Source : Fossibot

Je suis aussi une actioncam

Le smartphone Fossibot propose trois caméras : la selfiecam a une résolution de 32 mégapixels, la caméra principale de 50 mégapixels. A cela s'ajoute un objectif grand angle avec un capteur de 48 mégapixels. Avec un angle de 150 degrés, elle devrait offrir le look d'une actioncam.

Pour que vous puissiez utiliser ce smartphone solide de manière appropriée, le fabricant a intégré un filetage classique en bas. De nombreux accessoires sont ainsi compatibles - des trépieds et tripodes aux ceintures pectorales ou supports pour casque, en passant par les supports avec aimants, étaux, pinces ou ventouses. Je ne peux pas juger de la qualité réelle de l'image sur la base des données fournies.

Solution astucieuse : un filetage pour la fixation aux accessoires.

Source : Fossibot

La Fossibot F116 Pro devrait être lancée prochainement sur Kickstarter. Le prix n'est pas encore connu. Actuellement, vous pouvez vous inscrire à la prévente sur le site web du fabricant.

Si le fabricant chinois ne vous a pas encore parlé, vous êtes dans le même cas que moi. Fossibot est en train de se développer dans le monde entier. Chez nous aussi, les smartphones sont disponibles en boutique. Le F116 Pro devrait donc arriver chez nous après la campagne Kickstarter et le début des ventes régulières. Mais cela devrait prendre encore un peu de temps avant l'été.

Photo d’en-tête : Fossibot

