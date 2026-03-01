Nouveautés + tendances 5 1

Honor Magic V6 : smartphone pliable fin et robuste présenté

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 1/3/2026

Le Honor Magic V6 est censé être le smartphone pliable le plus fin du marché tout en étant robuste. Avec sa certification IP69, il est aussi étanche qu'aucun autre pliable et sa charnière peut même supporter 80 kilos.

Au Mobile World Congress de Barcelone, Honor a présenté le Magic V6. Selon le fabricant, il s'agit du smartphone pliable le plus fin avec 7,85 millimètres - mais seulement si l'on ne tient pas compte de l'élévation de l'appareil photo.

Il n'est fin que si l'on ne compte pas la caméra.

Etanche à l'eau et charnière solide

La faible épaisseur n'empêche pas Honor de renforcer encore la charnière. Elle est censée résister à plus de 500.000 pliages et son acier supporte 2800 mégapascals. Le fabricant en fait la démonstration avec un homme de 80 kilos suspendu au smartphone.

La charnière doit durer longtemps.

La certification IP68/69 est également un argument en faveur de la robustesse. Cela signifie qu'il peut non seulement être immergé dans l'eau, mais aussi y être plié. Il doit même résister à un nettoyeur haute pression pour obtenir cette certification.

Honor démontre sa capacité de pliage sous l'eau.

Une longue durée de vie de la batterie et encore moins de rides

Honor intègre dans le Magic V6 une batterie en silicium-carbone de cinquième génération. Avec 25 pour cent de silicium, elle atteint une densité énergétique plus élevée. Ainsi, une capacité de 6660 mAh tient dans le boîtier fin. La batterie devrait alimenter le grand écran pendant 24 heures.

Honor obtient une grande capacité de batterie dans son mince smartphone pliable.

L'écran extérieur du Magic V6 mesure 6,52 pouces et, une fois déplié, l'écran tactile passe à 7,95 pouces. Les deux écrans offrent un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hertz. Le pli sensible entre les deux moitiés du grand écran devrait être moins perceptible. Le fabricant parle d'une profondeur de pliage réduite de 44 pour cent par rapport à son prédécesseur.

À la recherche du pli de l'écran.

Le Magic V6 est équipé d'un Snapdragon 8 Elite Gen 5, et Honor le dote de nombreux outils d'intelligence artificielle

Prix et disponibilité

Honor ne prévoit pas de commercialiser le Magic V6 avant le second semestre 2026. La disponibilité des couleurs et des variantes de mémoire variera localement. Le fabricant ne donne pas encore d'indication de prix.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 5 personne(s)







