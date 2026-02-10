Nouveautés + tendances 14 6

LineageOS 23.2 : nouveau design et nouveau rythme de publication

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 10/2/2026

La nouvelle version de LineageOS, la version d'Android sans Google, apporte des nouveautés visuelles et change involontairement son rythme de parution.

LineageOS, la ROM personnalisée disponible pour de nombreux smartphones, fait peau neuve avec la version 23.2. Son équipe de développeurs adopte les directives visuelles de Material 3 Expressive. Cela inclut des modifications du design et un nouveau schéma de couleurs. En revanche, c'est Google qui est responsable du changement de rythme des versions.

Le nouveau design de Google pour Android sans Google

En termes de fonctionnalités et de bugs corrigés, LineageOS 23.2 correspond désormais à Android 16 QPR1, version que Google a publiée avec plusieurs mois de retard sur l'Android Open Source Project (AOSP).

LineageOS adopte également le nouveau design et le nouveau schéma de couleurs pour certaines de ses applications système, comme le lecteur de musique «Twelve», l'horloge ou la calculatrice. Les paramètres rapides sont également dotés d'une nouvelle interface et peuvent être personnalisés librement. L'équipe de développement étend le mode sombre et ajoute des options pour les fichiers privés. De nouveaux outils et interfaces pour les développeurs d'applications sont également disponibles.

Un changement de rythme involontaire

En novembre 2025, Google a annoncé que les mises à jour de l'AOSP ne seraient plus disponibles que tous les six mois. Auparavant, elles étaient publiées tous les trimestres. Cela signifie que LineageOS n'aura pas d'autre option que d'appliquer les nouvelles fonctionnalités et les bugs corrigés seulement deux fois par an. Les bulletins de sécurité Android sont toujours publiés tous les mois et LineageOS veut continuer à les utiliser pour les mises à jour de sécurité mensuelles.

Vous trouverez la liste des presque 150 appareils pris en charge par LineageOS 23.2 à la fin du Changelog.

