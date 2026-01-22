Nouveautés + tendances 18 7

Vendu, oublié et (peut-être) ressuscité : le Nova Launcher

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 22/1/2026

Le populaire Nova Launcher a une nouvelle maison. Après des années de calme, l'interface alternative pour smartphones Android devrait être relancée, notamment avec de la publicité.

Après la vente de Nova Launcher en 2022, le silence s'était fait autour de cette application qui n'est pas seulement apprécié par la rédaction interface utilisateur alternative pour les appareils Android. Dernièrement, Kevin Barry, le fondateur et finalement seul développeur, a complètement arrêté de travailler sur Nova Launcher. Une société suédoise a repris le launcher et veut le réactiver, en y ajoutant de la publicité.

Après la première vente, le Nova Launcher est devenu silencieux

Lancé comme le projet d'un seul développeur, Nova Launcher est devenu au fil du temps l'un des launchers les plus populaires pour Android. En 2022, Kevin Barry l'a vendu à «Branch Metrics», qui lui a adjoint d'autres développeurs. Ce rachat a toutefois été mal accueilli par les utilisateurs du lanceur. Une entreprise qui gagne sa vie avec une plateforme de mesure et de gestion des liens profonds n'inspire guère confiance lorsqu'elle contrôle l'interface du smartphone - et annonce vouloir intégrer ses services dans le Nova Launcher.

En 2024, Branch Metrics a retiré tous les développeurs de Nova Launcher, sauf Barry. Le travail sur le logiciel s'est pratiquement arrêté. En septembre 2025, Kevin Barry a quitté Branch Metrics. Selon ses propres dires, il voulait publier le launcher en tant que logiciel open source, mais on lui a ordonné d'arrêter complètement de travailler sur le projet.

Vente à la Suède

Début 2026, Branch Metrics a revendu Nova Launcher. Il appartient désormais à «Instabridge». Il s'agit d'une société suédoise qui vend de l'accès à Internet dans le monde entier via Wi-Fi et eSIM. Dans son application Android, la société propose déjà un launcher pour réorganiser l'écran d'accueil.

Le lanceur Nova est notamment apprécié pour ses nombreuses possibilités de paramétrage.

Dans l'annonce du rachat, il est explicitement dit : «Nova is not shutting down.» L'objectif est de garder Nova Launcher en vie. Il doit être stable et compatible avec les versions actuelles d'Android. La société se considère comme «propriétaire responsable», qui ne réinvente pas Nova du jour au lendemain.

La performance et la personnalisation, notamment les nombreuses options de paramétrage, de Nova Launcher devraient rester le noyau important. De plus, ils estiment qu'il est important de corriger les bugs et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités Android. Ils souhaitent également écouter la communauté avant de procéder à des changements majeurs. Pour ce faire, ils collectent des commentaires à partir des évaluations via Play Store, Reddit, les e-mails et les canaux de la communauté.

Pas de publicité pour les acheteurs de Nova Prime

Instabridge veut autofinancer le Nova Launcher. C'est pourquoi ils diffusent de la publicité dans la version gratuite du logiciel. Nova Prime, payable une seule fois, continuera d'exister. Cette version restera sans publicité .

Pour le reste, les nouveaux propriétaires insistent sur le fait qu'ils réduisent les données collectées au strict nécessaire et ne vendent pas de données privées.

