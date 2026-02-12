Nouveautés + tendances 21 6

iOS 26.3 facilite le passage à Android

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 12/2/2026

Apple a publié iOS 26.3. Cette mise à jour corrige des bugs et facilite le passage à Android ainsi que la connexion à des écouteurs tiers.

Pour passer d'un iPhone à un appareil Android, il fallait jusqu'à présent une application supplémentaire avec «Android Switch». Avec iOS 26.3, Apple intègre la fonction dans le système d'exploitation. Apple n'agit pas de manière indépendante. Google intègre également une fonction dans Android qui remplace l'«Transférer vers iOS»-App. A l'avenir, le changement pourra se faire directement lors de la configuration - comme c'est généralement le cas au sein des systèmes d'exploitation - et non pas après l'installation d'une application.

Apple et Google facilitent le passage d'iOS à Android

La fonction de transfert d'iOS 26.3 transfère notamment les photos, les messages, les notes, les applications et le numéro de téléphone ainsi que les eSIM de l'iPhone vers un smartphone Android. Les données de santé de l'application Health ou les informations sur les appareils Bluetooth sont exclues.

Les données d'application transférées dépendent du fait qu'une application utilise ou non le framework AppMigrationKit. Cependant, de nombreuses apps chargent les données après une connexion avec le compte utilisateur existant.

Le nouveau changement ne fonctionnera initialement qu'avec les appareils Pixel de Google. La fonction nécessite la version QPR2 d'Android 16 de début décembre 2025. D'après notre expérience, les autres fabricants n'apporteront la mise à jour sur leurs appareils que plus tard.

Apple et Google n'améliorent pas volontairement la portabilité des données entre leurs systèmes dans le monde. Les deux groupes suivent la pression des régulateurs.

Un couplage Bluetooth et des notifications plus faciles pour les smartwatches

Deux nouveautés dans iOS 26.3 font également suite à la pression de l'UE et pourraient n'être disponibles que dans ce pays : Les fournisseurs tiers peuvent désormais utiliser l'appairage via le capteur de proximité. Jusqu'à présent, cela ne fonctionnait qu'avec les AirPods et d'autres accessoires Apple. Désormais, cela fonctionnera également avec les écouteurs, les smartwatches et d'autres appareils tiers.

Pour les smartwatches tierces, le transfert des notifications est pensé dans son intégralité. Jusqu'à présent, seule l'Apple Watch affiche l'intégralité des notifications de l'iPhone. Mais des fabricants comme Garmin, Samsung ou Huawei doivent d'abord intégrer cette fonction dans leurs montres

Les iPhone équipés des modems cellulaires C1 ou C1X d'Apple peuvent choisir de fournir des données de localisation moins précises aux opérateurs après la mise à jour iOS 26.3. Cela ne s'applique pas automatiquement à tous les opérateurs de téléphonie mobile. En Allemagne, par exemple, seul Telekom s'y met au départ.

En outre, Apple corrige des erreurs avec iOS 26.3, par exemple lors du redimensionnement de la fenêtre sur l'interface «Liquid Glass». Selon les rumeurs, iOS 26.4 apportera des nouveautés majeures avec le nouveau Siri, qui s'appuie davantage sur Gemini, l'assistant IA de Google. La version .4 devrait également inclure de nouveaux emojis.

