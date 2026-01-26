Apple présente un nouvel AirTag à plus grande portée

Nouveautés + tendances
par Samuel Buchmann
Cinq ans après son lancement, le tracker d'Apple est mis à jour. La nouvelle version est compatible avec les accessoires existants et devrait être plus facile à trouver.
L'AirTag est le tracker le plus populaire au monde. Il permet de suivre des objets dans l'application «Où est ?». Apple vient d'en présenter une version révisée. La nouvelle version ressemble toujours à l'originale et a les mêmes dimensions. Elle est donc compatible avec les accessoires existants.
La même puce ultra-large bande que celle de l'iPhone 17 fonctionne désormais à l'intérieur. Selon Apple, cela permet de localiser l'AirTag encore plus facilement et plus précisément qu'auparavant : la fonction «Recherche précise» doit fonctionner à une distance 50 pour cent plus grande que sur son prédécesseur. Elle fonctionne désormais aussi sur une Apple Watch Series 9, Ultra 2 ou plus récente. Une nouvelle puce Bluetooth augmente également la portée à laquelle l'AirTag est reconnu par les appareils. Apple ne donne pas d'indication de distance précise.
Par signal sonore, le nouvel AirTag peut se faire entendre plus fort que l'ancien. Là encore, Apple parle d'une amélioration de 50 pour cent. Cela devrait être utile si, par exemple, vous avez perdu vos clés dans les bas-fonds d'un canapé. Le prix reste le même : 29 francs ou 35 euros en pack individuel, 99 francs ou 119 euros en pack de quatre. Le nouvel AirTag est disponible dès maintenant chez Apple - et bientôt chez nous.
Apple n'a rien changé au concept de base de l'AirTag : Le tracker ne stocke pas de données de localisation sur l'appareil. Au lieu de cela, il envoie un signal Bluetooth crypté aux appareils Apple à proximité. Ce signal est ensuite transmis (toujours sous forme cryptée) aux serveurs d'Apple et finalement au propriétaire de l'AirTag. Ce n'est que là que la position approximative du tracker peut être affichée. Dès que vous êtes à portée de votre propre appareil, vous pouvez localiser votre objet à quelques centimètres près via «Recherche précise» et faire retentir un signal sonore.
