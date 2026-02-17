Nouveautés + tendances 7 4

Apple annonce un événement le 4 mars

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 17/2/2026

Des rumeurs et un indice caché laissent penser qu'Apple présentera de nouveaux MacBooks dans deux semaines. Un nouveau modèle économique pourrait notamment être passionnant.

Le 4 mars à 15 heures, heure d'Europe centrale, Apple organisera une «special experience». L'événement (ou l'expérience «» ) n'aura pas lieu à Cupertino comme d'habitude, mais simultanément à New York, Londres et Shanghai. Une sélection de journalistes y est invitée. Il n'y a pas d'informations officielles sur ce dont il s'agit.

L'invitation à l'événement contient un logo Apple en couches.

Il est très probable qu'Apple présente un ou plusieurs nouveaux produits. Des analystes bien informés comme Mark Gurman de «Bloomberg» s'attendent à l'annonce dans un avenir immédiat de l'iPhone 17e, du MacBook Pro avec M5 Pro et M5 Max, ainsi que d'un MacBook économique. Un nouvel iPad de base et un iPad Air avec une puce M4 seraient également possibles.

En coulisse Ces produits Apple sont attendus en 2026 par Samuel Buchmann

Le fait qu'Apple parle d'un «Experience» au lieu de l'habituel «Event» est inhabituel. Cela suggère un lancement de produit par communiqué de presse - suivi d'une couverture médiatique de prise en main par des influenceurs et des représentants de la presse. Cela correspondrait à peu près à l'importance des nouveaux MacBooks, y compris un modèle économique. L'iPad et l'iPhone 17e ne justifieraient guère une invitation des médias. Et ces dernières années, Apple a fait des annonces plus importantes avec des vidéos de keynote préenregistrées et un événement centralisé en Californie.

Un MacBook à petit budget correspondrait au logo

Un indice possible se cache également dans le logo figurant sur l'invitation : selon les rumeurs, le nouveau MacBook à petit budget serait de couleurs vives et gaies. On y trouve notamment un jaune clair et un vert vif. A l'intérieur, on trouverait l'A18 Pro, qui offrirait à peu près les mêmes performances de CPU que le M1. Les performances du GPU seraient même meilleures. Pour un ordinateur portable de bureau, la puce de l'iPhone 16 Pro de l'année dernière serait donc largement suffisante.

Le MacBook Air M4 (à gauche) et le MacBook Pro M4 Max (à droite) devraient bientôt être mis à niveau.

Source : Samuel Buchmann

Pour ce qui est de l'écran, il devrait s'agir d'un LCD normal sans Local Dimming d'une diagonale de 13 pouces. Il pourrait y avoir d'autres concessions au niveau de la mémoire vive et de la connectique, qui ne prendrait probablement pas en charge Thunderbolt. En revanche, selon Mark Gurman, Apple ne fait aucun compromis sur les matériaux et la finition. L'ordinateur portable bon marché devrait être doté d'un unibody en aluminium comme ses grands frères. Selon les fuites, le prix de départ sera de 699 dollars US.

Si Apple présente également un nouveau MacBook Pro lors de l'événement, il ne devrait s'agir que d'une mise à jour de la puce vers la génération M5. Aucun changement de design n'est attendu. Apple réserverait une révision majeure pour la génération M6 fin 2026 ou début 2027. Le MacBook Pro devrait alors être doté d'un écran OLED et d'un nouveau boîtier.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 7 personne(s)







