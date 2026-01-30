Nouveautés + tendances 19 7

L'iPhone 17 permet à Apple de réaliser un trimestre record

A la fin de l'année 2025, Apple a réalisé un trimestre record, notamment grâce à une forte demande d'iPhone. Par ailleurs, le groupe rachète une start-up d'intelligence artificielle.

Apple a réalisé un chiffre d'affaires record de 143,8 milliards de dollars au dernier trimestre. Ce résultat est principalement dû à la vigueur de l'activité iPhone. Il a contribué à lui seul à plus de 85,3 milliards de dollars, soit une hausse de 23 pour cent. Le PDG Tim Cook a parlé d'une «demande sans précédent», qui a permis au groupe d'atteindre des taux de croissance à deux chiffres.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 16 pour cent par rapport à la même période l'an dernier. Le bénéfice par action a quant à lui progressé de 19 pour cent. L'iPhone 17 est au cœur de ce boom. Le modèle régulier offre cette année un ensemble complet avec de nombreuses fonctionnalités issues des précédents modèles Pro. Le iPhone 17 Pro semble lui aussi connaître un grand succès. Selon les rapports, la demande était si élevée que la disponibilité de certaines variantes a été temporairement limitée. Cook a évoqué des capacités de production limitées pour la puce A19 Pro.

La croissance est particulièrement forte en Chine. Les revenus y ont progressé de 38 pour cent. Les observateurs y voient le signe qu'Apple s'affirme à nouveau face aux fournisseurs locaux. Le nombre d'appareils Apple actifs a atteint de nouveaux records en Chine et dans le monde. Il s'élève désormais à un total de 2,5 milliards d'iPhones, Macs et autres produits.

Les revenus de la division Mac ont diminué. Il est probable que moins de personnes aient besoin de mettre à niveau les versions précédentes, car leurs performances sont encore suffisantes.

En plus de l'activité hardware, les services ont également réalisé de nouveaux records. Cette branche, qui comprend notamment iCloud, Apple Music et Apple TV, a progressé de 14 pour cent sur un an. En revanche, les Mac et les wearables comme la Apple Watch et AirPods des revenus plus bas. Cela semble logique, car il y a eu peu de nouveaux modèles et seulement des mises à jour peu spectaculaires.

Apple achète une société d'intelligence artificielle

Parallèlement à ses résultats trimestriels, Apple a annoncé l'acquisition de Q.ai. Cupertino déboursera environ deux milliards de dollars US selon le «Financial Times». Selon ses brevets, la start-up israélienne, qui a quatre ans d'existence, développe des capteurs optiques qui s'intègrent dans des écouteurs ou des lunettes et détectent les moindres mouvements de la peau du visage. Ils sont censés reconnaître les commandes non verbales ou le langage silencieux «» .

Le directeur matériel d'Apple, Johny Srouji, a qualifié Q.ai de «remarquable entreprise qui ouvre des voies nouvelles et créatives dans l'utilisation de l'imagerie et de l'apprentissage automatique». La start-up a été financée entre autres par Google Ventures. L'objectif serait de miniaturiser les interactions informatiques au point de les faire disparaître en grande partie de la vie quotidienne. Cette technologie pourrait être associée à un Siri amélioré - par exemple dans les futurs modèles d'AirPods, de Vision Pro ou d'iPhone.

Apple a jusqu'à présent investi de manière plus sélective dans l'intelligence artificielle que d'autres grandes entreprises tech. Alors que Google, Meta et Microsoft dépensent plus de cent milliards de dollars par an, Apple est plus prudent - avec pour conséquence que les développements internes ne sont pas à la hauteur des attentes. Au lieu de cela, Cupertino utilise désormais Google Gemini sous licence pour son nouveau Siri.

Il reste à voir si cette stratégie sera payante à long terme. Jusqu'à présent, les chiffres donnent raison à Apple : les analystes voient dans ce trimestre record le signal que les clients sont moins attentifs aux annonces spectaculaires en matière d'IA. De bons appareils, la stabilité de l'écosystème et des améliorations tangibles dans la vie quotidienne semblent plus importants.

