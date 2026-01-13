Nouveautés + tendances 76 43

Siri reçoit un cerveau de Google

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 13/1/2026

L'assistant vocal Siri d'Apple fonctionnera à l'avenir sur la base de Google Gemini. Pour cette bonne affaire, Apple devrait débourser environ un milliard de dollars par an.

Apple s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA) Gemini de Google pour la modernisation à venir de Siri. Les deux entreprises ont confirmé un partenariat de plusieurs années. «Après une étude approfondie, Apple est parvenu à la conclusion que le LLM de Google constituait la meilleure base pour le modèle de fondation» d'Apple. La technologie permettrait d'offrir de nouvelles fonctionnalités innovantes aux utilisateurs, selon le communiqué de presse.

Le nouveau Siri est attendu plus tard cette année. Elle devrait être capable de mieux comprendre le contexte de l'utilisateur et d'effectuer des tâches dans et entre les applications. Son lancement était initialement prévu pour début 2025. Cependant, en raison de difficultés de développement, Apple a reporté cette fonctionnalité. La collaboration avec Google devrait être une tentative de rattraper ce retard. Les deux groupes coopèrent déjà dans le domaine des moteurs de recherche.

Il existe déjà de nombreux chatbots, Apple a jusqu'à présent brillé par son absence.

Source : Shutterstock

Gemini 3, le modèle phare actuel de Google en matière d'IA, est conçu comme un système multimodal. Cela signifie qu'il peut traiter du texte, des images, de la vidéo et de l'audio. La dernière version s'est placée en tête des classements de l'IA et est considérée comme l'un des meilleurs LLM du marché.

L'application fonctionne sur les propres serveurs d'Apple

Selon les rapports, l'accord n'est pas exclusif. Auparavant, Apple aurait évalué des alternatives telles que OpenAI et Anthropic. Les entreprises ne donnent pas de détails financiers. Selon les estimations, Apple paie environ un milliard de dollars par an pour accéder à Gemini. C'est beaucoup d'argent - mais à l'inverse, Google paie depuis longtemps environ 20 milliards de dollars par an pour rester le moteur de recherche par défaut de l'iPhone.

Apple souligne que la version cloud de «Apple Intelligence», soutenue par Gemini, continuera à fonctionner sur ses propres serveurs - appelés «Private Cloud Compute». Cupertino veut ainsi rester fidèle à ses principes de protection des données. Pour que le LLM fonctionne sur son propre matériel, Apple a testé une version sur mesure de Gemini, selon «Bloomberg». On ne sait pas si le modèle final est une solution personnalisée de ce type.

Photo d’en-tête : Capture d'écran YouTube / Apple

